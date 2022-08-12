https://ukraina.ru/20220812/1037580688.html
WP: Украина потеряла возможность контрнаступления
WP: Украина потеряла возможность контрнаступления - 12.08.2022 Украина.ру
WP: Украина потеряла возможность контрнаступления
Украинские чиновники не называют сроки контрнаступления, но говорят о нехватке западного оружия для боевых действий. Об этом сообщили 12 августа журналисты американского издания The Washington Post
2022-08-12T09:49
2022-08-12T09:49
2022-08-12T09:49
новости
советник
украина
контрнаступление
всу
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В Херсонской области украинские военнослужащие прячутся в окопах от артиллерийского огня и не имеют возможности наступать, сообщили американские журналисты. Время ускользает, а текущая ситуация создает "перспективу долгого и мучительного тупика". Украинские военные чиновники на условиях анонимности говорят о невозможности контрнаступления. Об этом WP рассказал неназванный советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки.Украинские войска не имеют возможности где-либо наступать в любой точке фронта, заявил журналистам "один из сотрудников СБУ".В четверг, 11 августа в Копенгагене (Дания) прошла конференция стран Запада, посвященная сбору денег для киевских властей. Владимир Зеленский, выступивший на открытии по видеосвязи, попросил Запад пожертвовать Украине больше денег на покупку оружия.
https://ukraina.ru/20220809/1037451189.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, советник, украина, контрнаступление, всу
Новости, советник, Украина, контрнаступление, ВСУ
WP: Украина потеряла возможность контрнаступления
Украинские чиновники не называют сроки контрнаступления, но говорят о нехватке западного оружия для боевых действий. Об этом сообщили 12 августа журналисты американского издания The Washington Post
В Херсонской области украинские военнослужащие прячутся в окопах от артиллерийского огня и не имеют возможности наступать, сообщили американские журналисты. Время ускользает, а текущая ситуация создает "перспективу долгого и мучительного тупика".
Украинские военные чиновники на условиях анонимности говорят о невозможности контрнаступления. Об этом WP рассказал неназванный советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки.
Мы должны быть честными — на данный момент Украина не имеет достаточного количества систем вооружения для контрнаступления. По-прежнему можно получить результат, но если это так, то это будет результатом грамотной стратегии Украины, а не противодействия России с равной силой. С ними очень сложно соперничать
Анонимно
советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки
Украинские войска не имеют возможности где-либо наступать в любой точке фронта, заявил журналистам "один из сотрудников СБУ".
В четверг, 11 августа в Копенгагене (Дания) прошла конференция стран Запада, посвященная сбору денег для киевских властей. Владимир Зеленский, выступивший на открытии по видеосвязи, попросил Запад пожертвовать Украине больше денег на покупку оружия.