Министр обороны Великобритании рассказал о планах подготовки тысяч солдат ВСУ

"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву Закупки Польшей оружия из Южной Кореи обременительны для бюджета страны, кроме того, оно почти наверняка будет передано киевскому режиму. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас