Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО - 12.08.2022 Украина.ру
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Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО
Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО - 12.08.2022 Украина.ру
Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины атаковать Крымский мост
2022-08-12T12:22
2022-08-12T12:22
видео
всу
крымский мост
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Также он прокомментировал решение Риги объявить Россию страной — спонсором терроризма, а также рассказал, чего ожидать от 77-ий сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет осенью, а также о последствиях визита Пелоси в Тайбэй: 01:00 – Рискнут ли ВСУ ударить по Крымскому мосту и как в таком случае реагировать России? 06:06 – Как уничтожить укрепрайоны противника в Донбассе; 09:05 – Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, а Сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма. Ответ России; 13:34 - 77-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН: чего ждать? 15:45 – Как визит Нэнси Пелоси усложнил китайско-американские отношения. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Страница Андрея Кошкина Вконтакте - https://vk.com/koshkin_ap
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452
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видео, всу, крымский мост, видео
Видео, ВСУ, Крымский мост

Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО

12:22 12.08.2022
 
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины атаковать Крымский мост
Также он прокомментировал решение Риги объявить Россию страной — спонсором терроризма, а также рассказал, чего ожидать от 77-ий сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет осенью, а также о последствиях визита Пелоси в Тайбэй:
01:00 – Рискнут ли ВСУ ударить по Крымскому мосту и как в таком случае реагировать России?
06:06 – Как уничтожить укрепрайоны противника в Донбассе;
09:05 – Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, а Сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма. Ответ России;
13:34 - 77-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН: чего ждать?
15:45 – Как визит Нэнси Пелоси усложнил китайско-американские отношения.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Страница Андрея Кошкина Вконтакте - https://vk.com/koshkin_ap
 
ВидеоВСУКрымский мост
 
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