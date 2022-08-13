https://ukraina.ru/20220813/1037635939.html

Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа

Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа - 13.08.2022 Украина.ру

Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августа

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал "некоторые результаты" в области. В МИД России допустили расширение географии спецоперации

2022-08-13T12:23

2022-08-13T12:23

2022-08-13T12:23

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 52 удара по территории республики."На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 348 единиц различных боеприпасов", - сообщило представительство.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево (южное), Горловка (Никитовский район), Гладосово, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Горняцкий, Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Калининском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, Александровке, из них один с ранее освобождённых территорий – с Владимировки", - указывалось в сообщении.Огнём украинской артиллерии было повреждено 42 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Калининском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщило представительство, по оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: в Горловке на оптовом рынке ранены мужчина 1962 года рождения и женщины 1954, 1961, 1950 годов рождения."Сведения о последствиях обстрелов и дистанционного минирования городов Республики продолжают поступать", - сообщило представительство.Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики."В течение 12 августа ими очищено более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Золотарёвка и Малорязанцево", - отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои."Результаты" от КимаГлава Николаевской ОВА Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который руководит обороной области, анонсировали в ближайшие время "определённые результаты" и пообещали рассказать о них."Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работаем, работы хватает всем. Чем занимаемся – говорить не могу, да и не надо, потому что это вредит. И в информационном поле, извини, я за Дмитрия Александровича (Марченко – Ред.) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время до определённых результатов", - отметил Ким.В конце июля стало известно, что руководить обороной Николаевской области назначен Марченко, который ранее уже занимался этим."Марчело, Welcome back!" - сообщил 27 июля Ким в своём Telegram-канале.Прессе Ким пояснил, что Марченко "откомандирован для работы с партизанами и с военной администрацией, а также для других задач на территории Николаевской и Херсонской областей".Ранее Марченко заявил, что "украинские партизаны" только ждут подходящего момента для того, чтобы присоединиться к борьбе с ВС РФ.До этого по Херсонской и Запорожской областей прокатилась волна терактов против сотрудников военно-гражданских администраций.Уже после назначения Марченко участились обстрелы ВСУ инфраструктурных объектов, в том числе мостов через Днепр.Судя по заявлению Кима, речь может идти об усилении ударов по инфраструктуре или об увеличении количества терактов.Расширение географии спецоперацииНакачка Украины западными дальнобойными системами вооружений приведёт к расширению географических задач российской спецоперации, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.Он заявил, ранее о том, что массированные поставки Киеву западного оружия не скажутся на ходе и сроках специальной операции, уже высказывался глава МИД Сергей Лавров."Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться ещё дальше", — заявил Дарчиев.По его словам, Россия не может допустить наличия представляющих прямую угрозу вооружений на территории республик Донбасса.Об уже произошедшем расширении географии спецоперации на Украине глава МИД РФ Лавров сообщил в июле."Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это ещё и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причём продолжается последовательно и настойчиво", - заявил Лавров.Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Украине географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.Ранее ряд источников сообщил о том, что Украина получила дальнобойное вооружение от США. Так, в июле глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - укр.) Тарас Чмут заявил, что уверен: в ближайшем будущем Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS дальностью 150 км.Позже сражающийся в составе ВСУ лидер С14 Евгений Карась сообщил о том, что США якобы поставили Украине ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS и M270 дальностью 300 км."300 км. Мостик в Крыму?" - написал Карась в своём Telegram-канале 6 августа.Однако официально США отрицают поставку Украине дальнобойных вооружений.

https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html

https://ukraina.ru/20220812/1037627649.html

https://ukraina.ru/20220812/1037607927.html

https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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