https://ukraina.ru/20220813/1037639860.html

Потери ВСУ, новый тыл Украины, удары по ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 13 августа

Потери ВСУ, новый тыл Украины, удары по ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 13 августа - 13.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, новый тыл Украины, удары по ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 13 августа

Украинские военные продолжают нести потери. Страны Центральной Европы заявили, что будут производить оружие для Украины. Словакия передала Украине МиГ-29. Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС

2022-08-13T16:04

2022-08-13T16:04

2022-08-13T16:04

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Днём на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населённый пункт Пески Донецкой Народной Республики", - сообщил Конашенков.Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более трёхсот военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано."Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населённого пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники", - отметил Конашенков.В ходе наступательных действий союзных сил в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады."В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования "Правый сектор"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) в районе населённого пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники", - рассказал представитель Минобороны России.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики была уничтожена пусковая установка "HIMARS" и склад c боеприпасами к ней. В районе Доманёвки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Соледар и Артёмовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, были сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 148 вертолётов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники.Центральная Европа подключаетсяВласти Словакии намерены передать Украине истребители МиГ-29, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.Как передаёт телеканал RTV, самолёты должны снять с вооружения к концу августа этого года. Точное количество передаваемых Украине истребителей глава Минобороны Словакии не назвал. В то же время, на вооружении Словакии находится 11 МиГ-29.После того, как Словакия передаст Украине эти самолёты, её воздушное пространство будут охранять чешские и польские истребители.За несколько дней до этого на конференции в Копенгагене западные государства пообещали выделить более полутора миллиардов евро в виде денежных средств, оборудования и обучения для укрепления военного потенциала Украины.Об обещании 26 стран сообщил министр обороны Дании Мортен Бодсков."Все страны, приехавшие в Копенгаген, приехали с намерением поддержать Украину", – заявил Бодсков.Деньги будут использоваться для поставок оружия, ракет и боеприпасов, увеличения производства оружия для Украины, подготовки украинских солдат и разминирования территории.Министры обороны Польши, Словакии и Чешской Республики выразили готовность расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого военного оборудования для Украины, подчеркнул Бодсков.Эта новость вызвала радость на Украине."Пока украинский ВПК не может сложить красивый он или умный, Польша, Словакия и Чехия приняли решение о запуске программы по расширению производства артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники для Украины — министр обороны Дании Мортен Бодсков. Отличная новость, потому что наш ВПК вместо того, чтобы перенести производства в эти страны, боится потерять технологии, не понимая, что если Украины захлебнется под давлением России, то никакие технологи уже будут неактуальны", - заявил украинский политолог Юрий Романенко 13 августа.При этом Романенко раскритиковал руководителей оборонной отрасли Украины."Всё идёт к логичному концу - страны Центральной Европы будут производить оружие для Украины, создавать рабочие места, а украинский ВПК будет сражаться за гипотетические деньги, не видя брёвен в глазу", - отметил Романенко.Таким образом государства Центральной Европы активно включаются в происходящее на Украине, фактически превращаясь в тыл Украины.Удар по ЗАЭСУкраинские войска нанесли очередной удар по Запорожской АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС", - сообщил Рогов у себя в Telegram-канале.Украина уже обвинила в происходящем Россию.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В результате два энергоблока работают не на полную мощность.

https://ukraina.ru/20220813/1037635939.html

https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html

https://ukraina.ru/20220812/1037627649.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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