США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине - 13.08.2022 Украина.ру
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США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине
США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине - 13.08.2022 Украина.ру
США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине
США намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба американской армии
2022-08-13T11:00
2022-08-13T11:12
сша
военные
новости
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Как следует из заявления, штаб бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл будет развернут "в целях поддержки европейских союзников и союзников по НАТО".Таким образом, США на временной основе отправят в Европу контингент, насчитывающий порядка 260 военных. Точные сроки и страны, куда отправятся американские войска, не указаны.
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сша, военные, новости
США, военные, Новости

США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине

11:00 13.08.2022 (обновлено: 11:12 13.08.2022)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
США намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба американской армии
Как следует из заявления, штаб бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл будет развернут "в целях поддержки европейских союзников и союзников по НАТО".
Таким образом, США на временной основе отправят в Европу контингент, насчитывающий порядка 260 военных. Точные сроки и страны, куда отправятся американские войска, не указаны.
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 16:45
Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперациюПоследние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
 
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