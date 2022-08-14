https://ukraina.ru/20220814/1037609560.html

Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе

Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе - 14.08.2022 Украина.ру

Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе

Союзные силы во время битвы за Донбасс стали применять новую тактику. Мы подтянули самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы перепахивать линию обороны вооруженных формирований Украины. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-14T09:00

2022-08-14T09:00

2022-08-14T09:00

новости

блиндажи

россия

всу

донбасс

беспилотник

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Мы с помощью беспилотников определяем, где находятся блиндажи и бетонные укрепления, а потом начинаем огневое воздействие, отметил эксперт.Этот второй эшелон добивает наши позиции после того, как их обработала союзная артиллерия. И когда нанесен максимальный ущерб, вперед идет оставшаяся пехота. Эта тактика позволяет нам минимизировать потери, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, блиндажи, россия, всу, донбасс, беспилотник