https://ukraina.ru/20220812/1037591025.html

Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО

Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО - 12.08.2022 Украина.ру

Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины атаковать Крымский мост

2022-08-12T12:22

2022-08-12T12:22

2022-08-12T12:22

видео

всу

крымский мост

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Также он прокомментировал решение Риги объявить Россию страной — спонсором терроризма, а также рассказал, чего ожидать от 77-ий сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет осенью, а также о последствиях визита Пелоси в Тайбэй: 01:00 – Рискнут ли ВСУ ударить по Крымскому мосту и как в таком случае реагировать России? 06:06 – Как уничтожить укрепрайоны противника в Донбассе; 09:05 – Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, а Сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма. Ответ России; 13:34 - 77-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН: чего ждать? 15:45 – Как визит Нэнси Пелоси усложнил китайско-американские отношения. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Страница Андрея Кошкина Вконтакте - https://vk.com/koshkin_ap

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