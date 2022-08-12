https://ukraina.ru/20220812/1037553568.html

Мелочи жизни. Как я писала письмо президенту Путину

Мелочи жизни. Как я писала письмо президенту Путину - 12.08.2022 Украина.ру

Мелочи жизни. Как я писала письмо президенту Путину

Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T08:07

2022-08-12T08:07

2022-08-12T08:07

эксклюзив

россия

мигранты

владимир путин

учет

украинцы

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Мигранты из Украины в Россию. С какими проблемами они сталкиваются? Как и чем живут? Одна из таких проблем, с которой пришлось столкнуться автору на личном опыте, описана в этом материале."Мигучет"Неожиданностью для любого приехавшего с Украины оказывается такая проблема, как миграционный учёт.Этот пресловутый мигучёт! О нём можно сочинять оперы. И даже танцевать балеты.Ария: "Мигрант умоляет начальника местного ФМС поставить его на мигучёт".Сцена из балета: "Танец маленьких мигрантов, получивших мигучёт".Хозяин помещения, в котором вы живёте, должен поставить вас на учёт в миграционной службе. После того, как беженец сначала найдёт жильё, он должен уговорить хозяина подписать эти документы.И всё бы ничего. Эта несложная процедура, если все согласны, занимает час времени. Или даже можно послать бланк в отдел миграции по почте (если среди вас нет несовершеннолетних).Но большинство хозяев "ставить на миг учёт" не хочет. По разным причинам. Не хотят "светиться", боятся, что у них потом будут больше коммунальные платежи, боятся, что беженца потом не выселить и так далее.Как быть в такой ситуации? Без "мигучёта" ты - не человек. Нарушаешь закон (но это ладно, сейчас всех, кто приехал с Украины, не штрафуют). Но другие проблемы. На работу не устроиться, счёт в банке не открыть. В поликлинику не записаться. Мигучёт требуют везде!Все прекрасные законы в России, которые приняты в последнее время, действительно направлены на то, чтобы беженцам из Украины было проще, легче, надёжнее адаптироваться. Они и правда очень упрощают существование.Сегодня - это не то, что было в апреле или мае.Но мигучёт продолжает отравлять жизнь.Вот одна из житейских историй. Как всегда, услышана в очереди. История бабушки из ХарьковаБабушка сидит в очереди в банке, нервно перебирает свои бумаги.- Вы откуда?- Из Харьковской области, Дергачи. Там бои идут. Мы уехали сюда, к зятю.- А зять где?- А зять с дочкой в Харькове. Весной не уехали, побоялись. Можно было проскользнуть на машине на границу, но говорят, на украинских блокпостах и стрелять могли. Мы вот проехали, а они побоялись. Мы сейчас с дедом живём в их квартире. Зять из России у нас.- Так хорошо же! Своя квартира.- Это да, - грустно вздыхает бабушка. - А мигучёт? Зять же там, в Харькове, никакой справки прислать не может. Нам жить не на что. Помощь получить не можем, деньги по нормальному курсу поменять в банке не можем. Дед бы работать пошел, так без документа не берут!В банке, кстати, бабушке пошли навстречу и она обменяла свои небольшие сбережения. А как дальше?Этот мигучёт настолько отравляет жизнь, что хочется написать во все возможные инстанции (и наверное, надо это сделать)."Пожалуйста, отмените гражданам Украины миграционный учёт на год!"Или сделайте его таким, чтобы на этот год не нужно было согласие собственника. Ну не хотят они, эти собственники, регистрировать!Люди потом разберутся. Пока что можно было бы, например, просто принимать заявления от беженцев о месте проживания.А потом - люди пойдут работать, обрастут связями и знакомствами. Найдутся добрые люди, родственники, друзья и друзья друзей, кто-то зарегистрирует.История девушки "10 тысяч"А пока что находятся не очень добрые. Чаты "беженцев с Украины" в Телеграме наполнены объявлениями "ставлю на мигучёт".Ну, естественно.Там, где есть серьезная бюрократическая преграда, всегда есть место и возможности для тех, кто на этом наживается.Девушка выходит из отделения, где получила документ о временном убежище. Вздыхает:- Что же делать, вы не знаете, кто на мигучёт может поставить?- А вы предложите хозяевам жилья деньги. Я слышала, кто-то говорил в очереди, тысячу рублей в месяц платит.- Если бы. С нас хозяева запросили десять тысяч рублей в месяц, - грустно улыбается девушка. - Тысячу я бы платила, уже почти устроилась на работу. Муж вообще уже работает, но на работе ждут мигучёт от него.Всё устроится. Люди будут работать, выполнять законы, найдут нормальное жильё и хозяев, которые не рвачи и не "по беспределу". Но пока что, конечно, пока не адаптировались, надо бы дать какое-то время "без мигучёта".Да наш оборотистый народ уже начинает дома строить и квартиры в ипотеку покупать. Сами себе все сделают и на мигучёт сами себе поставят. Но нужна передышка."Мы все смотрели одни мультики"Что можно назвать основным плюсом "эмиграции в Россию" для жителей Украины - никакой эмиграции по сути нет.