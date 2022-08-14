Восточноевропейские страны НАТО требуют от США больше войск и вооружений
10:24 14.08.2022 (обновлено: 11:51 14.08.2022)
Правительства восточноевропейских стран-членов НАТО "в отчаянии" заявляют о необходимости расширения американского военного присутствия в регионе. Об этом говорится в статье, опубликованной 13 августа в американской газете The Washington Post
Как сообщает издание, в настоящее время происходит процесс постепенного смещения на восток среди около 100 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных по всей Европе. Однако "более уязвимые" восточноевропейские союзники США считают это количество недостаточным, и заявляют о необходимости увеличить его, а также ускорить им поставки американских вооружений
11 августа, 15:10За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию Латвия является государством мягкого либерального фашизма. Естественно, Латвия поддерживает всех своих. Режим Зеленского для нее свой. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру
В частности, в статье говорится о подобных просьбах к Вашингтону со стороны Латвии, Эстонии и Польши.
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По его словам, такие вооружения необходимы стране якобы для сдерживания России
Автор материала напомнил, что в последние месяцы многие из стран региона поставляли киевскому режиму вооружения из своих собственных запасов. В разговоре с изданием неназванный представитель Пентагона признал, что западным странам в какой-то момент необходимо будет восполнить этот военный потенциал.