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Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ
Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ - 14.08.2022 Украина.ру
Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ
Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа взамен российского обернулась провалом — вместо этого катарский газ получила Италия. Об этом говорится в статье в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опубликованной 12 августа
2022-08-14T14:54
2022-08-14T14:54
2022-08-14T14:54
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италия
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Автор материала напомнил о мартовском визите министра экономики Германии Роберта Хабека в Катар в поисках альтернативы российскому газу. Тогда после встречи с эмиром этой страны министр заявил, что Катар готов поставлять ФРГ больше топлива.Однако, по словам автора, Катар хотел заключить долгосрочные контракты, а немецкие компании не проявили интереса к такой сделке, сделав ставку на будущее развитие возобновляемых источников энергии.В результате теперь Катар не поставляет газ Берлину, что тем более болезненно с учётом того, что Россия пропускает через газопровод "Северный поток" лишь пятую часть от прежнего объёма топлива, а Германия переживает энергетический кризис, говорится в статье.В то же время итальянская энергетическая компания Eni добилась в Катаре большего успеха, сообщает автор.Европа находится на пороге серьёзного топливного дефицита, поскольку "Северный поток" работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
https://ukraina.ru/20211121/1032699285.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, газ, катар, германия, италия, конкуренция
Новости, газ, Катар, Германия, Италия, конкуренция
Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ
Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа взамен российского обернулась провалом — вместо этого катарский газ получила Италия. Об этом говорится в статье в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опубликованной 12 августа
Автор материала
напомнил о мартовском визите министра экономики Германии Роберта Хабека в Катар в поисках альтернативы российскому газу. Тогда после встречи с эмиром этой страны министр заявил, что Катар готов поставлять ФРГ больше топлива.
Однако, по словам автора, Катар хотел заключить долгосрочные контракты, а немецкие компании не проявили интереса к такой сделке, сделав ставку на будущее развитие возобновляемых источников энергии.
В результате теперь Катар не поставляет газ Берлину, что тем более болезненно с учётом того, что Россия пропускает через газопровод "Северный поток" лишь пятую часть от прежнего объёма топлива, а Германия переживает энергетический кризис, говорится в статье.
В то же время итальянская энергетическая компания Eni добилась в Катаре большего успеха, сообщает автор.
"В июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ", — цитирует немецкое издание генерального директора компании, Клаудио Дескальци.
Европа находится на пороге серьёзного топливного дефицита, поскольку "Северный поток" работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.