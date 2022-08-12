В школах Киева отказались от русского языка
В новом учебном году в школах Киева не будут преподавать ни на русском языке, ни русский язык. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки администрации Киева в ответ на запрос общественной организации "Молодежный клуб "Джура"
Образовательными программами заведений общего среднего образования города Киева на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета, так и факультативно.
Ответ киевских чиновников опубликовали в тг-канале Klymenko Time. В обсуждении 137 человек оценили эту новость негативно, 82 человека - одобрительно.
2 июня, 16:08«Дал москалю по писку». На Западной Украине запретили петь песни на русском языкеВ украинском Тернополе запретили публичное исполнение песен на русском языке. Решение приняли в начале лета депутаты местного городского совета, которые назвали это событие «важным шагом на пути к общей дерусификации Украины»