https://ukraina.ru/20220812/1037584848.html
Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом - 12.08.2022 Украина.ру
Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что будет отправлять на фронт фирменный мёд с название "Бандеровский", об этом он написал на своей странице в Facebook* 11 августа
2022-08-12T10:45
2022-08-12T10:45
2022-08-12T10:45
новости
мед
всу
ющенко
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На упаковке размещена надпись: "С москалями нет общего языка, и меда тоже".Ющенко отметил, что мёд был собран на пасеках на родине лидера украинский националистов Степана Бандеры – в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.Комментаторы предложили бывшему президенту имена поэтессы Лины Костенко, политика Вячеслава Черновола, оперного певца и националиста Василия Слипака, писательницы Елены Пчелки, философа Григория Сковороды.Ранее в интернете появилось видео, на котором украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показывает в магазине колбасу "Бандеровскую" и "Смерть москалям", и заявляет, что это – самая вкусная колбаса.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220527/1034041105.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мед, всу, ющенко
Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что будет отправлять на фронт фирменный мёд с название "Бандеровский", об этом он написал на своей странице в Facebook* 11 августа
Сегодня у нации, которая уже консолидирована и едина, я очень хочу спросить совета, чтобы вы предложили свои варианты фамилий Великих Украинцев для следующей серии. Совершенно уверен, что вам есть кого посоветовать!
На упаковке размещена надпись: "С москалями нет общего языка, и меда тоже".
Ющенко отметил, что мёд был собран на пасеках на родине лидера украинский националистов Степана Бандеры – в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.
Комментаторы предложили бывшему президенту имена поэтессы Лины Костенко, политика Вячеслава Черновола, оперного певца и националиста Василия Слипака, писательницы Елены Пчелки, философа Григория Сковороды.
Ранее в интернете появилось видео, на котором украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показывает в магазине колбасу "Бандеровскую" и "Смерть москалям", и заявляет, что это – самая вкусная колбаса.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.