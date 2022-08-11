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"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ

"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ - 11.08.2022 Украина.ру

"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ

Националистически настроенные граждане Украины обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить главаря нацистской группировки С 14 Евгения Карася, петиция была опубликована на сайте Офиса Президента Украины в конце июля

2022-08-11T15:08

2022-08-11T15:08

2022-08-11T15:08

новости

евгений карась

нацисты

сбу

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На данный момент обращение собрало чуть более шести тысяч голосов, что намного меньше нормы, после которой президент обязан рассмотреть петицию.Карась известен своими откровенными рассказами о том, что сосем скоро к власти на Украине придут настоящие националисты, что Майдан – победа украинского национализма, а "убивать – весело и прикольно".Воюющих в Донбассе нацбатовцев он называл "публикой на драйве" за несколько недель до начала спецоперации, и предлагал "первыми напасть на Россию".

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новости, евгений карась, нацисты, сбу