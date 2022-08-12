https://ukraina.ru/20220812/1037578972.html

Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС

Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС - 12.08.2022 Украина.ру

Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил 11 августа на заседании СБ ООН

2022-08-12T09:27

2022-08-12T09:27

2022-08-12T09:27

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"Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна", - сказал Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.

https://ukraina.ru/20220808/1037416996.html

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2022

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