https://ukraina.ru/20220812/1037600107.html

В школах Киева отказались от русского языка

В школах Киева отказались от русского языка - 12.08.2022 Украина.ру

В школах Киева отказались от русского языка

В новом учебном году в школах Киева не будут преподавать ни на русском языке, ни русский язык. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки администрации Киева в ответ на запрос общественной организации "Молодежный клуб "Джура"

2022-08-12T15:00

2022-08-12T15:00

2022-08-12T15:00

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Ответ киевских чиновников опубликовали в тг-канале Klymenko Time. В обсуждении 137 человек оценили эту новость негативно, 82 человека - одобрительно.

https://ukraina.ru/20220602/1034083867.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, русский, язык, киев, украина, школы