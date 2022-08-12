WP: Украина потеряла возможность контрнаступления - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037580688.html
WP: Украина потеряла возможность контрнаступления
WP: Украина потеряла возможность контрнаступления - 12.08.2022 Украина.ру
WP: Украина потеряла возможность контрнаступления
Украинские чиновники не называют сроки контрнаступления, но говорят о нехватке западного оружия для боевых действий. Об этом сообщили 12 августа журналисты американского издания The Washington Post
2022-08-12T09:49
2022-08-12T09:49
новости
советник
украина
контрнаступление
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/70/1034307066_0:20:2048:1172_1920x0_80_0_0_1cffa7dc10eae3f8e5f3f361e0cd7405.jpg.webp
В Херсонской области украинские военнослужащие прячутся в окопах от артиллерийского огня и не имеют возможности наступать, сообщили американские журналисты. Время ускользает, а текущая ситуация создает "перспективу долгого и мучительного тупика". Украинские военные чиновники на условиях анонимности говорят о невозможности контрнаступления. Об этом WP рассказал неназванный советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки.Украинские войска не имеют возможности где-либо наступать в любой точке фронта, заявил журналистам "один из сотрудников СБУ".В четверг, 11 августа в Копенгагене (Дания) прошла конференция стран Запада, посвященная сбору денег для киевских властей. Владимир Зеленский, выступивший на открытии по видеосвязи, попросил Запад пожертвовать Украине больше денег на покупку оружия.
https://ukraina.ru/20220809/1037451189.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/70/1034307066_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_3a9071a6af9492f56c55f12225d48eb6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, советник, украина, контрнаступление, всу
Новости, советник, Украина, контрнаступление, ВСУ

WP: Украина потеряла возможность контрнаступления

09:49 12.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Украинские чиновники не называют сроки контрнаступления, но говорят о нехватке западного оружия для боевых действий. Об этом сообщили 12 августа журналисты американского издания The Washington Post
В Херсонской области украинские военнослужащие прячутся в окопах от артиллерийского огня и не имеют возможности наступать, сообщили американские журналисты. Время ускользает, а текущая ситуация создает "перспективу долгого и мучительного тупика".
Украинские военные чиновники на условиях анонимности говорят о невозможности контрнаступления. Об этом WP рассказал неназванный советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки.
Мы должны быть честными — на данный момент Украина не имеет достаточного количества систем вооружения для контрнаступления. По-прежнему можно получить результат, но если это так, то это будет результатом грамотной стратегии Украины, а не противодействия России с равной силой. С ними очень сложно соперничать
Анонимно
советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки
Украинские войска не имеют возможности где-либо наступать в любой точке фронта, заявил журналистам "один из сотрудников СБУ".
В четверг, 11 августа в Копенгагене (Дания) прошла конференция стран Запада, посвященная сбору денег для киевских властей. Владимир Зеленский, выступивший на открытии по видеосвязи, попросил Запад пожертвовать Украине больше денег на покупку оружия.
Херсон
9 августа, 14:18
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на ХерсонХерсон – большой город, который Украина хотела бы вернуть, но сообщения о контрнаступлении были ложью, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC
 
НовостисоветникУкраинаконтрнаступлениеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины
10:45Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
10:09Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе обрушила на ВСУ огневую лавину
10:04ВСУ обстреляли село в Курской области
09:49WP: Украина потеряла возможность контрнаступления
09:47В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки
09:46Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара
09:46"У украинских политиков праздник". Мины-"лепестки" и обстрелы — как живет Донецк
09:40Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика
09:34Заградотряды в Запорожье, проблема ЗАЭС. Главное на Украине на утро 12 августа
09:27Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС
09:14Запад развязал против России войну лжи— Небензя
09:00Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
08:53Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы
08:52В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал
08:45Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
08:36Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме
08:32Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве
08:30Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС
08:22Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС
Лента новостейМолния