https://ukraina.ru/20220811/1037525798.html

Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы Z

Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы Z - 11.08.2022 Украина.ру

Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы Z

Посольство Украины в Черногории выразило свое возмущение формой одежды официантов одного из баров – на их футболках нашиты буквы Z, об этом 11 августа сообщили на официальной странице посольства в Facebook*

2022-08-11T10:28

2022-08-11T10:28

2022-08-11T10:28

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Ранее агентство Pobjeda сообщило о заведении "Руски Бар" в Подгорице и о том, что сотрудники одеты в форму, выражающей поддержку российской спецоперации на Украине."Посольство Украины в Черногории жестко и категорически осуждает поведение администрации кафе под названием "Руски Бар" в Подгорице, где официанты на рабочей одежде носят печально известную символику российской вооруженной агрессии против Украины – букву Z", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.Несмотря на то, что парламент Черногории осудил Россию, приняв соответствующую резолюцию, а правительство страны присоединилось к антироссийским санкциям, СМИ регулярно сообщают об инцидентах, свидетельствующих о том, что часть населения страны поддерживает Россию.Так, несколькими днями ранее украинская группа Kalush Orchestra потребовали от организаторов черногорского музыкального фестиваля отказать в праве выступать с ними в один день российскому диджею Нине Кравиц, однако те отказались, назвав требование дискриминационным.Кроме того, украинское посольство в Подгорице уже сообщало о случаях драк и стычек в ресторанах между украинскими беженцами и местными жителями, "негативно к ним настроенными".*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220808/1037414870.html

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новости, черногория, посольство, одежда, символика, бар, украина