Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе - 14.08.2022 Украина.ру
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Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе
Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе - 14.08.2022 Украина.ру
Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе
Союзные силы во время битвы за Донбасс стали применять новую тактику. Мы подтянули самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы перепахивать линию обороны вооруженных формирований Украины. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-14T09:00
2022-08-14T09:00
новости
блиндажи
россия
всу
донбасс
беспилотник
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Мы с помощью беспилотников определяем, где находятся блиндажи и бетонные укрепления, а потом начинаем огневое воздействие, отметил эксперт.Этот второй эшелон добивает наши позиции после того, как их обработала союзная артиллерия. И когда нанесен максимальный ущерб, вперед идет оставшаяся пехота. Эта тактика позволяет нам минимизировать потери, заключил собеседник издания.
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новости, блиндажи, россия, всу, донбасс, беспилотник
Новости, блиндажи, Россия, ВСУ, Донбасс, беспилотник

Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе

09:00 14.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Союзные силы во время битвы за Донбасс стали применять новую тактику. Мы подтянули самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы перепахивать линию обороны вооруженных формирований Украины. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Мы с помощью беспилотников определяем, где находятся блиндажи и бетонные укрепления, а потом начинаем огневое воздействие, отметил эксперт.
"Затем идет небольшое количество пехоты с трофейными противотанковыми комплексами "Джавелин" или с отечественными гранатометами "Муха" с термобарическими боеприпасами. Там образуется аэрозоль, который затекает в щели блиндажа и может выводить из строя личный состав. Это очень серьезное оружие", - констатировал Кнутов.
Этот второй эшелон добивает наши позиции после того, как их обработала союзная артиллерия. И когда нанесен максимальный ущерб, вперед идет оставшаяся пехота. Эта тактика позволяет нам минимизировать потери, заключил собеседник издания.
 
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