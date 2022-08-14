Восточноевропейские страны НАТО требуют от США больше войск и вооружений - 14.08.2022 Украина.ру
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Восточноевропейские страны НАТО требуют от США больше войск и вооружений
Восточноевропейские страны НАТО требуют от США больше войск и вооружений - 14.08.2022 Украина.ру
Восточноевропейские страны НАТО требуют от США больше войск и вооружений
Правительства восточноевропейских стран-членов НАТО "в отчаянии" заявляют о необходимости расширения американского военного присутствия в регионе. Об этом говорится в статье, опубликованной 13 августа в американской газете The Washington Post
2022-08-14T10:24
2022-08-14T11:51
новости
сша
нато
эстония
латвия
польша
оружие
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Как сообщает издание, в настоящее время происходит процесс постепенного смещения на восток среди около 100 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных по всей Европе. Однако "более уязвимые" восточноевропейские союзники США считают это количество недостаточным, и заявляют о необходимости увеличить его, а также ускорить им поставки американских вооруженийВ частности, в статье говорится о подобных просьбах к Вашингтону со стороны Латвии, Эстонии и Польши.По его словам, такие вооружения необходимы стране якобы для сдерживания РоссииАвтор материала напомнил, что в последние месяцы многие из стран региона поставляли киевскому режиму вооружения из своих собственных запасов. В разговоре с изданием неназванный представитель Пентагона признал, что западным странам в какой-то момент необходимо будет восполнить этот военный потенциал.
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новости, сша, нато, эстония, латвия, польша, оружие
Новости, США, НАТО, Эстония, Латвия, Польша, оружие

Восточноевропейские страны НАТО требуют от США больше войск и вооружений

10:24 14.08.2022 (обновлено: 11:51 14.08.2022)
 
© NATOНАТО оружие учения Ramstein Legacy 22 ракета выстрел обстрел
НАТО оружие учения Ramstein Legacy 22 ракета выстрел обстрел
© NATO
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Правительства восточноевропейских стран-членов НАТО "в отчаянии" заявляют о необходимости расширения американского военного присутствия в регионе. Об этом говорится в статье, опубликованной 13 августа в американской газете The Washington Post
Как сообщает издание, в настоящее время происходит процесс постепенного смещения на восток среди около 100 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных по всей Европе. Однако "более уязвимые" восточноевропейские союзники США считают это количество недостаточным, и заявляют о необходимости увеличить его, а также ускорить им поставки американских вооружений
11 августа, 15:10
За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию Латвия является государством мягкого либерального фашизма. Естественно, Латвия поддерживает всех своих. Режим Зеленского для нее свой. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру
В частности, в статье говорится о подобных просьбах к Вашингтону со стороны Латвии, Эстонии и Польши.

[РСЗО]HIMARS, [БПЛА] Reaper, контрбатарейные радары: это то, что нам больше всего нужно из боевого летального оружия

Кусти Сальм
Министр обороны Эстонии
По его словам, такие вооружения необходимы стране якобы для сдерживания России
Автор материала напомнил, что в последние месяцы многие из стран региона поставляли киевскому режиму вооружения из своих собственных запасов. В разговоре с изданием неназванный представитель Пентагона признал, что западным странам в какой-то момент необходимо будет восполнить этот военный потенциал.
 
НовостиСШАНАТОЭстонияЛатвияПольшаоружие
 
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