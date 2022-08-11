США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037570228.html
США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа - 11.08.2022 Украина.ру
США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
Украина.ру, 11.08.2022
2022-08-11T17:43
2022-08-11T17:43
эксклюзив
украина
германия
оружие
военная помощь
грузия
сша
саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037571759_0:75:2841:1673_1920x0_80_0_0_4998bdeed38e245d4b25fef85826f52b.jpg
США мало одной Украины против РоссииДепутаты парламента Грузии Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Гурам Мачарашвили, вышедшие из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", выпустили совместное заявление. Они сообщают, что посольство США в Тбилиси на протяжении последних трех лет пыталось сменить власть в Грузии с целью таким образом втянуть её в украинский конфликт."Главной целью этой попытки был привод к власти людей "без Родины", без патриотизма, которые закрытыми глазами подписались бы на войну, какой бы губительной она ни была для Грузии", - говорится в документе.Политики уточняют, что Запад начал готовиться к конфликту на Украине три года назад, накачивая её оружием, и рассматривал вопрос втягивания Грузии в боевые действия, чтобы тем самым заставить Россию воевать на 2 фронта.По словам депутатов, у Вашингтона не было надежды на то, что власти Грузии подключатся к конфликту на Украине. Поэтому американцы в свете парламентских выборов 2020 года запустили сценарий по смене власти, одним из составляющих которого был тайный приезд в страну бывшего президента Михаила Саакашвили в октябре 2021 года, за день до муниципальных выборов, а ставку делали на основанную им партию "Единое национальное движение".Дестабилизировать внутриполитическую ситуацию попытался и Евросоюз, рассчитывая на всплеск акций протеста из-за непредоставления Грузии в отличие от Украины и Молдавии статуса кандидата в члены Евросоюза, однако грузины из-за этого массово на улицу не вышли, отмечают парламентарии.Хундадзе, Кавелашвили, Субари и Мачарашвили заявляют, что представители правящей партии "Грузинская мечта" не выносят эту историю на публику, поскольку рассчитывают, что после завершения конфликта на Украине у США пропадёт интерес к открытию второго фронта. И, соответственно, изменятся подходы к действующей грузинской власти.Наглостью Киева в Берлине никого не удивить, даже мэраРоссийские пранкеры Вован и Лексус продолжают общаться с мэрами европейских столиц от лица их киевского коллеги Виталия Кличко. На этот раз их собеседницей стала бургомистр Берлина Франциска Гиффай.Женщина рассказала, что Берлин, который принял свыше 300 тысяч граждан Украины, превратился в хаб по приёму беженцев. По её словам, жилищного фонда немецкой столицы недостаточно для расселения такого количества приезжих, в связи с чем муниципальные власти просят соседние федеральные земли разместили часть беженцев.Неделю назад газета Süddeutsche Zeitung писала, что отдельные районы, коммуны и целые федеральные земли Германии вводят запрет на приём беженцев с Украины, поскольку превысили лимиты допустимой нормы. Речь в частности идёт о федеральных землях Саксония и Бранденбург, округе Потсдам-Миттельмарк.Пранкеры поблагодарили бургомистра за предоставленную Евросоюзом гуманитарную помощь, но упомянули, что часть партии на Украине разворовали, чему Гиффай не удивилась."Я надеюсь, что те, кто её присвоил, всё-таки направят её на помощь хоть каким-то людям", - сказала она.Объявления о перепродаже товаров, поставленных западными странами, регулярно появляются в интернете. А британская газета The Telegraph писала о выявленных на Украину случаях воровства лекарств, пожертвованных волонтёрами.Тем не менее, бургомистр заверила в дальнейшей поддержку Украины и находящихся в Германии украинских беженцев со стороны Берлина и предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.С такой военной помощью и диверсанты не нужныТем временем Олаф Шольц, выступая в Берлине на первой в качестве канцлера ФРГ пресс-конференции, сделал более заманчивое предложение для Украины – военная помощь."Мы поставляем оружие. Очень-очень много, с очень большим радиусом действия, очень эффективные. И мы будем продолжать это делать в ближайшее время", - заявил глава правительства.Однако, как сообщили источники телеканала NTV в Бундесвере, из поставленных на Украину танковых гаубиц пригодны для ведения боя лишь 1/3 (5 из 15). И причина вовсе не в обстрелах со стороны России, а в нерадивом использовании этого типа тяжёлого оружия военнослужащими ВСУ.
https://ukraina.ru/20220427/1033870132.html
https://ukraina.ru/20220810/1037501214.html
https://ukraina.ru/20220811/1037549451.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037571759_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_c059789f08a1b67431d9e94f4ac9d876.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, германия, оружие, военная помощь, грузия, сша, саакашвили
Эксклюзив, Украина, Германия, оружие, военная помощь, Грузия, США, Саакашвили

