Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского - 13.08.2022 Украина.ру
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Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского
Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского - 13.08.2022 Украина.ру
Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, о чем коллективный Запад намекает Зеленскому и к чему готовят президента Украины.
2022-08-13T12:13
2022-08-13T12:13
владимир зеленский
ищенко
видео
запад
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Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International, которая утверждает, что ВСУ замешаны в преступлениях против мирного населения страны, об этом заявляет американское издание Politico. Отчёт о военных преступлениях ВСУ политически невыгоден Киеву, отмечает Politico, однако лживым от этого он не становится.
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владимир зеленский, ищенко, видео, запад
Владимир Зеленский, Ищенко, Видео, Запад

Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского

12:13 13.08.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, о чем коллективный Запад намекает Зеленскому и к чему готовят президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International, которая утверждает, что ВСУ замешаны в преступлениях против мирного населения страны, об этом заявляет американское издание Politico. Отчёт о военных преступлениях ВСУ политически невыгоден Киеву, отмечает Politico, однако лживым от этого он не становится.
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