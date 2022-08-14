https://ukraina.ru/20220814/1037640821.html

"Под собственным своим неистовым управлением". В чем Екатерина II обвиняла запорожцев

"Под собственным своим неистовым управлением". В чем Екатерина II обвиняла запорожцев - 14.08.2022 Украина.ру

"Под собственным своим неистовым управлением". В чем Екатерина II обвиняла запорожцев

Украина.ру, 14.08.2022

2022-08-14T01:00

2022-08-14T01:00

2022-08-14T01:00

xviii век

екатерина ii

запорожское казачество

новороссия

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3 (14) августа 1775 г. был опубликован манифест императрицы Екатерины Великой, сообщающий "всѣмъ вѣрноподданнымъ, что Сѣчь Запорожская въ конецъ уже разрушена, со изтребленіемъ на будущее время и самаго названія Запорожскихъ Козаковъ". И хотя сама Сечь была ликвидирована еще в июне, этот документ заслуживает отдельного анализаСодержательная часть манифеста начинается с рассказа о происхождении запорожского казачества.Согласно документу "Запорожскіе Козаки не что иное были, какъ часть отъ Малороссійскихъ Козаков". Однако со времени они стали радикально отличаться от них "нравами" и "образом правления", т.е. социально-политической организацией. Казаки Малороссии объявлялись "до нынѣ, да и пребудутъ всегда, полезными гражданами". Причиной тому их "естественное общежитие", т.е. образ жизни, согласующийся с человеческой природой.Противоположность им — запорожцы. Эти казаки превратили рациональную практику "нужной и полезной" воинской службы на границе, на которую отправлялись без женщин и детей в "неподвижный закон". "Одичав" и привыкнув к "праздной, холостой и безпечной жизни" запорожцы, введя строгий запрет на пребывание в Сечи женщин, постепенно образовали "политическое сонмище" "странное" и противное Божественному замыслу о размножении человеческого рода.Не имея возможности воспроизводить свою численность естественным путем, запорожцы были вынуждены принимать "безъ разбора въ свое худое общество людей всякаго сброда". Именно по этой причине запорожцы постоянно промышляли грабежом, были нарушителями мира между народами, а в остальное время прибывали в "совершенной праздности, гнуснѣйшемъ пьянствѣ и презрительномъ невѣжествѣ".Шесть грехов запорожцевДалее в документе перечислялись шесть пунктов основных "преступлений", которые "вынудили" императрицу принять "меры строгости", т.е. ликвидировать Сечь.1. Запорожцы претендовали на земли, завоеванные у Османов и относящиеся к Новороссийской губернии:На это императрица замечает, что земли, завоеванные по итогам Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. не могут быть запорожскими, поскольку никогда не принадлежали Речь Посполитой, к которой некогда принадлежала Запорожская Сечь.Земли же к северу от Запорожья, Входящие в созданную в 1764 г. Новороссийскую губернию (Новая Сербия с крепостью св. Елизаветы, Украинская линия, Славяно-Сербия) хотя ранее и относились к Малороссии, но собственно запорожцам также никогда не принадлежали.Более того, императрица отмечает, что эти пустовавшие ранее земли и не могли принадлежать запорожцам, так как те "въ самомъ бытіи своемъ не имѣли никакого законнаго начала, слѣдовательно же и собственности ни какой въ земляхъ".2. Запорожцы, претендуя на земли Новороссийской губернии, препятствовали, в т.ч. прямыми угрозами, межеванию территорий, строили там свои хутора и сманивали или даже принуждали силой новых поселенцев Новороссии, тем самым подрывая программу ее колонизации и экономического освоения.3. Запорожцы устраивали разбойные нападения:4. Запорожцы захватывали присоединенные по итогам войны с Турцией земли, готовились силой оружия отстаивать свои права на земли Новороссии, и игнорировали попытки решить дело мирным разбирательством в столице.5. Запорожцы переманивали к себе крестьян из Малороссии, причем не столько принимают их в ряды своего воинского братства, сколько расселяют в качестве подчиненного земледельческого населения:6. Запорожцы претендуют на земли своих восточных соседний — Войска Донского, которые были размежеваны по реке Кальмиус еще в царствование императрицы Елизаветы:Запорожье против НовороссииДалее Екатерина резюмирует эти пункты, предполагая, что захваты земель и заселения их крестьянами имеют далеко идущие сепаратистские планы (ниже Екатерина прямо упоминает в этом контексте двусмысленное поведение запорожцев в самом начале войны с Турцией).