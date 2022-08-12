https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html

Тяжелая судьба Зеленского: хочет власти, а ему предлагают суд или смерть

Тяжелая судьба Зеленского: хочет власти, а ему предлагают суд или смерть - 12.08.2022 Украина.ру

Тяжелая судьба Зеленского: хочет власти, а ему предлагают суд или смерть

Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T12:39

2022-08-12T12:39

2022-08-12T12:57

эксклюзив

украина

владимир зеленский

президент

президент украины

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В Украине случились два события, которые доказывают, что в стране вероятна смена президента. Старый — Владимир Зеленский — неутомимо идет к своему печальному концу, не желая замечать этого. А новый президент проклевывается в совсем неожиданном месте. Но преемственность — налицо.Причем процессы идут в полном соответствии с модными гендерными мутациями современного западного истеблишмента, который и заказывает музыку на властном олимпе на Украине.В первую очередь имеются в виду воинственные заявления Зеленского в прямом эфире, сделанные им и в обращении к участникам конференции министров обороны, которая прошла в Копенгагене и обсуждала проблему помощи Украине в войне. Зеленский прямо заявил: «Чем скорее мы остановим Россию, тем скорее мы сможем чувствовать себя в безопасности. Нам нужно оружие, боеприпасы для нашей обороны». В таком же ключе — «дайте денег и оружия, чтобы убивать русских» — он выступает и в своих последних видео, рассчитанных в первую очередь на украинского потребителя. Даже ситуацию вокруг Запорожской АЭС, вместо того, чтоб отдать приказ ВСУ прекратить ее обстреливать, Зеленский свел к призывам наказать Россию.«Всем нужно действовать значительно быстрее и жестче. И особенно после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу.<...> Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше так очевидно не использовал атомную станцию для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий. И абсолютно все в мире должны реагировать немедленно, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и полноценного восстановления контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности для всей Европы», — сказал Зеленский в обращении по итогам 169-го дня спецвоенной операции (СВО) России в Украине.Указанная копенгагенская конференция была организована Данией, Великобританией и Украиной. Мероприятие явилось продолжением заседаний на американской базе «Рамштайн», когда была создана Контактная группа по обороне Украины под руководством США, координирующими международную военную поддержку Украины.Итогами этого сборища Зеленский может быть доволен вполне. Перед первой конференцией, впереди планеты всей, засуетилась Дания. Ее премьер-министр Метте Фредериксен заявила об очередном «огромном пожертвовании»: Дания предоставит Украине дополнительные 820 миллионов крон (113 миллионов долларов), что увеличит общий вклад Дании более чем на 3 миллиарда крон (413 миллионов долларов). В частности, деньги пойдут и на оплату труда 130 датских военнослужащих, которые помогут обучать украинские силы в Великобритании.Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что западная поддержка Украины по-прежнему остается неизменной: «Для Украины важно иметь возможность защитить себя от нападения России». Великобритания объявила, что направит больше реактивных систем залпового огня (РСЗО) и управляемых ракет на Украину, чтобы «помочь ей противостоять вторжению России». Чтобы использовать иностранные «железяки», украинские войска прошли обучение в Великобритании. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сказал: «Наша постоянная поддержка посылает очень четкий сигнал: Великобритания и международное сообщество по-прежнему выступают против этой незаконной войны и будут стоять плечом к плечу, предоставляя оборонительную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина».Общий же итог конференции — западные страны пообещали предоставить Украине 1,5 миллиарда евро. Раскошелятся Великобритания, Дания и Норвегия. Однако министр обороны Дании Мортен Бедсков рассказал, что эта сумма может увеличиться, потому что некоторым делегациям необходимо вернуться домой и заручиться поддержкой своих парламентов.Параллельно министр обороны Швеции Петер Хультквист в ходе беседы с журналистами заявил, что его страна, а также Словакия, Чехия и Польша уже заявили, что могут помочь Украине с производством оружия — у себя. «Этого я не исключаю, но пока рано говорить. <…> Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно поставлять напрямую на Украину», — сказал Хультквист. И это помимо того, что все эти страны уже "позитивно вовлечены" во все три сферы помощи Украине -- обучение военных, разминирование и производство вооружений. Деньги и предназначены для увеличения производства вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов; развития и усиления подготовки украинских солдат и оказания помощи усилиям Украины по разминированию территорий.При этом парой дней ранее стало известно, что 18-й пакет помощи на сумму 1 миллиард долларов поступит и от США. Всего же Штаты за время российской СВО предоставили Украине около 8,5 миллиардов долларов -- это много. И все это можно было бы однозначно зачислить в дипломатические победы Зеленского, если бы эти деньги пошли на реформы в Украине и на развитие ее народнохозяйственного комплекса. Но деньги идут на войну, продолжение которой лишает Украину остатков индустрии, транспортной инфраструктуры, логистики, социальной сферы. Киевская школа экономики на днях опубликовала доклад, в котором ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины войной, оценён более чем в 110 миллиардов долларов. В частности, в докладе говорится, что были повреждены или разрушены 304 моста и более 900 медицинских учреждений. Всё это ставит правомерный и логичный вопрос: когда и чем все это кончится? И для страны, и лично для Зеленского? Сам-то он как бы уверен и уверяет всех, что Украина победит, а он останется президентом еще на один срок -- как минимум.