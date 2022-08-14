https://ukraina.ru/20220814/1037647619.html

Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие

Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие - 14.08.2022 Украина.ру

Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие

Любой православный человек поймет, мы вернулись домой еще в далеком 1654 году, когда была Переяславская Рада, когда было принято решение голосованием - произошел референдум, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.

2022-08-14T14:42

2022-08-14T14:42

2022-08-14T14:44

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переяславская рада

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По словам Рогова, тогда и вернулись в родную гавань, но тогда была присяга царю русскому, царю православному, проводилась она на Священном писании, там есть слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – то будет на него проклятие.Всегда у нас наступала Руина, такое слово, чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – Ред.) и прочие вещи.Одно из моих колен непосредственно ведет все свои корни от запорожского казачества, у меня один из предков был казаком, а казаки запорожские называли себя "русскими лыцарями", это "русские рыцари" - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.Полную версию интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, переяславская рада