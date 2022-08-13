Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС - 13.08.2022 Украина.ру
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Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС - 13.08.2022 Украина.ру
Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
Сенатор Алексей Пушков 12 августа в своем Telegram прокомментировал обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС), назвав реакцию ЕС на эти атаки "вызывающей полное недоумение"
2022-08-13T09:58
2022-08-13T09:58
запорожская аэс
алексей пушков
европа
обстрелы
новости
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"США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?" – задался вопросом сенатор.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
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запорожская аэс, алексей пушков, европа, обстрелы, новости
Запорожская АЭС, Алексей Пушков, Европа, обстрелы, Новости

Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС

09:58 13.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков 12 августа в своем Telegram прокомментировал обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС), назвав реакцию ЕС на эти атаки "вызывающей полное недоумение"
"США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?" – задался вопросом сенатор.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков.
Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
09:27
США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭСАмериканская сторона не имеет данных относительно того, кто именно обстреливает территорию Запорожской АЭС, заявила 12 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
 
Запорожская АЭСАлексей ПушковЕвропаобстрелыНовости
 
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