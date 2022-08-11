"Транснефть" возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" через Украину - 11.08.2022 Украина.ру
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"Транснефть" возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" через Украину
"Транснефть" возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" через Украину - 11.08.2022 Украина.ру
"Транснефть" возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" через Украину
"Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии. Об этом 10 августа сообщил советник президента компании Игорь Демин, передает РИА Новости
2022-08-11T08:30
2022-08-11T08:55
новости
дружба
нефть
украина
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Пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар подтвердил агентству, что нефть начала поступать в страну.На днях "Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию, Чехию и Словакию, так как не может провести транзитный платеж в условиях санкций.Накануне стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с Украиной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы. Как сообщил Молнар, MOL и НПЗ Slovnaft готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС.Венгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по "Дружбе", назвал этот шаг шантажом со стороны Киева.По мнению авторов статьи, конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как "Киев попытался шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод "Дружба"""Цели президента Владимира Зеленского ясны: он хочет как можно большего хаоса в Европе, а с другой стороны, он хочет нанести ответный удар Венгрии, потому что мы не хотим вовлекаться в войну и не посылаем оружие на Украину. Украинское правительство постоянно нападает не только на Венгрию, но и на других своих союзников", — пишет Origo.В мае, после того как Венгрия объявила о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".В свою очередь помощник главы компании Transpetrol Линда Вашковичова сообщила журналистам, что поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся.Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказал, что Прага и Варшава совместно ищут решение по поставкам, которое подойдет сторонам с правовой и технической точки зрения. По его словам, Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.
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новости, дружба, нефть, украина
Новости, дружба, нефть, Украина

"Транснефть" возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" через Украину

08:30 11.08.2022 (обновлено: 08:55 11.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Панов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Транснефть"
Логотип компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Алексей Панов
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"Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии. Об этом 10 августа сообщил советник президента компании Игорь Демин, передает РИА Новости
Пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар подтвердил агентству, что нефть начала поступать в страну.
На днях "Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию, Чехию и Словакию, так как не может провести транзитный платеж в условиях санкций.
Накануне стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с Украиной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.
Как сообщил Молнар, MOL и НПЗ Slovnaft готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС.
Венгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по "Дружбе", назвал этот шаг шантажом со стороны Киева.
По мнению авторов статьи, конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как "Киев попытался шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод "Дружба""
"Цели президента Владимира Зеленского ясны: он хочет как можно большего хаоса в Европе, а с другой стороны, он хочет нанести ответный удар Венгрии, потому что мы не хотим вовлекаться в войну и не посылаем оружие на Украину. Украинское правительство постоянно нападает не только на Венгрию, но и на других своих союзников", — пишет Origo.
В мае, после того как Венгрия объявила о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".
В свою очередь помощник главы компании Transpetrol Линда Вашковичова сообщила журналистам, что поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся.
Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказал, что Прага и Варшава совместно ищут решение по поставкам, которое подойдет сторонам с правовой и технической точки зрения. По его словам, Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
07:11
Поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" не возобновят - Transpetrol Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся, сообщила 10 августа журналистам помощник главы компании Transpetrol Линда Вашковичова
 
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