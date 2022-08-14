https://ukraina.ru/20220814/1037647619.html
Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие
Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие - 14.08.2022 Украина.ру
Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие
Любой православный человек поймет, мы вернулись домой еще в далеком 1654 году, когда была Переяславская Рада, когда было принято решение голосованием - произошел референдум, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
2022-08-14T14:42
2022-08-14T14:42
2022-08-14T14:44
спецоперация
украина
россия
сво
переяславская рада
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По словам Рогова, тогда и вернулись в родную гавань, но тогда была присяга царю русскому, царю православному, проводилась она на Священном писании, там есть слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – то будет на него проклятие.Всегда у нас наступала Руина, такое слово, чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – Ред.) и прочие вещи.Одно из моих колен непосредственно ведет все свои корни от запорожского казачества, у меня один из предков был казаком, а казаки запорожские называли себя "русскими лыцарями", это "русские рыцари" - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, переяславская рада
Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие
14:42 14.08.2022 (обновлено: 14:44 14.08.2022)
Любой православный человек поймет, мы вернулись домой еще в далеком 1654 году, когда была Переяславская Рада, когда было принято решение голосованием - произошел референдум, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
По словам Рогова, тогда и вернулись в родную гавань, но тогда была присяга царю русскому, царю православному, проводилась она на Священном писании, там есть слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – то будет на него проклятие.
Как только нашу землю отрывают от большой России, у нас сразу реально, как в известной песне – "что они ни делали, не идут дела". Именно так, видно, вот эту незалэжность (независимость - Ред.) мама родила. Но тут не мама, а какая-то мачеха по сути. Естественно, это проклятие реализовывалось.
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Всегда у нас наступала Руина, такое слово, чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – Ред.) и прочие вещи.
Одно из моих колен непосредственно ведет все свои корни от запорожского казачества, у меня один из предков был казаком, а казаки запорожские называли себя "русскими лыцарями", это "русские рыцари" - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.