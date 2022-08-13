https://ukraina.ru/20220813/1037636300.html
Сербия будет сохранять военный нейтралитет - Вучич
Сербия будет сохранять военный нейтралитет - Вучич - 13.08.2022 Украина.ру
Сербия будет сохранять военный нейтралитет - Вучич
Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета. Об этом 12 августа заявил в эфире TV Prva президент страны Александр Вучич
2022-08-13T12:59
2022-08-13T12:59
2022-08-13T12:59
александр вучич
сербия
нейтралитет
новости
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"Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной", — сказал он.По его словам, Белград намерен и дальше строить политические союзы и развивать хорошие отношения с Россией, США и КНР, а также придерживаться европейского пути.Дискуссии по национальной безопасности обострились в Сербии из-за ситуации вокруг Косово. Приштина планировала с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию.После просьбы США Косово отложило вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.
https://ukraina.ru/20220808/1037425156.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр вучич, сербия, нейтралитет, новости
Сербия будет сохранять военный нейтралитет - Вучич
Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета. Об этом 12 августа заявил в эфире TV Prva президент страны Александр Вучич
"Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной", — сказал
он.
По его словам, Белград намерен и дальше строить политические союзы и развивать хорошие отношения с Россией, США и КНР, а также придерживаться европейского пути.
Дискуссии по национальной безопасности обострились в Сербии из-за ситуации вокруг Косово. Приштина планировала с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию.
После просьбы США Косово отложило вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.