В школах Киева отказались от русского языка - 12.08.2022 Украина.ру
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В школах Киева отказались от русского языка
В школах Киева отказались от русского языка - 12.08.2022 Украина.ру
В школах Киева отказались от русского языка
В новом учебном году в школах Киева не будут преподавать ни на русском языке, ни русский язык. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки администрации Киева в ответ на запрос общественной организации "Молодежный клуб "Джура"
2022-08-12T15:00
2022-08-12T15:00
новости
русский
язык
киев
украина
школы
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Ответ киевских чиновников опубликовали в тг-канале Klymenko Time. В обсуждении 137 человек оценили эту новость негативно, 82 человека - одобрительно.
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Украина.ру
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новости, русский, язык, киев, украина, школы
Новости, русский, язык, Киев, Украина, школы

В школах Киева отказались от русского языка

15:00 12.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПразднование 1 мая в Киеве
Празднование 1 мая в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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В новом учебном году в школах Киева не будут преподавать ни на русском языке, ни русский язык. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки администрации Киева в ответ на запрос общественной организации "Молодежный клуб "Джура"

Образовательными программами заведений общего среднего образования города Киева на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета, так и факультативно.

Ответ киевских чиновников опубликовали в тг-канале Klymenko Time. В обсуждении 137 человек оценили эту новость негативно, 82 человека - одобрительно.
Празднование Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 16:08
«Дал москалю по писку». На Западной Украине запретили петь песни на русском языкеВ украинском Тернополе запретили публичное исполнение песен на русском языке. Решение приняли в начале лета депутаты местного городского совета, которые назвали это событие «важным шагом на пути к общей дерусификации Украины»
 
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