https://ukraina.ru/20220813/1037635564.html

Президент Сербии высказался о санкциях против России

Президент Сербии высказался о санкциях против России - 13.08.2022 Украина.ру

Президент Сербии высказался о санкциях против России

Президент Сербии Александр Вучич на днях в эфире TV Prva заявил, что не может ничего обещать по вопросу санкций против России, но будет продолжать нынешнюю политику, сколько сможет

2022-08-13T12:23

2022-08-13T12:23

2022-08-13T12:32

санкции

россия

александр вучич

сербия

новости

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По его словам, некоторые политики в стране до парламентских выборов 3 апреля этого года говорили о санкциях отрицательно, а "потом поменяли пластинку".Так он ответил на вопрос, сможет ли Сербия выдержать внешнее давление по введению санкций в отношении РФ.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, россия, александр вучич, сербия, новости