США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа

17:43 11.08.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк Акция протеста в Тбилиси
 Акция протеста в Тбилиси
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
США мало одной Украины против России
Депутаты парламента Грузии Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Гурам Мачарашвили, вышедшие из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", выпустили совместное заявление. Они сообщают, что посольство США в Тбилиси на протяжении последних трех лет пыталось сменить власть в Грузии с целью таким образом втянуть её в украинский конфликт.
"Главной целью этой попытки был привод к власти людей "без Родины", без патриотизма, которые закрытыми глазами подписались бы на войну, какой бы губительной она ни была для Грузии", - говорится в документе.
Политики уточняют, что Запад начал готовиться к конфликту на Украине три года назад, накачивая её оружием, и рассматривал вопрос втягивания Грузии в боевые действия, чтобы тем самым заставить Россию воевать на 2 фронта.
27 апреля, 17:39
Открытие второго фронта: стало известно, зачем Украина отправила Саакашвили в ГрузиюБывший президент Грузии и украинский политик Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки открытия второго фронта против России в случае военных действий на Украине. Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с грузинскими журналистами
По словам депутатов, у Вашингтона не было надежды на то, что власти Грузии подключатся к конфликту на Украине. Поэтому американцы в свете парламентских выборов 2020 года запустили сценарий по смене власти, одним из составляющих которого был тайный приезд в страну бывшего президента Михаила Саакашвили в октябре 2021 года, за день до муниципальных выборов, а ставку делали на основанную им партию "Единое национальное движение".
Дестабилизировать внутриполитическую ситуацию попытался и Евросоюз, рассчитывая на всплеск акций протеста из-за непредоставления Грузии в отличие от Украины и Молдавии статуса кандидата в члены Евросоюза, однако грузины из-за этого массово на улицу не вышли, отмечают парламентарии.
Хундадзе, Кавелашвили, Субари и Мачарашвили заявляют, что представители правящей партии "Грузинская мечта" не выносят эту историю на публику, поскольку рассчитывают, что после завершения конфликта на Украине у США пропадёт интерес к открытию второго фронта. И, соответственно, изменятся подходы к действующей грузинской власти.
Наглостью Киева в Берлине никого не удивить, даже мэра
Российские пранкеры Вован и Лексус продолжают общаться с мэрами европейских столиц от лица их киевского коллеги Виталия Кличко. На этот раз их собеседницей стала бургомистр Берлина Франциска Гиффай.
Женщина рассказала, что Берлин, который принял свыше 300 тысяч граждан Украины, превратился в хаб по приёму беженцев. По её словам, жилищного фонда немецкой столицы недостаточно для расселения такого количества приезжих, в связи с чем муниципальные власти просят соседние федеральные земли разместили часть беженцев.
Украина ЕС флаги акция вступление - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 15:16
Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТОПранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе-Луису Мартинесу Альмейде от имени мэра Киева Виталия Кличко. У испанского чиновника спросили, как он отнесется к тому, что украинские активисты планируют нападение на делегатов НАТО. Видеозапись разговора опубликовали 10 августа в Rutube
Неделю назад газета Süddeutsche Zeitung писала, что отдельные районы, коммуны и целые федеральные земли Германии вводят запрет на приём беженцев с Украины, поскольку превысили лимиты допустимой нормы. Речь в частности идёт о федеральных землях Саксония и Бранденбург, округе Потсдам-Миттельмарк.
Пранкеры поблагодарили бургомистра за предоставленную Евросоюзом гуманитарную помощь, но упомянули, что часть партии на Украине разворовали, чему Гиффай не удивилась.
"Я надеюсь, что те, кто её присвоил, всё-таки направят её на помощь хоть каким-то людям", - сказала она.
Объявления о перепродаже товаров, поставленных западными странами, регулярно появляются в интернете. А британская газета The Telegraph писала о выявленных на Украину случаях воровства лекарств, пожертвованных волонтёрами.
Тем не менее, бургомистр заверила в дальнейшей поддержку Украины и находящихся в Германии украинских беженцев со стороны Берлина и предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.
С такой военной помощью и диверсанты не нужны
Тем временем Олаф Шольц, выступая в Берлине на первой в качестве канцлера ФРГ пресс-конференции, сделал более заманчивое предложение для Украины – военная помощь.
Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
15:17
Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
"Мы поставляем оружие. Очень-очень много, с очень большим радиусом действия, очень эффективные. И мы будем продолжать это делать в ближайшее время", - заявил глава правительства.
Однако, как сообщили источники телеканала NTV в Бундесвере, из поставленных на Украину танковых гаубиц пригодны для ведения боя лишь 1/3 (5 из 15). И причина вовсе не в обстрелах со стороны России, а в нерадивом использовании этого типа тяжёлого оружия военнослужащими ВСУ.
 
ЭксклюзивУкраинаГерманияоружиевоенная помощьГрузияСШАСаакашвили
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
19:19Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"
19:08Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине
19:05Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"
18:57Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
18:28Евсеев рассказал, почему западное оружие не спасёт Украину и что будет с Запорожской АЭС
18:11Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
18:07Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
17:45Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе
17:43США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
17:38Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
17:30Деньги есть: резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд
17:26Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии
17:24"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео
17:20Не только подсолнухи: украинские полицейские обнаружили посадки марихуаны посреди поля
17:02Украина пытается установить контакт с Россией через Швейцарию. А та ведёт хитрую игру
16:54Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕО
16:50McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
16:49"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии
16:46Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами
Лента новостейМолния