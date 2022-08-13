https://ukraina.ru/20220813/1037638175.html

Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне

Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне - 13.08.2022 Украина.ру

Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2022-08-13T14:42

2022-08-13T14:42

2022-08-13T14:42

видео

армен гаспарян

сво

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00:47 - В России чествуют военных летчиков: 110 лет ВВС России;02:52 - Запрет на въезд в Европу и эмбарго российских энергоресурсов. За границами здравого смысла: есть ли предел русофобии?14:35 - Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Чего они добиваются?17:25 - Запорожская АЭС: итоги экстренного заседания Совбеза ООН. Состоится ли на электростанцию визит делегации МАГАТЭ? 21:40 - Информационная война: пора ли национализировать интернет-поисковики?Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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видео, армен гаспарян, сво