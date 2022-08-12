Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом - 12.08.2022 Украина.ру
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Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом - 12.08.2022 Украина.ру
Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что будет отправлять на фронт фирменный мёд с название "Бандеровский", об этом он написал на своей странице в Facebook* 11 августа
2022-08-12T10:45
2022-08-12T10:45
новости
мед
всу
ющенко
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На упаковке размещена надпись: "С москалями нет общего языка, и меда тоже".Ющенко отметил, что мёд был собран на пасеках на родине лидера украинский националистов Степана Бандеры – в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.Комментаторы предложили бывшему президенту имена поэтессы Лины Костенко, политика Вячеслава Черновола, оперного певца и националиста Василия Слипака, писательницы Елены Пчелки, философа Григория Сковороды.Ранее в интернете появилось видео, на котором украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показывает в магазине колбасу "Бандеровскую" и "Смерть москалям", и заявляет, что это – самая вкусная колбаса.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, мед, всу, ющенко
Новости, мед, ВСУ, Ющенко

Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом

10:45 12.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віктор Ющенко
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віктор Ющенко
Читать в
Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что будет отправлять на фронт фирменный мёд с название "Бандеровский", об этом он написал на своей странице в Facebook* 11 августа
Сегодня у нации, которая уже консолидирована и едина, я очень хочу спросить совета, чтобы вы предложили свои варианты фамилий Великих Украинцев для следующей серии. Совершенно уверен, что вам есть кого посоветовать!
На упаковке размещена надпись: "С москалями нет общего языка, и меда тоже".
Ющенко отметил, что мёд был собран на пасеках на родине лидера украинский националистов Степана Бандеры – в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.
Комментаторы предложили бывшему президенту имена поэтессы Лины Костенко, политика Вячеслава Черновола, оперного певца и националиста Василия Слипака, писательницы Елены Пчелки, философа Григория Сковороды.
Ранее в интернете появилось видео, на котором украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показывает в магазине колбасу "Бандеровскую" и "Смерть москалям", и заявляет, что это – самая вкусная колбаса.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Колбаса «Смерть москалям»: иллюстрация неминуемого поражения УкраиныРусофобская кампания, развернутая киевским режимом, начинает приносить плоды. Жители Украины отказываются от любого упоминания советского и русского прошлого, причем дело доходит до абсурда
 
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Заголовок открываемого материала
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10:45Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
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