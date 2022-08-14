https://ukraina.ru/20220814/1037648473.html
Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС
Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру
Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС
При этом глава МАГАТЭ Гуттериш делает заявления о том, что да, обстрелы АЭС – это очень плохо, но я не могу, говорит, утверждать, что это сделала Украина, как не могу утверждать, что это сделала и Россия, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
2022-08-14T15:36
2022-08-14T15:36
2022-08-14T15:37
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Согласно логике господина Гуттериша, атомная станция, наверное, сама себя обстреливает тяжелой артиллерией, ракетными системами залпового огня, ударными беспилотниками, и всем, чем могут дотянуться террористы Зеленского до АЭС, отметил Рогов.По словам члена Главного совета ВГА Запорожской области, били по станции из ракетных систем залпового огня "Ураган", осколки ракетных двигателей упали примерно в четырехстах метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался и район сухого хранилища отработанного ядерного топлива - СХОЯТ, и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Были перебиты кабели, причем это кабели, которые обеспечивают подачу электроэнергии, разгрузку, две линии электропередач, необходимые для функционирования энергоблока, были перебиты, было несколько пожаров - добавил Рогов.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
рф, россия, украина, сво, запорожская аэс
Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС
15:36 14.08.2022 (обновлено: 15:37 14.08.2022)
При этом глава МАГАТЭ Гуттериш делает заявления о том, что да, обстрелы АЭС – это очень плохо, но я не могу, говорит, утверждать, что это сделала Украина, как не могу утверждать, что это сделала и Россия, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
Согласно логике господина Гуттериша, атомная станция, наверное, сама себя обстреливает тяжелой артиллерией, ракетными системами залпового огня, ударными беспилотниками, и всем, чем могут дотянуться террористы Зеленского до АЭС, отметил Рогов.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, а на правом берегу - территория, контролируемая режимом Зеленского. Там Никополь, Марганец, Томаковка и т.д. Именно из этих населенных пунктов наносятся удары этими всеми видами вооружений. Киев готовит провокацию.
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
По словам члена Главного совета ВГА Запорожской области, били по станции из ракетных систем залпового огня "Ураган", осколки ракетных двигателей упали примерно в четырехстах метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался и район сухого хранилища отработанного ядерного топлива - СХОЯТ, и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Были перебиты кабели, причем это кабели, которые обеспечивают подачу электроэнергии, разгрузку, две линии электропередач, необходимые для функционирования энергоблока, были перебиты, было несколько пожаров - добавил Рогов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.