https://ukraina.ru/20220813/1037635695.html

Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского

Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского - 13.08.2022 Украина.ру

Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, о чем коллективный Запад намекает Зеленскому и к чему готовят президента Украины.

2022-08-13T12:13

2022-08-13T12:13

2022-08-13T12:13

владимир зеленский

ищенко

видео

запад

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Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International, которая утверждает, что ВСУ замешаны в преступлениях против мирного населения страны, об этом заявляет американское издание Politico. Отчёт о военных преступлениях ВСУ политически невыгоден Киеву, отмечает Politico, однако лживым от этого он не становится.

https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html

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владимир зеленский, ищенко, видео, запад