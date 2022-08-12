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Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе обрушила на ВСУ огневую лавину

Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе обрушила на ВСУ огневую лавину - 12.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе обрушила на ВСУ огневую лавину

Несмотря на то, что русским войскам пока не удается выбить ВСУ из Аремовска, местные жители сообщают, что подавляющий артиллерийский огонь ведется фактически круглосуточно вдоль всей линии фронта. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T10:09

2022-08-12T10:09

2022-08-12T10:09

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Постоянно наносятся удары по расположениям противника и по скоплениям войск и техники, которые наносят ему существенные потери и вынуждают бросать в бой неподготовленных резервистов, чтобы срочно компенсировать эти потери, пока не прибудут более подготовленные резервы для латания фронта, констатировал специалист.Принцип этого наступления — минимизация собственных потерь и максимизация потерь противника. Стратегия работает. Наши ежемесячные потери в июле были наименьшими за все время СВО. Для противника — наоборот. С точки зрения понесенных потерь месяц стал одним из худших из-за нашей тактики огневого подавления позиций и их перемалывания, подчеркнул он.Изменения, которые были внесены на тактическом и стратегическом уровне, дают результат. Они не обеспечивают лихих прорывов на глубину, но дают возможность методично продвигаться вперед без потерь, которые были бы при лобовых штурмах, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, донбасс