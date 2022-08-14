Восточноевропейские страны НАТО требуют от США больше войск и вооружений

За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию

Латвия является государством мягкого либерального фашизма. Естественно, Латвия поддерживает всех своих. Режим Зеленского для нее свой. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру