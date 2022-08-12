https://ukraina.ru/20220812/1037578972.html
Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС
Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС - 12.08.2022 Украина.ру
Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил 11 августа на заседании СБ ООН
2022-08-12T09:27
2022-08-12T09:27
2022-08-12T09:27
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"Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна", - сказал Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.
https://ukraina.ru/20220808/1037416996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, магатэ, украина, новости
Запорожская АЭС, магатэ, Украина, Новости
Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил 11 августа на заседании СБ ООН
"Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна", - сказал Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.