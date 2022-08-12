https://ukraina.ru/20220812/1037584848.html

Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом

Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом - 12.08.2022 Украина.ру

Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом

Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что будет отправлять на фронт фирменный мёд с название "Бандеровский", об этом он написал на своей странице в Facebook* 11 августа

2022-08-12T10:45

2022-08-12T10:45

2022-08-12T10:45

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На упаковке размещена надпись: "С москалями нет общего языка, и меда тоже".Ющенко отметил, что мёд был собран на пасеках на родине лидера украинский националистов Степана Бандеры – в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.Комментаторы предложили бывшему президенту имена поэтессы Лины Костенко, политика Вячеслава Черновола, оперного певца и националиста Василия Слипака, писательницы Елены Пчелки, философа Григория Сковороды.Ранее в интернете появилось видео, на котором украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показывает в магазине колбасу "Бандеровскую" и "Смерть москалям", и заявляет, что это – самая вкусная колбаса.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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новости, мед, всу, ющенко