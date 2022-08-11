https://ukraina.ru/20220811/1037556772.html

Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами

Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами - 11.08.2022 Украина.ру

Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай пообщалась с пранкерами Вованом и Лексусом, выступавшими от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись с розыгрышем политика пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале Russiacalling

2022-08-11T16:20

2022-08-11T16:20

2022-08-11T16:20

берлин

пранкеры

розыгрыш

кличко

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беженцы

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В беседе с "коллегой" мэр Берлина отметила, что столица Германии стала "хабом" по приёму беженцев с Украины. По ее словам, в город приехали более 300 тысяч граждан Украины, и уже более 70 тысяч из них попросили вид на жительство.Политик заявила, что из-за наплыва беженцев возникают проблемы с их расселением.Также в ходе беседы "Виталий Кличко" сообщил, что часть гуманитарной помощи от Евросоюза, поступившей на Украину, была разворована. Эта новость у Гиффай не вызвала никакого удивления. В завершение разговора Гиффай сообщила, что Германия продолжит поддерживать Украину, и предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.

https://ukraina.ru/20220805/1037328972.html

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берлин, пранкеры, розыгрыш, кличко, германия, украина, новости, беженцы