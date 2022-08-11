https://ukraina.ru/20220811/1037538689.html
Politico: Зеленскому нужно признать ошибки, а не обвинять Amnesty International
Politico: Зеленскому нужно признать ошибки, а не обвинять Amnesty International - 11.08.2022 Украина.ру
Politico: Зеленскому нужно признать ошибки, а не обвинять Amnesty International
Отчет Amnesty International (AI) о нарушении прав человека украинскими военнослужащими неудобен киевским властям, но это не делает его неправильным или неточным. Президенту Украины следует признать ошибки и поработать над эвакуацией мирных жителей, пишет 11 августа обозреватель Politico Пол Тейлор
2022-08-11T12:43
2022-08-11T12:43
2022-08-11T12:43
украина
новости
amnesty international
владимир зеленский
отчет
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Украинские военнослужащие занимали школы и больницы, вели огонь из населенных пунктов, чем подвергали опасности мирных жителей, задокументировали правозащитники AI. Военнослужащим ВСУ пришлось использовать городскую инфраструктуру, но в AI говорят о том, что они должны были провести эвакуацию.Зрелым ответом на критику AI, считает обозреватель, была бы работа над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не "стрельба в посыльного".
https://ukraina.ru/20220808/1037398832.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, amnesty international, владимир зеленский, отчет
Politico: Зеленскому нужно признать ошибки, а не обвинять Amnesty International
Отчет Amnesty International (AI) о нарушении прав человека украинскими военнослужащими неудобен киевским властям, но это не делает его неправильным или неточным. Президенту Украины следует признать ошибки и поработать над эвакуацией мирных жителей, пишет 11 августа обозреватель Politico Пол Тейлор
Украинские военнослужащие занимали школы и больницы, вели огонь из населенных пунктов, чем подвергали опасности мирных жителей, задокументировали правозащитники AI. Военнослужащим ВСУ пришлось использовать городскую инфраструктуру, но в AI говорят о том, что они должны были провести эвакуацию.
Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его защитники способны на ошибку, и принял доклад близко к сердцу, вместо того чтобы обвинять Amnesty
Пол Тейлор
обозреватель Politico
Зрелым ответом на критику AI, считает обозреватель, была бы работа над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не "стрельба в посыльного".