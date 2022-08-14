Министр обороны Великобритании рассказал о планах подготовки тысяч солдат ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
© Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о запуске программы подготовки десяти тысяч военнослужащих ВСУ в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на днях на сайте британского военного ведомства
Как утверждается в сообщении, солдаты киевского режима будут обучаться "боевым пехотным навыкам".
Великобритания и международное сообщество по-прежнему выступают против этой незаконной войны и будут стоять плечом к плечу, оказывая оборонительную военную помощь Украине
В сообщении министерства также говорится, что Канада, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды объявили о своей поддержке британской программы.
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