https://ukraina.ru/20220811/1037538689.html

Politico: Зеленскому нужно признать ошибки, а не обвинять Amnesty International

Politico: Зеленскому нужно признать ошибки, а не обвинять Amnesty International - 11.08.2022 Украина.ру

Politico: Зеленскому нужно признать ошибки, а не обвинять Amnesty International

Отчет Amnesty International (AI) о нарушении прав человека украинскими военнослужащими неудобен киевским властям, но это не делает его неправильным или неточным. Президенту Украины следует признать ошибки и поработать над эвакуацией мирных жителей, пишет 11 августа обозреватель Politico Пол Тейлор

2022-08-11T12:43

2022-08-11T12:43

2022-08-11T12:43

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Украинские военнослужащие занимали школы и больницы, вели огонь из населенных пунктов, чем подвергали опасности мирных жителей, задокументировали правозащитники AI. Военнослужащим ВСУ пришлось использовать городскую инфраструктуру, но в AI говорят о том, что они должны были провести эвакуацию.Зрелым ответом на критику AI, считает обозреватель, была бы работа над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не "стрельба в посыльного".

https://ukraina.ru/20220808/1037398832.html

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украина, новости, amnesty international, владимир зеленский, отчет