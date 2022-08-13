https://ukraina.ru/20220813/1037635695.html
Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского
Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского - 13.08.2022 Украина.ру
Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, о чем коллективный Запад намекает Зеленскому и к чему готовят президента Украины.
2022-08-13T12:13
2022-08-13T12:13
2022-08-13T12:13
владимир зеленский
ищенко
видео
запад
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Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International, которая утверждает, что ВСУ замешаны в преступлениях против мирного населения страны, об этом заявляет американское издание Politico. Отчёт о военных преступлениях ВСУ политически невыгоден Киеву, отмечает Politico, однако лживым от этого он не становится.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, ищенко, видео, запад
Владимир Зеленский, Ищенко, Видео, Запад
Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, о чем коллективный Запад намекает Зеленскому и к чему готовят президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International, которая утверждает, что ВСУ замешаны в преступлениях против мирного населения страны, об этом заявляет американское издание Politico. Отчёт о военных преступлениях ВСУ политически невыгоден Киеву, отмечает Politico, однако лживым от этого он не становится.