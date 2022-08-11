https://ukraina.ru/20220811/1037571194.html
"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео
"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео - 11.08.2022 Украина.ру
"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 11.08.2022
2022-08-11T17:24
2022-08-11T17:24
2022-08-11T17:24
видео
николай стариков
запорожье
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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о тоталитарном Западе, а также об энергоресурсах, о будущем Украины и об информационной войне:0:36 - Активный пиар Арестовича: с чем это связано;3:27 - "Наезды" Зеленского на Amnesty и на президента Германии;6:31 - Пустые обещания Зеленского;7:30 - Признание Латвией России "спонсором терроризма" / Запрет на выдачу шенгенских виз для россиян;13:20 - Энергоресурсы как оружие;16:00 - Русский - это "новый еврей"?;18:44 - Разминирование Донбасса;20:41 - Информационная война и СВО;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, николай стариков, запорожье, видео
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о тоталитарном Западе, а также об энергоресурсах, о будущем Украины и об информационной войне:
0:36 - Активный пиар Арестовича: с чем это связано;
3:27 - "Наезды" Зеленского на Amnesty и на президента Германии;
6:31 - Пустые обещания Зеленского;
7:30 - Признание Латвией России "спонсором терроризма" / Запрет на выдачу шенгенских виз для россиян;
13:20 - Энергоресурсы как оружие;
16:00 - Русский - это "новый еврей"?;
18:44 - Разминирование Донбасса;
20:41 - Информационная война и СВО;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.