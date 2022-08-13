Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа - 13.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
https://ukraina.ru/20220813/1037635939.html
Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа
Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа - 13.08.2022 Украина.ру
Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал "некоторые результаты" в области. В МИД России допустили расширение географии спецоперации
2022-08-13T12:23
2022-08-13T12:23
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 52 удара по территории республики."На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 348 единиц различных боеприпасов", - сообщило представительство.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево (южное), Горловка (Никитовский район), Гладосово, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Горняцкий, Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Калининском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, Александровке, из них один с ранее освобождённых территорий – с Владимировки", - указывалось в сообщении.Огнём украинской артиллерии было повреждено 42 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Калининском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщило представительство, по оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: в Горловке на оптовом рынке ранены мужчина 1962 года рождения и женщины 1954, 1961, 1950 годов рождения."Сведения о последствиях обстрелов и дистанционного минирования городов Республики продолжают поступать", - сообщило представительство.Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики."В течение 12 августа ими очищено более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Золотарёвка и Малорязанцево", - отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои."Результаты" от КимаГлава Николаевской ОВА Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который руководит обороной области, анонсировали в ближайшие время "определённые результаты" и пообещали рассказать о них."Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работаем, работы хватает всем. Чем занимаемся – говорить не могу, да и не надо, потому что это вредит. И в информационном поле, извини, я за Дмитрия Александровича (Марченко – Ред.) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время до определённых результатов", - отметил Ким.В конце июля стало известно, что руководить обороной Николаевской области назначен Марченко, который ранее уже занимался этим."Марчело, Welcome back!" - сообщил 27 июля Ким в своём Telegram-канале.Прессе Ким пояснил, что Марченко "откомандирован для работы с партизанами и с военной администрацией, а также для других задач на территории Николаевской и Херсонской областей".Ранее Марченко заявил, что "украинские партизаны" только ждут подходящего момента для того, чтобы присоединиться к борьбе с ВС РФ.До этого по Херсонской и Запорожской областей прокатилась волна терактов против сотрудников военно-гражданских администраций.Уже после назначения Марченко участились обстрелы ВСУ инфраструктурных объектов, в том числе мостов через Днепр.Судя по заявлению Кима, речь может идти об усилении ударов по инфраструктуре или об увеличении количества терактов.Расширение географии спецоперацииНакачка Украины западными дальнобойными системами вооружений приведёт к расширению географических задач российской спецоперации, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.Он заявил, ранее о том, что массированные поставки Киеву западного оружия не скажутся на ходе и сроках специальной операции, уже высказывался глава МИД Сергей Лавров."Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться ещё дальше", — заявил Дарчиев.По его словам, Россия не может допустить наличия представляющих прямую угрозу вооружений на территории республик Донбасса.Об уже произошедшем расширении географии спецоперации на Украине глава МИД РФ Лавров сообщил в июле."Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это ещё и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причём продолжается последовательно и настойчиво", - заявил Лавров.Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Украине географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.Ранее ряд источников сообщил о том, что Украина получила дальнобойное вооружение от США. Так, в июле глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - укр.) Тарас Чмут заявил, что уверен: в ближайшем будущем Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS дальностью 150 км.Позже сражающийся в составе ВСУ лидер С14 Евгений Карась сообщил о том, что США якобы поставили Украине ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS и M270 дальностью 300 км."300 км. Мостик в Крыму?" - написал Карась в своём Telegram-канале 6 августа.Однако официально США отрицают поставку Украине дальнобойных вооружений.
https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html
https://ukraina.ru/20220812/1037627649.html
https://ukraina.ru/20220812/1037607927.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Спецоперация, Хроники, Эксклюзив

Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа

12:23 13.08.2022
 
© Фото : Віталій Кім / Миколаївська ОДА / TelegramМарченко Ким
Марченко Ким - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал "некоторые результаты" в области. В МИД России допустили расширение географии спецоперации
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 52 удара по территории республики.
"На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 348 единиц различных боеприпасов", - сообщило представительство.
В ЛНР началась зачистка Горского от украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
09:50Спецоперация
Церкви и мосты, предупреждение по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 13 августаУкраинские военные занимают церкви и минируют мосты, сообщили в Минобороны РФ. В Министерстве иностранных дел России рассказали о последствиях ударов по Запорожской АЭС
Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево (южное), Горловка (Никитовский район), Гладосово, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Горняцкий, Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Еленовка.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Калининском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, Александровке, из них один с ранее освобождённых территорий – с Владимировки", - указывалось в сообщении.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 42 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Калининском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, как сообщило представительство, по оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: в Горловке на оптовом рынке ранены мужчина 1962 года рождения и женщины 1954, 1961, 1950 годов рождения.
"Сведения о последствиях обстрелов и дистанционного минирования городов Республики продолжают поступать", - сообщило представительство.
Подготовка к запуску химзавода Стирол началась в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
Угроза Запорожской АЭС, удар по "Стиролу". Итоги 12 августа на УкраинеРабота реактора на Запорожской АЭС может быть остановлена, сообщили власти Запорожской области. Украинские военные нанесли удар по химконцерну "Стирол" в Горловке
Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.
"В течение 12 августа ими очищено более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Золотарёвка и Малорязанцево", - отметил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
"Результаты" от Кима
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который руководит обороной области, анонсировали в ближайшие время "определённые результаты" и пообещали рассказать о них.
"Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работаем, работы хватает всем. Чем занимаемся – говорить не могу, да и не надо, потому что это вредит. И в информационном поле, извини, я за Дмитрия Александровича (Марченко – Ред.) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время до определённых результатов", - отметил Ким.
В конце июля стало известно, что руководить обороной Николаевской области назначен Марченко, который ранее уже занимался этим.
"Марчело, Welcome back!" - сообщил 27 июля Ким в своём Telegram-канале.
Прессе Ким пояснил, что Марченко "откомандирован для работы с партизанами и с военной администрацией, а также для других задач на территории Николаевской и Херсонской областей".
Ранее Марченко заявил, что "украинские партизаны" только ждут подходящего момента для того, чтобы присоединиться к борьбе с ВС РФ.
До этого по Херсонской и Запорожской областей прокатилась волна терактов против сотрудников военно-гражданских администраций.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 16:00Спецоперация
Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августаУкраинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс. Украина нанесла удар по Каховской ГЭС
Уже после назначения Марченко участились обстрелы ВСУ инфраструктурных объектов, в том числе мостов через Днепр.
Судя по заявлению Кима, речь может идти об усилении ударов по инфраструктуре или об увеличении количества терактов.
Расширение географии спецоперации
Накачка Украины западными дальнобойными системами вооружений приведёт к расширению географических задач российской спецоперации, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Он заявил, ранее о том, что массированные поставки Киеву западного оружия не скажутся на ходе и сроках специальной операции, уже высказывался глава МИД Сергей Лавров.
"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться ещё дальше", — заявил Дарчиев.
По его словам, Россия не может допустить наличия представляющих прямую угрозу вооружений на территории республик Донбасса.
Об уже произошедшем расширении географии спецоперации на Украине глава МИД РФ Лавров сообщил в июле.
"Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это ещё и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причём продолжается последовательно и настойчиво", - заявил Лавров.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 09:34Спецоперация
Заградотряды в Запорожье, проблема ЗАЭС. Главное на Украине на утро 12 августаВласти Запорожской области сообщили о принудительной мобилизации и реакции на неё запорожцев. В ООН обсудили проблему обстрелов Запорожской АЭС
Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Украине географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.
Ранее ряд источников сообщил о том, что Украина получила дальнобойное вооружение от США. Так, в июле глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - укр.) Тарас Чмут заявил, что уверен: в ближайшем будущем Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS дальностью 150 км.
Позже сражающийся в составе ВСУ лидер С14 Евгений Карась сообщил о том, что США якобы поставили Украине ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS и M270 дальностью 300 км.
"300 км. Мостик в Крыму?" - написал Карась в своём Telegram-канале 6 августа.
Однако официально США отрицают поставку Украине дальнобойных вооружений.
 
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12:23Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа
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