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Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских - 11.08.2022 Украина.ру
Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто русофобских заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать на какое-то конкретное решение Риги, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-11T15:40
2022-08-11T15:40
2022-08-11T15:40
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латвия
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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой.Собеседник издания добавил, что большинство жителей Прибалтики при всех трудностях ВСУ рассчитывают на победу Киева осенью, но они, разумеется, ошибаются. Никакой победы Украины не будет в принципе.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, латвия
Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто русофобских заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать на какое-то конкретное решение Риги, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой.
"Условно говоря, продал три вагона бензина в Ригу – получил три года. Продал пять вагонов – пять лет. Нужна неотвратимость наказания. Потому что есть бизнесмены, которые за соответствующее вознаграждение продадут и Родину, и маму с папой, и дочку с сыном, и вообще все, что угодно. Эти люди боятся только наказания. Значит, нужно обеспечить неотвратимость наказания", - уверен Межевич.
Собеседник издания добавил, что большинство жителей Прибалтики при всех трудностях ВСУ рассчитывают на победу Киева осенью, но они, разумеется, ошибаются. Никакой победы Украины не будет в принципе.