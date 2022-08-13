США развязывают "визовую войну" против россиян — дипломат - 13.08.2022 Украина.ру
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США развязывают "визовую войну" против россиян — дипломат
США развязывают "визовую войну" против россиян — дипломат - 13.08.2022 Украина.ру
США развязывают "визовую войну" против россиян — дипломат
США раскручивают маховик "визовой войны" против дипломатов и обычных граждан России. Такое заявление 13 августа сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, передает iz.ru
2022-08-13T13:58
2022-08-13T13:58
сша
визы
россия
дипломат
мид
новости
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Он возмутился, что россияне вынуждены прикладывать "неимоверные" усилия при получении американских виз, которые включают в себя, среди прочего, поездку в третьи страны.Отказ от выдачи документов непосредственно в Москве является "сугубо внутреннем американским решением", подчеркнул Дарчиев.Россия, напротив, несмотря на не меньший кадровый дефицит, продолжает предоставлять полный набор консульских услуг вне зависимости от гражданства заявителя, сказал дипломат.На днях Государственный департамент США прокомментировал призыв Киева к "группе семи" (G7) прекратить выдачу виз гражданам РФ и заверил, что США якобы не ввели ограничения на выдачу виз россиянам. Ведомство указало, что жители России могут получить документы на въезд в США в дипломатическом представительстве Америки в любой стране, кроме России.Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что США якобы не хотят нанести своей визовой политикой ущерб простым россиянам, подчеркнув, что разногласия по поводу миграционной политики у Вашингтона "не с ними".При этом на неделе предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Днем позже министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.По словам сенатора Совета Федерации Сергея Цекова, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.
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сша, визы, россия, дипломат, мид, новости
США, визы, Россия, дипломат, МИД, Новости

США развязывают "визовую войну" против россиян — дипломат

13:58 13.08.2022
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Читать в
США раскручивают маховик "визовой войны" против дипломатов и обычных граждан России. Такое заявление 13 августа сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, передает iz.ru
Он возмутился, что россияне вынуждены прикладывать "неимоверные" усилия при получении американских виз, которые включают в себя, среди прочего, поездку в третьи страны.
Отказ от выдачи документов непосредственно в Москве является "сугубо внутреннем американским решением", подчеркнул Дарчиев.
Россия, напротив, несмотря на не меньший кадровый дефицит, продолжает предоставлять полный набор консульских услуг вне зависимости от гражданства заявителя, сказал дипломат.

"Мяч, таким образом, на американской стороне", — подытожил он.

На днях Государственный департамент США прокомментировал призыв Киева к "группе семи" (G7) прекратить выдачу виз гражданам РФ и заверил, что США якобы не ввели ограничения на выдачу виз россиянам. Ведомство указало, что жители России могут получить документы на въезд в США в дипломатическом представительстве Америки в любой стране, кроме России.
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что США якобы не хотят нанести своей визовой политикой ущерб простым россиянам, подчеркнув, что разногласия по поводу миграционной политики у Вашингтона "не с ними".
При этом на неделе предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Днем позже министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.
По словам сенатора Совета Федерации Сергея Цекова, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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