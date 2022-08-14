Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
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Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов
Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов
Мы видим, как легко союзные силы взломали непобедимую и невзламываемую, как нам говорили, систему обороны из миллионов тонн железобетона в Авдеевке, в Марьинке, во всей этой части около Донецка, поэтому Киеву нужна провокация, говорит член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2022-08-14T16:04
2022-08-14T16:04
спецоперация
украина
россия
сво
запорожская аэс
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Это чтобы после, не дай Бог, ЧП, аварии, техногенной катастрофы, поставить на паузу освобождение, поставить на паузу боевые действия - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.По словам Рогова, область готова к визиту, пусть приезжают через территории ДНР, или республику Крым, непосредственно в Запорожскую область, и смотрят, что было, что происходит – все предъявят, предоставят и докажут .Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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украина, россия, сво, запорожская аэс
Спецоперация, Украина, Россия, СВО, Запорожская АЭС

Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов

16:04 14.08.2022
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Украина.ру / Федор Громов
Читать в
Мы видим, как легко союзные силы взломали непобедимую и невзламываемую, как нам говорили, систему обороны из миллионов тонн железобетона в Авдеевке, в Марьинке, во всей этой части около Донецка, поэтому Киеву нужна провокация, говорит член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Это чтобы после, не дай Бог, ЧП, аварии, техногенной катастрофы, поставить на паузу освобождение, поставить на паузу боевые действия - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.

Вспоминая свой опыт 2014 года - это когда они сбили малазийский Боинг-777, и после этого остановили армию ДНР, которая тогда перемалывала боевиков Порошенко достаточно быстро. Поэтому, однозначно - провокации будут усиливаться. Но единственное возможное решение, которое я вижу – это срочный визит инспекции МАГАТЭ. Пусть они, если их не пускает Киев, приезжают через освобожденные территории.

По словам Рогова, область готова к визиту, пусть приезжают через территории ДНР, или республику Крым, непосредственно в Запорожскую область, и смотрят, что было, что происходит – все предъявят, предоставят и докажут .
Полную версию интервью можно прочитать здесь.
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СпецоперацияУкраинаРоссияСВОЗапорожская АЭС
 
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