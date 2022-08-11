"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция националистов в Киеве с требованием закрытия телеканала "Наш"
Националистически настроенные граждане Украины обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить главаря нацистской группировки С 14 Евгения Карася, петиция была опубликована на сайте Офиса Президента Украины в конце июля
На данный момент обращение собрало чуть более шести тысяч голосов, что намного меньше нормы, после которой президент обязан рассмотреть петицию.
Карась известен своими откровенными рассказами о том, что сосем скоро к власти на Украине придут настоящие националисты, что Майдан – победа украинского национализма, а "убивать – весело и прикольно".
Воюющих в Донбассе нацбатовцев он называл "публикой на драйве" за несколько недель до начала спецоперации, и предлагал "первыми напасть на Россию".
8 июля 2019, 21:06Карась, Стерненко и сторонники «Голоса» атаковали офис NewsOneНесколько сотен националистов и сочувствующих пришли вечером 8 июля в Киеве к офису телеканала NewsOne, чтобы выразить свой протест против телемоста, который украинский канал планировал организовать совместно с российскими коллегами. Об этом сообщает издание «Страна.ua»