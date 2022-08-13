Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне - 13.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220813/1037638175.html
Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне
Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне - 13.08.2022 Украина.ру
Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2022-08-13T14:42
2022-08-13T14:42
видео
армен гаспарян
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0d/1037638055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1ea1e8656876144b005d531309eaebd.png
00:47 - В России чествуют военных летчиков: 110 лет ВВС России;02:52 - Запрет на въезд в Европу и эмбарго российских энергоресурсов. За границами здравого смысла: есть ли предел русофобии?14:35 - Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Чего они добиваются?17:25 - Запорожская АЭС: итоги экстренного заседания Совбеза ООН. Состоится ли на электростанцию визит делегации МАГАТЭ? 21:40 - Информационная война: пора ли национализировать интернет-поисковики?Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0d/1037638055_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97c626fa75befc01df30040694f1db4b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, армен гаспарян, сво
Видео, Армен Гаспарян, СВО

Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне

14:42 13.08.2022
 
Читать в
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:47 - В России чествуют военных летчиков: 110 лет ВВС России;
02:52 - Запрет на въезд в Европу и эмбарго российских энергоресурсов. За границами здравого смысла: есть ли предел русофобии?
14:35 - Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Чего они добиваются?
17:25 - Запорожская АЭС: итоги экстренного заседания Совбеза ООН. Состоится ли на электростанцию визит делегации МАГАТЭ?
21:40 - Информационная война: пора ли национализировать интернет-поисковики?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:15
СВО как прелюдия киевского поражения. Почему за Донецким кряжем у Киева "пэрэмог нэма"
 
ВидеоАрмен ГаспарянСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины
14:42Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне
13:58США развязывают "визовую войну" против россиян — дипломат
13:47Только воевать. Зачем Украина отказывается от переговоров
13:21Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке
12:59Сербия будет сохранять военный нейтралитет - Вучич
12:23Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа
12:23Президент Сербии высказался о санкциях против России
12:13Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского
11:45В МИД России назвали красную черту в отношениях с США
11:30Украина скоро останется без ракет для HIMARS - американский офицер
11:00США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине
10:41Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз
10:30В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров
10:17Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских
10:13Жизнь и смерть Симона Петлюры. За что убили головного атамана Украины
10:05Герман Клименко о том, чей Яндекс, что с Youtube/Rutube и чем опасны халявные VPN-сервисы
09:58Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
09:50Церкви и мосты, предупреждение по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 13 августа
09:43"Лгунья и пустышка": британцы испугались прихода к власти Лиз Трасс
Лента новостейМолния