Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и генсека ООН А. Гутерреша
Генсек ООН Антониу Гутерреш 12 августа назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщила пресс-служба организации
Абдулла заменит американца Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.
Отмечается, что у Абдуллы богатый опыт работы во Всемирной продовольственной программе.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
28 июля, 06:00Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради ЭрдоганаЗаместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакзаявил, что операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, несмотря на удар по военным в одесском порту. Это высказывание и ситуацию с зерном в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог-американист Дмитрий Дробницкий