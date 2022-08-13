https://ukraina.ru/20220813/1037641691.html
Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ
Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ - 13.08.2022 Украина.ру
Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ
Главы Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце. Об этом 13 августа сообщила газета Sabah со ссылкой на источники
2022-08-13T17:54
2022-08-13T17:54
2022-08-13T17:54
f-16
турция
сша
эрдоган
джо байден
новости
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"Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце", - говорится в материале.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
https://ukraina.ru/20220728/1036988194.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
f-16, турция, сша, эрдоган, джо байден, новости
F-16, Турция, США, Эрдоган, Джо Байден, Новости
Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ
Главы Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце. Об этом 13 августа сообщила газета Sabah со ссылкой на источники
"Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце", - говорится в материале.
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.
Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.