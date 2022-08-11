https://ukraina.ru/20220811/1037556772.html
Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами
Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами - 11.08.2022 Украина.ру
Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами
Бургомистр Берлина Франциска Гиффай пообщалась с пранкерами Вованом и Лексусом, выступавшими от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись с розыгрышем политика пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале Russiacalling
2022-08-11T16:20
2022-08-11T16:20
2022-08-11T16:20
берлин
пранкеры
розыгрыш
кличко
германия
украина
новости
беженцы
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В беседе с "коллегой" мэр Берлина отметила, что столица Германии стала "хабом" по приёму беженцев с Украины. По ее словам, в город приехали более 300 тысяч граждан Украины, и уже более 70 тысяч из них попросили вид на жительство.Политик заявила, что из-за наплыва беженцев возникают проблемы с их расселением.Также в ходе беседы "Виталий Кличко" сообщил, что часть гуманитарной помощи от Евросоюза, поступившей на Украину, была разворована. Эта новость у Гиффай не вызвала никакого удивления. В завершение разговора Гиффай сообщила, что Германия продолжит поддерживать Украину, и предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.
https://ukraina.ru/20220805/1037328972.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
берлин, пранкеры, розыгрыш, кличко, германия, украина, новости, беженцы
Берлин, пранкеры, розыгрыш, Кличко, Германия, Украина, Новости, беженцы
Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами
Бургомистр Берлина Франциска Гиффай пообщалась с пранкерами Вованом и Лексусом, выступавшими от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись с розыгрышем политика пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале Russiacalling
В беседе с "коллегой" мэр Берлина отметила, что столица Германии стала "хабом" по приёму беженцев с Украины. По ее словам, в город приехали более 300 тысяч граждан Украины, и уже более 70 тысяч из них попросили вид на жительство.
Политик заявила, что из-за наплыва беженцев возникают проблемы с их расселением.
По той простой причине, что, к сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряжённая, его в общем-то недостаточно. Поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев.
Франциска Гиффай
Мэр Берлина
Также в ходе беседы "Виталий Кличко" сообщил, что часть гуманитарной помощи от Евросоюза, поступившей на Украину, была разворована. Эта новость у Гиффай не вызвала никакого удивления.
Я надеюсь, что те, кто её присвоил, все-таки направят её на помощь хоть каким-то людям
Франциска Гиффай
Мэр Берлина
В завершение разговора Гиффай сообщила, что Германия продолжит поддерживать Украину, и предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.