https://ukraina.ru/20220811/1037548359.html

Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских

Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских - 11.08.2022 Украина.ру

Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских

Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто русофобских заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать на какое-то конкретное решение Риги, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру

2022-08-11T15:40

2022-08-11T15:40

2022-08-11T15:40

новости

россия

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101967/30/1019673081_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fc6c4a76c74c5932792b94c969a1c381.jpg

Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой.Собеседник издания добавил, что большинство жителей Прибалтики при всех трудностях ВСУ рассчитывают на победу Киева осенью, но они, разумеется, ошибаются. Никакой победы Украины не будет в принципе.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, латвия