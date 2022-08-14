Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие - 14.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220814/1037647619.html
Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие
Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие - 14.08.2022 Украина.ру
Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие
Любой православный человек поймет, мы вернулись домой еще в далеком 1654 году, когда была Переяславская Рада, когда было принято решение голосованием - произошел референдум, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
2022-08-14T14:42
2022-08-14T14:44
спецоперация
украина
россия
сво
переяславская рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103027/00/1030270056_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_3b20b570985c0cc0bacb2155e4eac725.jpg
По словам Рогова, тогда и вернулись в родную гавань, но тогда была присяга царю русскому, царю православному, проводилась она на Священном писании, там есть слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – то будет на него проклятие.Всегда у нас наступала Руина, такое слово, чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – Ред.) и прочие вещи.Одно из моих колен непосредственно ведет все свои корни от запорожского казачества, у меня один из предков был казаком, а казаки запорожские называли себя "русскими лыцарями", это "русские рыцари" - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103027/00/1030270056_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_22c81c7deee3362e595d1eafaf7e5bc5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сво, переяславская рада
Спецоперация, Украина, Россия, СВО, Переяславская Рада

Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие

14:42 14.08.2022 (обновлено: 14:44 14.08.2022)
 
© rushist.comПереяславская рада 1654 года
Переяславская рада 1654 года
© rushist.com
Читать в
Любой православный человек поймет, мы вернулись домой еще в далеком 1654 году, когда была Переяславская Рада, когда было принято решение голосованием - произошел референдум, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
По словам Рогова, тогда и вернулись в родную гавань, но тогда была присяга царю русскому, царю православному, проводилась она на Священном писании, там есть слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – то будет на него проклятие.
Как только нашу землю отрывают от большой России, у нас сразу реально, как в известной песне – "что они ни делали, не идут дела". Именно так, видно, вот эту незалэжность (независимость - Ред.) мама родила. Но тут не мама, а какая-то мачеха по сути. Естественно, это проклятие реализовывалось.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Всегда у нас наступала Руина, такое слово, чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – Ред.) и прочие вещи.
Одно из моих колен непосредственно ведет все свои корни от запорожского казачества, у меня один из предков был казаком, а казаки запорожские называли себя "русскими лыцарями", это "русские рыцари" - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.
Владимир Рогов интервью
11:36
Владимир Рогов: Киев готовит ядерную провокацию на ЗАЭС
 
СпецоперацияУкраинаРоссияСВОПереяславская Рада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань
16:04Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов
15:36Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС
15:22Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов
15:12Министр обороны Великобритании рассказал о планах подготовки тысяч солдат ВСУ
14:54Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ
14:42Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие
14:31Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского
14:12Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА
13:49МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области
13:46Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята
13:22В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
13:13Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?"
12:47Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области
12:28В Херсонской области призвали США не считать её своей колонией
12:26Обстрелы, преступность, переобувание Amnesty. Главное на Украине на 12:00 14 августа
12:16Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
11:50Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией
11:41Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube
11:36Владимир Рогов: Киев готовит ядерную провокацию на ЗАЭС
Лента новостейМолния