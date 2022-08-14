Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ

Эксперт сказал, чем закончилась затея Зеленского о СПГ из Катара и что будет с транзитом после 2024 года

Транзит российского газа через территорию Украины в любом случае будет проходить до 2024 года. Другое дело, что там идет мизер из того, что хочет Украина. А вот как Владимир Зеленский будет решать на будущее этот вопрос, об этом не знает он сам. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру