Президент Сербии высказался о санкциях против России - 13.08.2022 Украина.ру
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Президент Сербии высказался о санкциях против России
Президент Сербии высказался о санкциях против России - 13.08.2022 Украина.ру
Президент Сербии высказался о санкциях против России
Президент Сербии Александр Вучич на днях в эфире TV Prva заявил, что не может ничего обещать по вопросу санкций против России, но будет продолжать нынешнюю политику, сколько сможет
2022-08-13T12:23
2022-08-13T12:32
санкции
россия
александр вучич
сербия
новости
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По его словам, некоторые политики в стране до парламентских выборов 3 апреля этого года говорили о санкциях отрицательно, а "потом поменяли пластинку".Так он ответил на вопрос, сможет ли Сербия выдержать внешнее давление по введению санкций в отношении РФ.
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санкции, россия, александр вучич, сербия, новости
Санкции, Россия, Александр Вучич, Сербия, Новости

Президент Сербии высказался о санкциях против России

12:23 13.08.2022 (обновлено: 12:32 13.08.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич на днях в эфире TV Prva заявил, что не может ничего обещать по вопросу санкций против России, но будет продолжать нынешнюю политику, сколько сможет
По его словам, некоторые политики в стране до парламентских выборов 3 апреля этого года говорили о санкциях отрицательно, а "потом поменяли пластинку".

"Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое "сколько сможем" тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее", - заявил сербский лидер.

Так он ответил на вопрос, сможет ли Сербия выдержать внешнее давление по введению санкций в отношении РФ.
 
СанкцииРоссияАлександр ВучичСербияНовости
 
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