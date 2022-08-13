США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине
11:00 13.08.2022 (обновлено: 11:12 13.08.2022)
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
США намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба американской армии
Как следует из заявления, штаб бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл будет развернут "в целях поддержки европейских союзников и союзников по НАТО".
Таким образом, США на временной основе отправят в Европу контингент, насчитывающий порядка 260 военных. Точные сроки и страны, куда отправятся американские войска, не указаны.
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