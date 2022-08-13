Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ - 13.08.2022 Украина.ру
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Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ
Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ - 13.08.2022 Украина.ру
Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ
Украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения устроили дорожно-транспортное происшествие в Вене, после чего пытались скрыться от полиции. Об этом 13 августа сообщил местный портал Kronen Zeitung
2022-08-13T17:12
2022-08-13T16:45
дтп
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украинцы
новости
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Инцидент произошел накануне. Четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезалась другая машина. При этом виновники аварии попытались скрыться, но их догнали силовики с пистолетами, они потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.Пострадавшие в ДТП также рассказали, что водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами после столкновения. В его крови выявили более двух промилле алкоголя. Севший за руль пассажир при этом от освидетельствования отказался.
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дтп, дипломаты, украинцы, новости
ДТП, дипломаты, украинцы, Новости

Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ

17:12 13.08.2022
 
© Фото : Nate Steiner / flickr
- РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : Nate Steiner / flickr
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Украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения устроили дорожно-транспортное происшествие в Вене, после чего пытались скрыться от полиции. Об этом 13 августа сообщил местный портал Kronen Zeitung
Инцидент произошел накануне. Четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезалась другая машина. При этом виновники аварии попытались скрыться, но их догнали силовики с пистолетами, они потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.

"И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства" — отметили авторы материала.

Пострадавшие в ДТП также рассказали, что водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами после столкновения. В его крови выявили более двух промилле алкоголя. Севший за руль пассажир при этом от освидетельствования отказался.
11 февраля, 11:33
Смертельное ДТП: у Ярославского провели обыскиПосле ДТП в Харьковской области, в причастности к которому подозревают украинского бизнесмена Александра Ярославского, полицейские 11 февраля провели обыски в принадлежащих ему доме и гостинице. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области
 
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