Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037548359.html
Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских - 11.08.2022 Украина.ру
Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто русофобских заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать на какое-то конкретное решение Риги, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-11T15:40
2022-08-11T15:40
новости
россия
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101967/30/1019673081_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fc6c4a76c74c5932792b94c969a1c381.jpg
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой.Собеседник издания добавил, что большинство жителей Прибалтики при всех трудностях ВСУ рассчитывают на победу Киева осенью, но они, разумеется, ошибаются. Никакой победы Украины не будет в принципе.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101967/30/1019673081_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_eaf1d034c1343c28bccc3c92e10f32c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, латвия
Новости, Россия, Латвия

Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских

15:40 11.08.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФакельное шествие в Риге в честь Дня независимости
Факельное шествие в Риге в честь Дня независимости
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто русофобских заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать на какое-то конкретное решение Риги, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой.
"Условно говоря, продал три вагона бензина в Ригу – получил три года. Продал пять вагонов – пять лет. Нужна неотвратимость наказания. Потому что есть бизнесмены, которые за соответствующее вознаграждение продадут и Родину, и маму с папой, и дочку с сыном, и вообще все, что угодно. Эти люди боятся только наказания. Значит, нужно обеспечить неотвратимость наказания", - уверен Межевич.
Собеседник издания добавил, что большинство жителей Прибалтики при всех трудностях ВСУ рассчитывают на победу Киева осенью, но они, разумеется, ошибаются. Никакой победы Украины не будет в принципе.
 
НовостиРоссияЛатвия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула
15:46Василий Колташов: Руководство ВСУ зря не послушало Путина
15:40Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
15:35Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС
15:34Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией
15:34Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича
15:25Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
15:17Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
15:14Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины
15:12Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ
15:10За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию
15:08"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ
15:08Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров
14:55Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни
14:48Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой
14:48Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
14:38Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине
14:26Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских
14:13Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
14:10Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
Лента новостейМолния