Эту версию вполне можно рассматривать. Потому что Зеленский системно и целенаправленно, жестко и бескомпромиссно зачищает страну не только от всех недовольных (что свойственно любой диктатуре), но и от любых политических конкурентов. В Украине подобные персоны и структуры практически уже зачищены поголовно. Под нож пошли и свои, и чужие -- политики, олигархи, общественные деятели, СМИ с журналистами. А еще друзья детства Зеленского и ситуативные попутчики.А чтобы коллективный Запад, заказавший и проплативший именно такую Украину во время госпереворота 2014 года, поддерживал именно его, Зеленский окончательно сдал Украину Западу в качестве удобного и покорного, на всё готового инструмента. Зеленский превратил страну не только в попрошайку, но еще и в камикадзе, который должен сгореть в войне с Россией, максимально ее истощая и ослабляя. Такой была изначальная задумка -- такой она и реализуется сегодня.Конечно, в такой ситуации Зеленский не просто устраивает Запад на данном этапе -- Зеленский фактически на крючке у Запада. И это сегодня устраивает как Зеленского (он получает почти абсолютную власть и даже гарантии переизбраться на второй срок, если это еще будет нужно Западу, а Украина к тому времени сохранится на карте мира), и его западных кураторов. Плюс сердце бывшего комика греют выданные Западом гарантии, что он в случае чего-то непредвиденного (бунта, поражения в войне, заговора неуничтоженных недовольных) уедет "за бугор", где у него уже имеется уютное лежбище и как бы вполне легальные счета в банках.Однако если в СВО что-то пойдет не по сценариям Запада, возможен и другой вариант для Зеленского. Который, вполне вероятно, тоже понимает: если Украина проиграет войну, Западу оставлять его в живых нет никакого смысла -- слишком много знает. Не зря же, как мы уже многажды говорили, его личная охрана сегодня напоминает полноценный конвой, который в любой момент может стать такой же полноценной и действенной ликвидационной командой.Поэтому не исключено, что Зеленский пытается продлить войну еще на пару лет -- чтобы избежать подобной участи. Чтобы дожить до президентских выборов-2024 и на них… проиграть -- и уйти. И с поста, и от ответственности. А власть в виде узурпированного поста президента подхватит кто-то другой.И такой кандидат обнаружился. Точнее, самозасветился и самобозначился. О готовности баллотироваться на пост главы Украины в интервью Дмитрию Гордону заявил советник Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович. Он готов подхватить президентскую булаву из рук слабеющего и выработавшего свой ресурс клоуна -- если Зеленский заявит, что не будет баллотироваться на второй срок.Буффонада полная, но, повторим, налицо и преемственность президентского реноме – от клоуна к актеру-травести. Свежо для Украины, модно на Западе и нестандартно в сложившейся ситуации для всех. Нестандартно, но не неожиданно, а как раз в традиции персонального наполнения поста президента. Шесть президентов были в Украине, и каждый – хоть святых выноси. Общего у них только одно: каждый следующий был хуже предыдущего. В этом плане Украина прошла удивительный путь: от второстепенного хитрого партфункционера, умеющего оставаться сухим и ходить между капель дождя (Леонид Кравчук) до "Лени-стакана", не политика, а ракетчика, создавшего отечественный олигархат и служившего у него третейским рефери-разводящим (Леонид Кучма). Потом были "оранжево-майданный" мессийка-пчеловод с руками, ленящимися даже лично красть (Виктор Ющенко), "крепкий хозяйственник", мечтающий войти в Евросоюз и НАТО на деньги России и трусливо предавший всех (Виктор Янукович) и "шоколадный барыга" с замашками полноценного коррупционера-олигарха-русофоба (Петр Порошенко). Теперь вот бывший комик-клоун, не исключено, тайно хочет передать власть артисту играющему (а может, уже и не только играющему?) трансгендера: Зеленский – Арестовичу.Осталось только подумать о трансгуманизме и избрать президентом кактус, на котором под конец президентства женится Арестович, и мейнстримные западные тенденции в Украине будут реализованы с блеском. Но вариант с Арестовичем для Зеленского – вполне рабочий, помогает свалить вполне легально, и зачищать ("ноги в тазик, залить цементным раствором и в реку") никого не надо. Ну, это Зеленский, не исключено, так думает…P.S. А в Украине тем временем все идет своим чередом: расчеловечивание чередуется с клоунадой. Какие-то волонтеры-живодеры запустили в сети ролик, в котором обещают "за каждого взятого в плен военного РФ неплохие выплаты:- за солдата ДНР/ЛНР — 200 долл.;- солдата РФ — 300 долл.;- младшего офицера — 400 долл.;- старшего офицера/летчика — 500 долл.;- кадыровца — 600 долл.Делается это для пополнения фонда пленных и чтобы побыстрее вернуть наших защитников домой"Ну а третий президент Виктор Ющенко планирует отправлять на передовую для защитников Украины мед."Это всеми нами любимый мед, который был собран на пасеках земли Великих Украинцев. Шевченковский мед был собран в Моринцах, Бандеровский — в родном селе Степана Андреевича Старом Угринове", — написал экс-президент в Facebook (признан экстремистской организацией в РФ). И тут, что называется, ни убавить, ни прибавить…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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