Такое сепаратистское образование не только представляло бы собой угрозу для соседних областей, грозило убылью их населения, которое с таким трудом умножалось там усилиями правительства, но и ставило бы под угрозу торговлю с османскими владениями, "обѣщающую трудящимся скорые и дѣйствительные плоды богатой жатвы" и вызывающую "позавидованіе всей Европы".Таким образом, идея Екатерины состояла в том, что само существование Запорожской Сечи в нынешнем виде противоречит всем ее обширным планам по созданию Новороссии, а действовать иначе запорожцы не могут в силу своей "противоестественной природы".Перечислив все преступления казаков и описав их наиболее важные последствия, Екатерина справедливости ради констатирует, что не все запорожцы таковы, что многие из них "въ минувшую нынѣ столь славную, столь и счастливую войну съ Портою Оттоманскою, оказала при арміяхъ НАШИХЪ отличные опыты мужества и храбрости". Однако даже и они, возвращаясь на Сечь, подпадают под дурное влияние ее порядков.В завершение императрица делает акцент на том, что 4 июня Сеч "въ совершенномъ порядкѣ и полной тишинѣ, безъ всякаго отъ Козаковъ сопротивленія" была занята войсками генерал-поручика Текели, который выполнил приказ Екатерины "стараться произвесть порученное дѣло спокойнѣйшимъ образомъ, убѣгая, сколь возможно, пролитія крови".Земли, занимаемые запорожскими казаками, с их постоянными обитателями "Отечеству наравнѣ съ другими полезными", отходили к Новороссийской губернии. Бывшие запорожские казаки получали право либо вернуться туда, откуда они на Сечь прибыли, либо остаться на том же месте и получить от правительства "землю для вѣчнаго имъ жилища". Тем из бывших запорожских старшин, к которым у властей не было претензий, гарантировалось, что они "сразмѣрныя службѣ и званію ихъ получатъ степени"."Наследники запорожских земель"Из популярных работ о ликвидации Запорожской сечи может сложиться впечатление, что после бескровной войсковой операции генерала Текели, ареста высших старшин Сечи и реквизиции их собственности казаки были изгнаны с насиженных мест и вынуждены были идти куда глаза глядят.Однако это абсолютно не так. Действительно, несколько тысяч казаков, наиболее приверженных старинному казацкому образу жизни, предпочли переселиться в турецкие владения в Причерноморье. Однако большинство запорожцев, в первую очередь тех, кто уже успел обзавестись собственным хозяйством, никуда не уходили и оставались на месте. Та земля, что была в их пользовании, сохранялась за хозяевами.Об истинном положении дел на землях Запорожья после ликвидации Сечи свидетельствует донесение губернатора Новороссии Матвея Муромцева Григорию Потемкину от 23 июля 1775 г., впервые опубликованное биографом Потемкина Вячеславом Лопатиным в 2018 г.Как видим, русские чиновники не только не стремились к изгнанию запорожцев, но наоборот, прилагали усилия к тому, чтобы те "заделались хозяевами" и осели на бывших войсковых землях.Более того, пресловутый казацкий обычай безбрачия, как препятствие для правительственных мер, оказывается не теоретическим кабинетным конструктом просвещенной императрицы, призванным оправдать ликвидацию Сечи, но практической проблемой местной администрации.Особо следует подчеркнуть, что земли, ранее считавшиеся имуществом всего войска, достались бывшим запорожцам в частное владение.Об этом свидетельствует показательный документ, опубликованный харьковским историком Дмитрием Багалием в 1885 г. в одном из номеров журнала "Киевская старина" под заголовком "Наследники запорожских земель". Оригинальное название документа "ведомость учиненная в азовской губернской канцелярии, еликое число в екатеринославском уезде состоит вновь отведенных к отводу назначенных помещикам земель".Согласно этому документу помимо русских военных, придворных и чиновников землями наделялись следующие лица из числа запорожцев (в скобках количество десятин удобной для земледелия и неудобной земли):Старшина Караванец (на р. Богатая 1500 /32), подполковник Колпак (на р. Орель при устье р. Богатой 4500/460), "самарский житель" Непейбраги (р. Кильчень 3000 / 218), бывший запорожский полковник Гараджа (на р. Большоая Терновка (3005/38), поручик Легкоступ (на Солёном Лимане р. Волчей 3000 / 840), полковой старшина Хижняковский (на р. Орель и Орелка 1500 / 400), ротмистр Вишневецкий (на р. Нижняя Терса 3000 / 300), подполковник Лалаш (на р. Орель 3000 / 600), полковой старшина Панов (на р. Протовча по 1500 / 541), старшина Рудь (на р. Осокоровка 3000 /300, на р. Нижняя Терса 9000 / 300), отставной сотник Коростовец (на р. Большая Терновка 1500 / 26).