Моментально вливаешься в общество, моментально начинаешь ориентироваться в ценах, продуктах, отношениях. Разумеется, у нас одинаковый "культурный код". Как кто-то сказал, "мы все в детстве смотрели одни мультики".И даже после краха СССР. Мультики-то остались.То есть адаптация по сути не нужна.Ещё очень важный момент - работы много. И если поискать и подумать, то можно найти очень неплохую зарплату. Это большая разница с тем, что предлагают на западе.Те, кто уехал "на запад" из Украины, в подавляющем большинстве не работают. Или работают два дня в неделю, на подсобных работах. Или вынуждены идти на очень тяжёлую невыгодную работу."Привезите мне лак!"Ещё одна история, из чата беженцев."Люди! - просит молодая девушка. - Кто будет ехать из Харькова, Песочина, Мерефы в Россию, заберите у моих родителей мешочек с расходниками. Лак, пилочки. Я уже на работу устроилась, маникюр и педикюр пилю. А лак в Харькове остался".Просила девушка недолго. Наверняка кто-то взял и привез девчонке мешочек с лаками. Вот так выживает народ. С ходу, не теряется. Уже работают и зарабатывают - кстати, раза в два больше, чем в Украине.СамозанятыеТе, кто предпочитает "работать на себя", тоже в России очень быстро найдут свою нишу. Тем более после последнего указа президента РФ "о самозанятых"Письмо Путину В моем удостоверении о временном убежище была сделана ошибка (перепутали отчество). И что же теперь, исправлять?- Обязательно, - вздохнула милая девушка, выдававшая документы.Со мной рядом активно возмущалась дородная украинская жиночка с прекрасной и очень распространенной фамилией Бондаренко.- Ну как можно было меня написать "Бонадренко", как? И вы уже три недели мне не выдаёте исправленный документ! На работу не берут, ребёнка в садик не берут!Рядом прыгала от нетерпения младшая Бонадренко.- Ну всё, я иду жаловаться Путину!Очередь одобрительно загудела.Девушка на выдаче документов привычно вздохнула - "Следующий!"."Да что же она, из-за такой мелочи", - подумала я.Через три недели я тоже сообщила девушке - "Всё, я пошла жаловаться на горячую линию президента!"Отделы по работе с беженцами перегружены работой, дозвониться до них невозможно, ехать, в нашем случае - два часа в одну сторону, потом два часа в очереди. Для кого-то это и три, четыре часа на поездку, то есть в общей сложности - 10 часов может уйти на поездку в отдел ФМС, а то и больше. И всё для того, чтобы узнать - "ваш документ ещё не готов".Ответ от Администрации президента пришел в течение суток. Нет, там не было написано: "ваш вопрос уже решён". Там было сказано, кому и куда направлена моя жалоба (отдел МВД России) и кто её контролирует.Я не знаю, подействовало это или нет. Или это Бонадренко достучалась?Если бы вы видели Бонадренко, вы бы поняли, что эта приятнейшая во всех отношениях женщина способна добиться даже личной встречи с президентом. Мало что может остановить женщину с Украины, если речь идёт о том, чтобы благоустроить жизнь её ребенка.Но удивительно, в следующий мой приезд документы были готовы. А в очереди надо было стоять не два часа, а 15 минут.Опять же - интересно, как этого добились. Очень просто. Организовали запись тех, кто приехал за документами и сразу проверяли, готово удостоверение или нет. Так сразу ушла половина очереди, чьи документы ещё не готовы. Остальные получили номерки. Я, например, была "номер 43" в этот день.Приготовилась ждать до вечера. Но и выдача произошла чрезвычайно быстро, за полчаса.Ну вот, остался мигучёт. Это тоже уже как-то быстро произошло, без диких очередей, без записи "придите через две недели", даже без номеров, не так как в мае - июне.Удивительно, как мало надо, чтобы бюрократическая машина изыскала возможности для облегчения жизни людей. Всего лишь несколько звонков на горячую линию президента России.Конечно, хотелось бы, чтобы все двигалось как-то попроще. Для этого я предложила бы каждому начальнику ФМС каждый месяц пробовать встать в общей очереди на мигучёт в своем родном городе.Из других последних новшеств - нам оставили украинские паспорта (ещё месяц назад забирали и выдавали вместо этого документ о временном убежище). Теперь оставляют паспорта Украины на руках, что очень успокаивает народ. Как-то надёжнее, что ли.С каждым месяцем и даже с каждым днём система совершенствуется, это тоже надо сказать.Вот и гражданство можно по упрощённой схеме получать. Многие записываются. Но читала в чате, что в каких-то районах записывают "на гражданство" аж на ноябрь. Нет возможности всех желающих быстро оформить.Вот во многих случаях отменили "медицину" - список необходимых анализов, который повергал в шок даже бывалых завсегдатаев поликлиник. Для временного убежища уже не надо сдавать.Вот появился закон о "самозанятых", который облегчит жизнь и вхождение в общество для тысяч людей с Украины.Будем ждать "упрощённый мигучёт"!

https://ukraina.ru/20220801/1037063171.html

https://ukraina.ru/20220811/1037538839.html

https://ukraina.ru/20220709/1034322331.html

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2022

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, мигранты, владимир путин, учет, украинцы