https://ukraina.ru/20220813/1037632079.html

Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС

Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС - 13.08.2022 Украина.ру

Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС

Сенатор Алексей Пушков 12 августа в своем Telegram прокомментировал обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС), назвав реакцию ЕС на эти атаки "вызывающей полное недоумение"

2022-08-13T09:58

2022-08-13T09:58

2022-08-13T09:58

запорожская аэс

алексей пушков

европа

обстрелы

новости

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"США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?" – задался вопросом сенатор.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

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запорожская аэс, алексей пушков, европа, обстрелы, новости