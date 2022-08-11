https://ukraina.ru/20220811/1037560263.html

Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕО

Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕО - 11.08.2022 Украина.ру

Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕО

Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру рассказал, о чем Пекин предупредил Вашингтон после визита Нэнси Пелоси в Тайбэй, как США пытаются окружить Китай, к чему приведет обострение кризиса с микрочипами, а также готов ли Пекин на силовой сценарий

2022-08-11T16:54

2022-08-11T16:54

2022-08-11T16:54

алексей маслов

китай

россия

тайвань

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01:05 – Два ответа от Китая: один для Тайваня, другой для США; 03:45 – Может ли Китай вернуть Тайвань мирным путем? 05:30 – Как визит Пелоси в Тайбэй обострил кризис с микрочипами; 07:33 – Как США пытаются создать "азиатский очаг недовольства"; 11:34 – Почему США теряют господство в мире. 13:50 – Может ли юань стать альтернативой доллару? Пелоси прилетела в Тайбэй 2 августа. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В среду Пелоси завершила 20-часовой визит на Тайвань, вылетев с острова на самолете. ТГ-канал Алексея Маслова https://t.me/maslovasia

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алексей маслов, китай, россия, тайвань, видео