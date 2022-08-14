https://ukraina.ru/20220814/1037648635.html

Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов

Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру

Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов

Мы видим, как легко союзные силы взломали непобедимую и невзламываемую, как нам говорили, систему обороны из миллионов тонн железобетона в Авдеевке, в Марьинке, во всей этой части около Донецка, поэтому Киеву нужна провокация, говорит член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

2022-08-14T16:04

2022-08-14T16:04

2022-08-14T16:04

спецоперация

украина

россия

сво

запорожская аэс

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Это чтобы после, не дай Бог, ЧП, аварии, техногенной катастрофы, поставить на паузу освобождение, поставить на паузу боевые действия - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.По словам Рогова, область готова к визиту, пусть приезжают через территории ДНР, или республику Крым, непосредственно в Запорожскую область, и смотрят, что было, что происходит – все предъявят, предоставят и докажут .Полную версию интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html

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2022

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украина, россия, сво, запорожская аэс