https://ukraina.ru/20220812/1037580688.html

WP: Украина потеряла возможность контрнаступления

WP: Украина потеряла возможность контрнаступления - 12.08.2022 Украина.ру

WP: Украина потеряла возможность контрнаступления

Украинские чиновники не называют сроки контрнаступления, но говорят о нехватке западного оружия для боевых действий. Об этом сообщили 12 августа журналисты американского издания The Washington Post

2022-08-12T09:49

2022-08-12T09:49

2022-08-12T09:49

новости

советник

украина

контрнаступление

всу

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В Херсонской области украинские военнослужащие прячутся в окопах от артиллерийского огня и не имеют возможности наступать, сообщили американские журналисты. Время ускользает, а текущая ситуация создает "перспективу долгого и мучительного тупика". Украинские военные чиновники на условиях анонимности говорят о невозможности контрнаступления. Об этом WP рассказал неназванный советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки.Украинские войска не имеют возможности где-либо наступать в любой точке фронта, заявил журналистам "один из сотрудников СБУ".В четверг, 11 августа в Копенгагене (Дания) прошла конференция стран Запада, посвященная сбору денег для киевских властей. Владимир Зеленский, выступивший на открытии по видеосвязи, попросил Запад пожертвовать Украине больше денег на покупку оружия.

https://ukraina.ru/20220809/1037451189.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, советник, украина, контрнаступление, всу