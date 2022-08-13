https://ukraina.ru/20220813/1037641532.html

Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ

Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ - 13.08.2022 Украина.ру

Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ

Украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения устроили дорожно-транспортное происшествие в Вене, после чего пытались скрыться от полиции. Об этом 13 августа сообщил местный портал Kronen Zeitung

2022-08-13T17:12

2022-08-13T17:12

2022-08-13T16:45

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Инцидент произошел накануне. Четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезалась другая машина. При этом виновники аварии попытались скрыться, но их догнали силовики с пистолетами, они потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.Пострадавшие в ДТП также рассказали, что водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами после столкновения. В его крови выявили более двух промилле алкоголя. Севший за руль пассажир при этом от освидетельствования отказался.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дтп, дипломаты, украинцы, новости