Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке

Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради Эрдогана Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакзаявил, что операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, несмотря на удар по военным в одесском порту. Это высказывание и ситуацию с зерном в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог-американист Дмитрий Дробницкий