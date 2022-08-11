"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037548020.html
"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ
"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ - 11.08.2022 Украина.ру
"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ
Националистически настроенные граждане Украины обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить главаря нацистской группировки С 14 Евгения Карася, петиция была опубликована на сайте Офиса Президента Украины в конце июля
2022-08-11T15:08
2022-08-11T15:08
новости
евгений карась
нацисты
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103046/07/1030460799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b35eaf93b9ee6bfe277f577bd814a3e3.jpg
На данный момент обращение собрало чуть более шести тысяч голосов, что намного меньше нормы, после которой президент обязан рассмотреть петицию.Карась известен своими откровенными рассказами о том, что сосем скоро к власти на Украине придут настоящие националисты, что Майдан – победа украинского национализма, а "убивать – весело и прикольно".Воюющих в Донбассе нацбатовцев он называл "публикой на драйве" за несколько недель до начала спецоперации, и предлагал "первыми напасть на Россию".
https://ukraina.ru/20190708/1024177235.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103046/07/1030460799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07785e64b41ffef77d5f700d1b23dfcc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евгений карась, нацисты, сбу
Новости, Евгений Карась, нацисты, СБУ

"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ

15:08 11.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция националистов в Киеве с требованием закрытия телеканала "Наш"
Акция националистов в Киеве с требованием закрытия телеканала Наш - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Националистически настроенные граждане Украины обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить главаря нацистской группировки С 14 Евгения Карася, петиция была опубликована на сайте Офиса Президента Украины в конце июля
На данный момент обращение собрало чуть более шести тысяч голосов, что намного меньше нормы, после которой президент обязан рассмотреть петицию.
Карась известен своими откровенными рассказами о том, что сосем скоро к власти на Украине придут настоящие националисты, что Майдан – победа украинского национализма, а "убивать – весело и прикольно".
Воюющих в Донбассе нацбатовцев он называл "публикой на драйве" за несколько недель до начала спецоперации, и предлагал "первыми напасть на Россию".
Марши на Украине в день рождения С. Бандеры - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
8 июля 2019, 21:06
Карась, Стерненко и сторонники «Голоса» атаковали офис NewsOneНесколько сотен националистов и сочувствующих пришли вечером 8 июля в Киеве к офису телеканала NewsOne, чтобы выразить свой протест против телемоста, который украинский канал планировал организовать совместно с российскими коллегами. Об этом сообщает издание «Страна.ua»
 
НовостиЕвгений КарасьнацистыСБУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула
15:46Василий Колташов: Руководство ВСУ зря не послушало Путина
15:40Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
15:35Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС
15:34Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией
15:34Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича
15:25Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
15:17Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
15:14Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины
15:12Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ
15:10За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию
15:08"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ
15:08Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров
14:55Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни
14:48Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой
14:48Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
14:38Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине
14:26Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских
14:13Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
14:10Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
Лента новостейМолния