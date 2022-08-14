Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС
Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру
Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС
При этом глава МАГАТЭ Гуттериш делает заявления о том, что да, обстрелы АЭС – это очень плохо, но я не могу, говорит, утверждать, что это сделала Украина, как не могу утверждать, что это сделала и Россия, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
2022-08-14T15:36
2022-08-14T15:37
спецоперация
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Согласно логике господина Гуттериша, атомная станция, наверное, сама себя обстреливает тяжелой артиллерией, ракетными системами залпового огня, ударными беспилотниками, и всем, чем могут дотянуться террористы Зеленского до АЭС, отметил Рогов.По словам члена Главного совета ВГА Запорожской области, били по станции из ракетных систем залпового огня "Ураган", осколки ракетных двигателей упали примерно в четырехстах метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался и район сухого хранилища отработанного ядерного топлива - СХОЯТ, и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Были перебиты кабели, причем это кабели, которые обеспечивают подачу электроэнергии, разгрузку, две линии электропередач, необходимые для функционирования энергоблока, были перебиты, было несколько пожаров - добавил Рогов.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
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рф, россия, украина, сво, запорожская аэс
Спецоперация, РФ, Россия, Украина, СВО, Запорожская АЭС

Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС

15:36 14.08.2022 (обновлено: 15:37 14.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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При этом глава МАГАТЭ Гуттериш делает заявления о том, что да, обстрелы АЭС – это очень плохо, но я не могу, говорит, утверждать, что это сделала Украина, как не могу утверждать, что это сделала и Россия, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
Согласно логике господина Гуттериша, атомная станция, наверное, сама себя обстреливает тяжелой артиллерией, ракетными системами залпового огня, ударными беспилотниками, и всем, чем могут дотянуться террористы Зеленского до АЭС, отметил Рогов.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, а на правом берегу - территория, контролируемая режимом Зеленского. Там Никополь, Марганец, Томаковка и т.д. Именно из этих населенных пунктов наносятся удары этими всеми видами вооружений. Киев готовит провокацию.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
По словам члена Главного совета ВГА Запорожской области, били по станции из ракетных систем залпового огня "Ураган", осколки ракетных двигателей упали примерно в четырехстах метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался и район сухого хранилища отработанного ядерного топлива - СХОЯТ, и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Были перебиты кабели, причем это кабели, которые обеспечивают подачу электроэнергии, разгрузку, две линии электропередач, необходимые для функционирования энергоблока, были перебиты, было несколько пожаров - добавил Рогов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.
Владимир Рогов интервью
11:36
Владимир Рогов: Киев готовит ядерную провокацию на ЗАЭС
 
СпецоперацияРФРоссияУкраинаСВОЗапорожская АЭС
 
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