https://ukraina.ru/20220813/1037636300.html

Сербия будет сохранять военный нейтралитет - Вучич

Сербия будет сохранять военный нейтралитет - Вучич - 13.08.2022 Украина.ру

Сербия будет сохранять военный нейтралитет - Вучич

Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета. Об этом 12 августа заявил в эфире TV Prva президент страны Александр Вучич

2022-08-13T12:59

2022-08-13T12:59

2022-08-13T12:59

александр вучич

сербия

нейтралитет

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/15/1033721532_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_366fa079b3bf2862447b67d933ef4167.jpg

"Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной", — сказал он.По его словам, Белград намерен и дальше строить политические союзы и развивать хорошие отношения с Россией, США и КНР, а также придерживаться европейского пути.Дискуссии по национальной безопасности обострились в Сербии из-за ситуации вокруг Косово. Приштина планировала с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию.После просьбы США Косово отложило вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.

https://ukraina.ru/20220808/1037425156.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр вучич, сербия, нейтралитет, новости