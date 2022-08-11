Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы Z - 11.08.2022 Украина.ру
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Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы Z
Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы Z - 11.08.2022 Украина.ру
Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы Z
Посольство Украины в Черногории выразило свое возмущение формой одежды официантов одного из баров – на их футболках нашиты буквы Z, об этом 11 августа сообщили на официальной странице посольства в Facebook*
2022-08-11T10:28
2022-08-11T10:28
новости
черногория
посольство
одежда
символика
бар
украина
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Ранее агентство Pobjeda сообщило о заведении "Руски Бар" в Подгорице и о том, что сотрудники одеты в форму, выражающей поддержку российской спецоперации на Украине."Посольство Украины в Черногории жестко и категорически осуждает поведение администрации кафе под названием "Руски Бар" в Подгорице, где официанты на рабочей одежде носят печально известную символику российской вооруженной агрессии против Украины – букву Z", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.Несмотря на то, что парламент Черногории осудил Россию, приняв соответствующую резолюцию, а правительство страны присоединилось к антироссийским санкциям, СМИ регулярно сообщают об инцидентах, свидетельствующих о том, что часть населения страны поддерживает Россию.Так, несколькими днями ранее украинская группа Kalush Orchestra потребовали от организаторов черногорского музыкального фестиваля отказать в праве выступать с ними в один день российскому диджею Нине Кравиц, однако те отказались, назвав требование дискриминационным.Кроме того, украинское посольство в Подгорице уже сообщало о случаях драк и стычек в ресторанах между украинскими беженцами и местными жителями, "негативно к ним настроенными".*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, черногория, посольство, одежда, символика, бар, украина
Новости, Черногория, посольство, одежда, символика, бар, Украина

Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы Z

10:28 11.08.2022
 
© Милитарист
© Милитарист
Читать в
Посольство Украины в Черногории выразило свое возмущение формой одежды официантов одного из баров – на их футболках нашиты буквы Z, об этом 11 августа сообщили на официальной странице посольства в Facebook*
Ранее агентство Pobjeda сообщило о заведении "Руски Бар" в Подгорице и о том, что сотрудники одеты в форму, выражающей поддержку российской спецоперации на Украине.
"Посольство Украины в Черногории жестко и категорически осуждает поведение администрации кафе под названием "Руски Бар" в Подгорице, где официанты на рабочей одежде носят печально известную символику российской вооруженной агрессии против Украины – букву Z", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Несмотря на то, что парламент Черногории осудил Россию, приняв соответствующую резолюцию, а правительство страны присоединилось к антироссийским санкциям, СМИ регулярно сообщают об инцидентах, свидетельствующих о том, что часть населения страны поддерживает Россию.
Так, несколькими днями ранее украинская группа Kalush Orchestra потребовали от организаторов черногорского музыкального фестиваля отказать в праве выступать с ними в один день российскому диджею Нине Кравиц, однако те отказались, назвав требование дискриминационным.
Кроме того, украинское посольство в Подгорице уже сообщало о случаях драк и стычек в ресторанах между украинскими беженцами и местными жителями, "негативно к ним настроенными".
*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Евровидение-22 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:22
Украинские победители "Евровидения" попытались "отменить" русскую артистку в ЧерногорииУкраинский коллектив Kalush Orchestra потребовали от организаторов фестиваля Sea Dance Festival в Черногории убрать из программы выступление российского диджея Нины Кравиц, об этом они сообщили в своем аккаунте в Instagram*
 
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