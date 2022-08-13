Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке - 13.08.2022 Украина.ру
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Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке
Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке - 13.08.2022 Украина.ру
Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш 12 августа назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщила пресс-служба организации
2022-08-13T13:21
2022-08-13T13:21
продукт
оон
антониу гутерреш
новости
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Абдулла заменит американца Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.Отмечается, что у Абдуллы богатый опыт работы во Всемирной продовольственной программе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ukraina.ru/20220728/1036908571.html
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продукт, оон, антониу гутерреш, новости
продукт, ООН, Антониу Гутерреш, Новости

Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке

13:21 13.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и генсека ООН А. Гутерреша
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и генсека ООН А. Гутерреша - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Генсек ООН Антониу Гутерреш 12 августа назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщила пресс-служба организации
Абдулла заменит американца Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.
Отмечается, что у Абдуллы богатый опыт работы во Всемирной продовольственной программе.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 06:00
Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради ЭрдоганаЗаместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакзаявил, что операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, несмотря на удар по военным в одесском порту. Это высказывание и ситуацию с зерном в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
 
продуктООНАнтониу ГутеррешНовости
 
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