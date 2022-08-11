https://ukraina.ru/20220811/1037570228.html

США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа

США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа - 11.08.2022 Украина.ру

США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа

Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T17:43

2022-08-11T17:43

2022-08-11T17:43

эксклюзив

украина

германия

оружие

военная помощь

грузия

сша

саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037571759_0:75:2841:1673_1920x0_80_0_0_4998bdeed38e245d4b25fef85826f52b.jpg

США мало одной Украины против РоссииДепутаты парламента Грузии Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Гурам Мачарашвили, вышедшие из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", выпустили совместное заявление. Они сообщают, что посольство США в Тбилиси на протяжении последних трех лет пыталось сменить власть в Грузии с целью таким образом втянуть её в украинский конфликт."Главной целью этой попытки был привод к власти людей "без Родины", без патриотизма, которые закрытыми глазами подписались бы на войну, какой бы губительной она ни была для Грузии", - говорится в документе.Политики уточняют, что Запад начал готовиться к конфликту на Украине три года назад, накачивая её оружием, и рассматривал вопрос втягивания Грузии в боевые действия, чтобы тем самым заставить Россию воевать на 2 фронта.По словам депутатов, у Вашингтона не было надежды на то, что власти Грузии подключатся к конфликту на Украине. Поэтому американцы в свете парламентских выборов 2020 года запустили сценарий по смене власти, одним из составляющих которого был тайный приезд в страну бывшего президента Михаила Саакашвили в октябре 2021 года, за день до муниципальных выборов, а ставку делали на основанную им партию "Единое национальное движение".Дестабилизировать внутриполитическую ситуацию попытался и Евросоюз, рассчитывая на всплеск акций протеста из-за непредоставления Грузии в отличие от Украины и Молдавии статуса кандидата в члены Евросоюза, однако грузины из-за этого массово на улицу не вышли, отмечают парламентарии.Хундадзе, Кавелашвили, Субари и Мачарашвили заявляют, что представители правящей партии "Грузинская мечта" не выносят эту историю на публику, поскольку рассчитывают, что после завершения конфликта на Украине у США пропадёт интерес к открытию второго фронта. И, соответственно, изменятся подходы к действующей грузинской власти.Наглостью Киева в Берлине никого не удивить, даже мэраРоссийские пранкеры Вован и Лексус продолжают общаться с мэрами европейских столиц от лица их киевского коллеги Виталия Кличко. На этот раз их собеседницей стала бургомистр Берлина Франциска Гиффай.Женщина рассказала, что Берлин, который принял свыше 300 тысяч граждан Украины, превратился в хаб по приёму беженцев. По её словам, жилищного фонда немецкой столицы недостаточно для расселения такого количества приезжих, в связи с чем муниципальные власти просят соседние федеральные земли разместили часть беженцев.Неделю назад газета Süddeutsche Zeitung писала, что отдельные районы, коммуны и целые федеральные земли Германии вводят запрет на приём беженцев с Украины, поскольку превысили лимиты допустимой нормы. Речь в частности идёт о федеральных землях Саксония и Бранденбург, округе Потсдам-Миттельмарк.Пранкеры поблагодарили бургомистра за предоставленную Евросоюзом гуманитарную помощь, но упомянули, что часть партии на Украине разворовали, чему Гиффай не удивилась."Я надеюсь, что те, кто её присвоил, всё-таки направят её на помощь хоть каким-то людям", - сказала она.Объявления о перепродаже товаров, поставленных западными странами, регулярно появляются в интернете. А британская газета The Telegraph писала о выявленных на Украину случаях воровства лекарств, пожертвованных волонтёрами.Тем не менее, бургомистр заверила в дальнейшей поддержку Украины и находящихся в Германии украинских беженцев со стороны Берлина и предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.С такой военной помощью и диверсанты не нужныТем временем Олаф Шольц, выступая в Берлине на первой в качестве канцлера ФРГ пресс-конференции, сделал более заманчивое предложение для Украины – военная помощь."Мы поставляем оружие. Очень-очень много, с очень большим радиусом действия, очень эффективные. И мы будем продолжать это делать в ближайшее время", - заявил глава правительства.Однако, как сообщили источники телеканала NTV в Бундесвере, из поставленных на Украину танковых гаубиц пригодны для ведения боя лишь 1/3 (5 из 15). И причина вовсе не в обстрелах со стороны России, а в нерадивом использовании этого типа тяжёлого оружия военнослужащими ВСУ.

https://ukraina.ru/20220427/1033870132.html

https://ukraina.ru/20220810/1037501214.html

https://ukraina.ru/20220811/1037549451.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, германия, оружие, военная помощь, грузия, сша, саакашвили