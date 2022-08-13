https://ukraina.ru/20220813/1037641691.html

Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ

Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ - 13.08.2022 Украина.ру

Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ

Главы Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце. Об этом 13 августа сообщила газета Sabah со ссылкой на источники

2022-08-13T17:54

2022-08-13T17:54

2022-08-13T17:54

f-16

турция

сша

эрдоган

джо байден

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/60/1034276033_0:142:2927:1788_1920x0_80_0_0_7fa4bb2da261af7dd5119b62578e02c6.jpg

"Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце", - говорится в материале.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.

https://ukraina.ru/20220728/1036988194.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

f-16, турция, сша, эрдоган, джо байден, новости