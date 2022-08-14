Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ - 14.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220814/1037647980.html
Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ
Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ - 14.08.2022 Украина.ру
Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ
Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа взамен российского обернулась провалом — вместо этого катарский газ получила Италия. Об этом говорится в статье в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опубликованной 12 августа
2022-08-14T14:54
2022-08-14T14:54
новости
газ
катар
германия
италия
конкуренция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101273/08/1012730815_0:0:3386:1904_1920x0_80_0_0_7a5d9961a264a5a450ffc6c905eb267d.jpg
Автор материала напомнил о мартовском визите министра экономики Германии Роберта Хабека в Катар в поисках альтернативы российскому газу. Тогда после встречи с эмиром этой страны министр заявил, что Катар готов поставлять ФРГ больше топлива.Однако, по словам автора, Катар хотел заключить долгосрочные контракты, а немецкие компании не проявили интереса к такой сделке, сделав ставку на будущее развитие возобновляемых источников энергии.В результате теперь Катар не поставляет газ Берлину, что тем более болезненно с учётом того, что Россия пропускает через газопровод "Северный поток" лишь пятую часть от прежнего объёма топлива, а Германия переживает энергетический кризис, говорится в статье.В то же время итальянская энергетическая компания Eni добилась в Катаре большего успеха, сообщает автор.Европа находится на пороге серьёзного топливного дефицита, поскольку "Северный поток" работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
https://ukraina.ru/20211121/1032699285.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101273/08/1012730815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf0dfee4096553dfc417c93d48b7e597.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, газ, катар, германия, италия, конкуренция
Новости, газ, Катар, Германия, Италия, конкуренция

Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ

14:54 14.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Катар
Зарубежные страны. Катар - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа взамен российского обернулась провалом — вместо этого катарский газ получила Италия. Об этом говорится в статье в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опубликованной 12 августа
Автор материала напомнил о мартовском визите министра экономики Германии Роберта Хабека в Катар в поисках альтернативы российскому газу. Тогда после встречи с эмиром этой страны министр заявил, что Катар готов поставлять ФРГ больше топлива.
Однако, по словам автора, Катар хотел заключить долгосрочные контракты, а немецкие компании не проявили интереса к такой сделке, сделав ставку на будущее развитие возобновляемых источников энергии.
Зеленский Конференция ООН по изменению климата COP26 - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября 2021, 08:30
Эксперт сказал, чем закончилась затея Зеленского о СПГ из Катара и что будет с транзитом после 2024 годаТранзит российского газа через территорию Украины в любом случае будет проходить до 2024 года. Другое дело, что там идет мизер из того, что хочет Украина. А вот как Владимир Зеленский будет решать на будущее этот вопрос, об этом не знает он сам. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру
В результате теперь Катар не поставляет газ Берлину, что тем более болезненно с учётом того, что Россия пропускает через газопровод "Северный поток" лишь пятую часть от прежнего объёма топлива, а Германия переживает энергетический кризис, говорится в статье.
В то же время итальянская энергетическая компания Eni добилась в Катаре большего успеха, сообщает автор.

"В июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ", — цитирует немецкое издание генерального директора компании, Клаудио Дескальци.

Европа находится на пороге серьёзного топливного дефицита, поскольку "Северный поток" работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
 
НовостигазКатарГерманияИталияконкуренция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань
16:04Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов
15:36Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС
15:22Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов
15:12Министр обороны Великобритании рассказал о планах подготовки тысяч солдат ВСУ
14:54Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ
14:42Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие
14:31Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского
14:12Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА
13:49МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области
13:46Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята
13:22В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
13:13Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?"
12:47Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области
12:28В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией
12:26Обстрелы, преступность, переобувание Amnesty. Главное на Украине на 12:00 14 августа
12:16Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
11:50Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией
11:41Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube
11:36Владимир Рогов: Киев готовит ядерную провокацию на ЗАЭС
Лента новостейМолния