Таким образом, помимо представителей администрации Новороссии и военных, участвовавших в завоевании края, бывшими войсковыми землями наделялись представители практически всех слоёв запорожского общества от рядового "жителя" до старшин.Что характерно, некоторые из них уже на момент наделения землёй состояли на российской службе.Так, в приведенном списке присутствует поручик Федор Легкоступ, который в 1777 г. был произведен в капитаны вместе с одним из будущих основателей Кубанского войска Антоном Головатым (о чем сообщает донесение Потемкина от 25 декабря 1777 г., опубликованное знаменитом екатеринославским историком Эварницким).Позднее все оставшиеся в России запорожские старшины получили воинские звания, которые давали право на дворянство. А уже в конце 1775 г. формируются Херсонский и Полтавский пикинерные полки из бывших запорожцев, офицерский состав которых также получал уже российские чины.Другой документ, в котором 28 бывших запорожцев в 1776 г. обращаются в канцелярию Новороссийской губернии о "награждении за оказанные нами службы в прошлые годы дабы земля ныне нам отведенная состояла за нами на всегдашнем времени без всякого в казну платежа", приводит украинская историк и коллаборационистка Наталья Полонская-Василенко. Всего же исследовательница поименно насчитала полторы сотни старшин получивших земельные пожалования.Все эти запорожцы стали помещиками Екатеринославской губернии, что предполагало наличие крепостных крестьян. И если у российского дворянства была возможность перевести в свои новые владения крепостных из поместий, расположенных в Великороссии, то казакам пришлось обращать в крепостную зависимость местных малороссийских поселенцев.Современный исследователь екатеринославского дворянства Виктор Заруба подсчитал, что "украинцы" составляли в нем около 25%.При этом идентичность этих людей совершенно не обязательно сводилась к казацким корням и была именно украинской. Знаменитый советский писатель, одессит Валентин Катаев так характеризовал своих предков по материнской линии: "моя мать, Евгения Ивановна Катаева, урождённая Бачей, происходила из военно-дворянской семьи Новороссии. Некогда Бачеи (или вернее Бачии) были запорожцами".Степные рубежиАмериканский исследователь Майкл Ходорковский в книге "Степные рубежи России: как создавалась колониальная империя" (М.: Новое литературное обозрение, 2019) рассматривает политику во всём степном пограничье от Причерноморья до Урала, а затем и Средней Азии, как единый по своей сути комплекс мер, который лишь адаптировался к тем или иным конкретным обстоятельствам времени и места.Для екатерининского времени единство такой политики символизирует фигура генерала Осипа Игельстрома. Он активно проявил себя на юге в годы Румянцевской русско-турецкой войны (1768 — 1774) и вскоре после присоединения Крыма был назначен Оренбургским генерал-губернатором.Под "идеями императрицы" тут понимается "последовательная политика Екатерины, применявшей идеи Просвещения, чтобы смирить "яростных" и цивилизовать "диких" подданных Российской империи". При этом императрица не просто формулировала отвлеченные философские принципы: "детальные предписания исходили от самой Екатерины II, испытывавшей самый живой интерес к тому, чтобы "приводить дикие народы нашей империи в мирное состояние".И хотя для Екатерининского времени отношения государства с казачеством в Причерноморье остаются вне поля зрения Ходорковского, тем не менее, можно уверенно утверждать, что ликвидация Запорожской сечи стала первым опытом новой екатерининской политики в отношении степных окраин империи.

https://ukraina.ru/20220721/1036409027.html

https://ukraina.ru/20190502/1023471544.html

https://ukraina.ru/20181031/1021602566.html

https://ukraina.ru/20220810/1037504735.html

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Александр Васильев

xviii век, екатерина ii, запорожское казачество, новороссия