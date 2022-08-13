США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине

Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию Последние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков