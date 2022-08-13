https://ukraina.ru/20220813/1037635125.html
В МИД России назвали красную черту в отношениях с США
В МИД России назвали красную черту в отношениях с США - 13.08.2022 Украина.ру
В МИД России назвали красную черту в отношениях с США
Если американские власти конфискуют российские активы в пользу Украины — это убьет отношения России и США. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, передает RT
2022-08-13T11:45
2022-08-13T11:45
2022-08-13T11:45
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"В сложившихся реалиях двусторонних отношений любые активы, так или иначе связанные с Россией, включая дипломатическую собственность, находятся в зоне повышенного риска. Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий (конфискации имущества — ред.), которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах", — сказал Дарчиев.Также Дарчиев заявил, что Вашингтон должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров во избежание унизительного поражения.Впервые конфисковывать имущество россиян начали в Евросоюзе. В Великобритании предложили передавать конфискованные активы Украине. Министр финансов США Дженнет Йеллен в свою очередь заявляла, что законы страны не позволяют конфисковать арестованное российское имущество и активы и направить их на нужды Украины.
https://ukraina.ru/20220803/1037255071.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мид рф, сша, новости
В МИД России назвали красную черту в отношениях с США
Если американские власти конфискуют российские активы в пользу Украины — это убьет отношения России и США. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, передает RT
"В сложившихся реалиях двусторонних отношений любые активы, так или иначе связанные с Россией, включая дипломатическую собственность, находятся в зоне повышенного риска. Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий (конфискации имущества — ред.), которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах", — сказал Дарчиев.
Также Дарчиев заявил, что Вашингтон должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров во избежание унизительного поражения.
Впервые конфисковывать имущество россиян начали в Евросоюзе. В Великобритании предложили передавать конфискованные активы Украине.
Министр финансов США Дженнет Йеллен в свою очередь заявляла, что законы страны не позволяют конфисковать арестованное российское имущество и активы и направить их на нужды Украины.