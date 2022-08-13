https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html

Церкви и мосты, предупреждение по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 13 августа

Церкви и мосты, предупреждение по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 13 августа - 13.08.2022 Украина.ру

Церкви и мосты, предупреждение по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 13 августа

Украинские военные занимают церкви и минируют мосты, сообщили в Минобороны РФ. В Министерстве иностранных дел России рассказали о последствиях ударов по Запорожской АЭС

2022-08-13T09:50

2022-08-13T09:50

2022-08-13T09:50

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Несмотря на критику международных правозащитных организаций украинские военные продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для своего размещения."Украинские вооружённые формирования открыто и повсеместно используют учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжелого вооружения, при этом эвакуация мирных граждан из указанных объектов не проводится, тысячи людей используются боевиками в качестве "живого щита"", - рассказал вечером на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Так, в Николаеве в жилом многоквартирном доме по улице Прибугской подразделениями ВСУ и территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, под предлогом обеспечения безопасности националисты запретили мирным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.Кроме того, в Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов по улице Чернышевского дислоцированы подразделения ВСУ и националистического батальона "Кракен", оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах – огневые позиции ПЗРК."В Павлограде Днепропетровской области на территории церкви по улице Днепропетровской националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО. С территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ систематически обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь", - сообщил Мизинцев.Он указал, что данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права."Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого цивилизованного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", - подчеркнул он.Также начальник Национального центра управления обороной РФ рассказал о минировании украинскими военными мостов.Мизинцев отметил, что по имеющейся достоверной информации военнослужащие ВСУ вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать, и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры."Ещё раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку", - подчеркнул Мизинцев.Таким образом, ВСУ продолжают минировать гражданскую инфраструктуру.Последствия ударов ВСУ по ЗАЭСУдары украинской армии по энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."Идёт грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация", - отметил дипломат.Он призвал Украину и ее покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по его словам, произойдет катастрофа."Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа", - подчеркнулПо его словам, Киев ведет обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач."То есть, станцию хотят обесточить. Украинские вооруженные силы специально бьют туда – обесточить станцию. Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно", - заявил он, напомнив, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее раскритиковала позицию генсека ООН Антониу Гуттериша по поводу обстрелов украинскими военными ЗАЭС. Захарова заявила, что позиция Гуттериша на проведённом по этому поводу заседанию Совбеза ООН вызывает вопросы. Так, Захарова отметила отсутствие сигналов со стороны Гуттериша в адрес Киева. "Признать реальность", по её мнению, генсек "или не способен, или не хочет".Захарова напомнила, что из-за Гутерриша и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ. При этом официальный представитель МИД РФ констатировала, что уверенности в том, что такая ситуация не повторится при подготовке поездки на станцию группы во главе с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, нет.Захарова подытожила, что складывается впечатление, что как бы далеко ни зашел режим Владимира Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся европейцы.Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по территории Запорожской АЭС. Последняя является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. И авария на ней будет иметь негативные последствия не только для Украины, но и для Европы.

https://ukraina.ru/20220812/1037627649.html

https://ukraina.ru/20220812/1037607927.html

https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив