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В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю

В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю - 12.08.2022 Украина.ру

В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю

В пятницу 12 августа на соборной площади в Черновцах демонтировали скульптуру Воина-освободителя, установленного у подножия Монумента Победы в 1946 году. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Черновицкого городского совета

2022-08-12T14:23

2022-08-12T14:23

2022-08-12T14:23

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К монументу подогнали подъемный кран, обвязали железными тросами памятник и сдернули с постамента. Связанного за шею и ноги бронзового красноармейца погрузили в автомобиль, на борту которого красовалась реклама немецкой сервисной компании Sascha Schitthelm, и увезли.Перед сносом в Черновцах якобы проводили общественные слушания и учли мнения всех, кто был готов ими поделиться. Некие активисты, добавили в горсовете, попросили создать "парк тоталитаризма или парк нацизма", куда и переместят памятник красноармейцу.

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новости, черновцы, памятник, украина, снос