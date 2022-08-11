https://ukraina.ru/20220811/1037571194.html

"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео

"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео - 11.08.2022 Украина.ру

"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео

Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T17:24

2022-08-11T17:24

2022-08-11T17:24

видео

николай стариков

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037570592_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6858df3794f5eb084b299c89e06ab35.jpg

Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о тоталитарном Западе, а также об энергоресурсах, о будущем Украины и об информационной войне:0:36 - Активный пиар Арестовича: с чем это связано;3:27 - "Наезды" Зеленского на Amnesty и на президента Германии;6:31 - Пустые обещания Зеленского;7:30 - Признание Латвией России "спонсором терроризма" / Запрет на выдачу шенгенских виз для россиян;13:20 - Энергоресурсы как оружие;16:00 - Русский - это "новый еврей"?;18:44 - Разминирование Донбасса;20:41 - Информационная война и СВО;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, николай стариков, запорожье, видео