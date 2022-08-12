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В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю
В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю - 12.08.2022 Украина.ру
В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю
В пятницу 12 августа на соборной площади в Черновцах демонтировали скульптуру Воина-освободителя, установленного у подножия Монумента Победы в 1946 году. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Черновицкого городского совета
2022-08-12T14:23
2022-08-12T14:23
2022-08-12T14:23
новости
черновцы
памятник
украина
снос
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К монументу подогнали подъемный кран, обвязали железными тросами памятник и сдернули с постамента. Связанного за шею и ноги бронзового красноармейца погрузили в автомобиль, на борту которого красовалась реклама немецкой сервисной компании Sascha Schitthelm, и увезли.Перед сносом в Черновцах якобы проводили общественные слушания и учли мнения всех, кто был готов ими поделиться. Некие активисты, добавили в горсовете, попросили создать "парк тоталитаризма или парк нацизма", куда и переместят памятник красноармейцу.
https://ukraina.ru/20220324/1033607035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черновцы, памятник, украина, снос
Новости, Черновцы, памятник, Украина, снос
В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю
В пятницу 12 августа на соборной площади в Черновцах демонтировали скульптуру Воина-освободителя, установленного у подножия Монумента Победы в 1946 году. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Черновицкого городского совета