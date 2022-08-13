https://ukraina.ru/20220813/1037634657.html

Украина скоро останется без ракет для HIMARS - американский офицер

Украина скоро останется без ракет для HIMARS - американский офицер - 13.08.2022 Украина.ру

Украина скоро останется без ракет для HIMARS - американский офицер

Украина рискует через несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ей поставляют США. Таким мнением 12 августа поделился полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан, передает Newsweek

2022-08-13T11:30

2022-08-13T11:30

2022-08-13T11:30

himars

ракеты

украина

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102973/74/1029737466_0:176:1801:1189_1920x0_80_0_0_8c3c3805361ab84e9cdf78f9e1ff5a5c.jpg

"Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы) расходуют их с такой скоростью", — сказал офицер.По мнению отставного полковника, в какой-то момент Вашингтон неизбежно будет вынужден сократить объемы поставляемых Киеву ракет для американских РСЗО, поскольку собственные запасы США окажутся на исходе.Военный аналитик, который более семи лет участвовал в бюджетном планировании Пентагона и дважды побывал на войне в Ираке, отметил, что численность производимых США боеприпасов для HIMARS достаточно ограничена. Так, по данным Канчиана, США произвели порядка 50 тысяч управляемых ракет с начала их производства в 2004 году и намерены закупить лишь около 5800 ракет в текущем финансовом году."Я предполагаю, что мы задействовали примерно 25-28 тысяч данных ракет. Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы, исходя из финансирования военных нужд… Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им (Украине — ред.) около трети из нашего инвентаря", — поделился своей оценкой офицер.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ukraina.ru/20220812/1037610212.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, ракеты, украина, сша, новости