Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС - 12.08.2022 Украина.ру
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Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС
Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС - 12.08.2022 Украина.ру
Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил 11 августа на заседании СБ ООН
2022-08-12T09:27
2022-08-12T09:27
запорожская аэс
магатэ
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"Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна", - сказал Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.
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запорожская аэс, магатэ, украина, новости
Запорожская АЭС, магатэ, Украина, Новости

Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС

09:27 12.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил 11 августа на заседании СБ ООН
"Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна", - сказал Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 16:25
Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после атаки ВСУРоссия пригласила международных инспекторов на Запорожскую АЭС в Энергодаре после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 5 августа. Об этом сообщают журналисты Bloomberg, ссылаясь на источники
 
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