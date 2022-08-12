В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю - 12.08.2022 Украина.ру
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В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю
В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю - 12.08.2022 Украина.ру
В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю
В пятницу 12 августа на соборной площади в Черновцах демонтировали скульптуру Воина-освободителя, установленного у подножия Монумента Победы в 1946 году. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Черновицкого городского совета
2022-08-12T14:23
2022-08-12T14:23
новости
черновцы
памятник
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К монументу подогнали подъемный кран, обвязали железными тросами памятник и сдернули с постамента. Связанного за шею и ноги бронзового красноармейца погрузили в автомобиль, на борту которого красовалась реклама немецкой сервисной компании Sascha Schitthelm, и увезли.Перед сносом в Черновцах якобы проводили общественные слушания и учли мнения всех, кто был готов ими поделиться. Некие активисты, добавили в горсовете, попросили создать "парк тоталитаризма или парк нацизма", куда и переместят памятник красноармейцу.
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новости, черновцы, памятник, украина, снос
Новости, Черновцы, памятник, Украина, снос

В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю

14:23 12.08.2022
 
© скриншотСнос красноармейца в Черновцах
Снос красноармейца в Черновцах
© скриншот
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В пятницу 12 августа на соборной площади в Черновцах демонтировали скульптуру Воина-освободителя, установленного у подножия Монумента Победы в 1946 году. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Черновицкого городского совета
К монументу подогнали подъемный кран, обвязали железными тросами памятник и сдернули с постамента. Связанного за шею и ноги бронзового красноармейца погрузили в автомобиль, на борту которого красовалась реклама немецкой сервисной компании Sascha Schitthelm, и увезли.
"Дольше возились с документами. Всего за час сняли памятник", - отчитались местные чиновники.
Перед сносом в Черновцах якобы проводили общественные слушания и учли мнения всех, кто был готов ими поделиться. Некие активисты, добавили в горсовете, попросили создать "парк тоталитаризма или парк нацизма", куда и переместят памятник красноармейцу.
Снос демонтаж памятника советским солдатам Польша Хжовица
24 марта, 15:53
«Нет места для красной звезды». Польша и Германия массово сносят советские памятникиВ среду, 23 марта, в Польше демонтировали очередной памятник советским солдатам, расположенный в населенном пункте Хжовице. Это было сделано в режиме телевизионного шоу
 
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