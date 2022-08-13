Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ - 13.08.2022 Украина.ру
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Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ
Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ - 13.08.2022 Украина.ру
Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ
Главы Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце. Об этом 13 августа сообщила газета Sabah со ссылкой на источники
2022-08-13T17:54
2022-08-13T17:54
f-16
турция
сша
эрдоган
джо байден
новости
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"Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце", - говорится в материале.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
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f-16, турция, сша, эрдоган, джо байден, новости
F-16, Турция, США, Эрдоган, Джо Байден, Новости

Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ

17:54 13.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Главы Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце. Об этом 13 августа сообщила газета Sabah со ссылкой на источники
"Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце", - говорится в материале.
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.
Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
F-16 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 19:32
"Докажет боеспособность": эксперт о том, как США готовят украинских пилотов управлять F-16США переобучают украинских пилотов на свои самолеты, которые будут поставлять на Украину, но начальная программа ускоренного обучения, занимает около трех месяцев, а обычная – девять месяцев, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
 
F-16ТурцияСШАЭрдоганДжо БайденНовости
 
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19:08Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на Украине
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