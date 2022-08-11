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Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана

Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана - 11.08.2022 Украина.ру

Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана

Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T06:40

2022-08-11T06:40

2022-08-11T06:40

эксклюзив

астрология

виктор орбан

венгрия

гороскоп

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Премьер Венгрии Виктор Орбан один из и очень немногих политиков, который, соблюдая, конечно, определенную политкорректность, поддерживает в настоящий момент Россию. За что и получил обвинение ЕС в том, что он "человек Путина". Но так ли это? Кто он, политик, пошедший против Европы?Во-первых, он уже четыре срока является премьер-министром Венгрии. Правда, не подряд. Он был премьером в 1998 - 2002 годах и последние 12 лет - с 2010 по нынешнее время. И это уже о многом говорит, в том, числе и о том, как относятся к его заявлениям в Венгрии - доверяют.Но это не всё. За время между первым премьерством и вторым с Виктором Орбаном произошли невероятные перемены.Из либерала он превратился в одного из самых консервативных президентов мира, приверженца традиционных ценностей, защитника семьи и христианства. Одного из немногих таких руководителей в Европе. Его другом и единомышленником называют Ярослава Качиньского, "серого кардинала" и фактического руководителя Польши, тоже сторонника традиционных консервативных взглядов. И это во-вторых.Никакой метаморфозы нет. Виктор Орбан вернулся к ценностям своей семьи и своего народа (а скорее всего, и не уходил, а пережил юношеское увлечение идеями либерализма).Но сегодня он не только известен как сторонник традиционной морали, а не нынешних "общеевропейских ценностей".Широко известна репутация Виктора Орбана как возмутителя спокойствия. Он часто говорит то, о чем другие молчат.Орбан против войны22 июля 2022 года, выступая в Румынии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении России. Что санкции не сработали, энергоносители подорожали, правительства в Европе падают, а Украина никогда не выиграет войну против России.Это не было случайное выступление. 29 июля Виктор Орбан повторил свои тезисы в радиопередаче "Доброе утро, Венгрия" и разместил соответствующий текст на своём официальном сайте."Мы думали, что Украина победит Россию. Мы видим, что это не так. Мы думали, что санкции подорвут Россию и дестабилизируют ее руководство. То, что произошло - это полная противоположность. Мир перевернулся с ног на голову, а Европа дрейфует в сторону экономики военного времени. И наконец, мы думали, что весь мир заставит Россию пересмотреть свое поведение. Ну, мир не с нами... Население Китая, Индии, арабский мир и значительная часть Африки не с нами".Орбан заявил, что США накачивают Украину оружием и деньгами. Потрачено уже более 50 миллиардов долларов, и это похоже на то, что "пожар тушат огнемётом". И призвал к мирным переговорам США и России.Почему Орбан пошёл на этот шаг? Причин две, говорят его враги (большинство этих врагов находится на Украине, где высказывания Орбана вызвали шок). Первая - он коррупционер и боится разоблачений. Вторая - он хочет удержать власть.Но если он коррупционер, боится разоблачений и хочет удержать власть, тогда логичнее со всеми договориться, сидеть тихо и выполнять, что скажут начальники в Евросоюзе. И ни в коем случае не ездить ни к Трампу в США, ни к Путину в Москву.Сразу после этих высказываний Орбан отправился к бывшему президенту США Дональду Трампу, провёл с ним встречу и принял участие в форуме консерваторов в Америке."Так можно доиграться, - шипят украинские пропагандисты, - Скоро его выкинут из Евросоюза!"Как известно, Украина управляет всем миром и конечно же, Евросоюзом. Правда, происходит это только в мечтах президента Зеленского и его пропагандиста Арестовича. Они уже наверняка рисуют, в своём воображении, карикатуры в стиле Кукрыниксов:Урсула фон Дер Ляйен в образе "строгой госпожи" указывает на дверь съёжившемуся под её стальным взглядом Орбану. "Вон из Евросоюза, Венгрия!"Но не всё так простоТакой опытный политик. Такой осторожный, консервативный в хорошем смысле человек, конечно же, не мог просто так вдруг пойти ва-банк.Орбан точно знает, что, когда и кому сказать. В этот раз он, скорее всего, выражал мнение если не всего Евросоюза, то части его управляющей элиты. В Евросоюзе тоже много, скажем так, политических башен.Но гораздо неприятнее для Украины, если это мнение всей объединённой Европы. Которое поручено было высказать Виктору Михаю Орбану.Политическое лавированиеНепокорный венгр опять выступает против мейнстрима? Нет, конечно. Этот расчётливый "национал-популист" (как его называют противники) делает только хорошо продуманные шаги.Если охарактеризовать стиль поведения Виктора Орбана в политике, то уместно будет употребить слово "лавирование".Говорить он может одно. А делать он будет то, что он вынужден делать как член Евросоюза и участник большой политической игры.Поэтому политические взгляды Орбана проявляются, например, так:Он выступает против санкций, наложенных на Россию Европой и США в 2014 году.И он же всё время продлевает санкции, наложенные ЕС против России - с 2014 по 2022 год, неизменно.Частый приём Орбана - он говорит одно, причём тоже - разное, в зависимости от места. В Брюсселе одно, в Москве другое, в Будапеште третье. Но ещё и члены правительства часто противоречат Орбану, особенно при выступлении в других странах.Так, например, с марта этого года Орбан категорически заявлял, что не допустит транзита оружия в Украину через Венгрию. И не будет поставлять сам.И вот, в июле во Львове заместитель министра иностранных дел Венгрии Мадяр заявляет, что поставки оружия через Венгрию возможны. Об этом сообщила пресс-служба Львовской мэрии.А как будет на самом деле, учитывая последние заявления Орбана - неизвестно.Орбан заявляет, что Венгрия будет проводить свою независимую политику.Он называет Венгрию "не либеральной" страной, поддерживает традиционные ценности, которые разделяет большинство венгров - семья между мужчиной и женщиной, базовые христианские ценности.Но при этом Орбан никогда не сделал чего-то, что привело бы, например, к отмене субсидий Венгрии от ЕС. Он не ссорится с крупными корпорациями. Венгрия чрезвычайно зависит от экономики Германии и во многом работает на неё. Никаких скандалов с немецким бизнесом Орбан не допускает.И всё-таки надо признать, что при всем своём лавировании в политике, в некоторых вопросах Орбан непоколебим. Эти вопросы, в основном, имеют отношение не к экономике и не к отношениям между странами. Это о базе человеческого существования. Кто мы? Куда мы идём?Нелиберальная демократия, первая в ЕвропеВ 2014 году Виктор Орбан выступил с программной речью, которую можно сравнить с Мюнхенской речью Владимира Путина.Он сказал:- Сегодня над умами властвуют идеи не западные и не либеральные... Сегодняшние звёзды - это Россия, Китай, Индия, Сингапур и Турция. Пришло время перестать воспринимать как догму идеологию Запада, стать независимыми и искать новую форму устройства.Он фактически объявил Венгрию не либеральной страной.Были последовательно приняты законы, которые сделали Орбана чрезвычайно популярным и в своей стране, и в других, и очень не понравились либералам.В Конституцию Венгрии внесли положение о том, что народ Венгрии объединяют Бог и христианство. Сразу после этого были законодательно запрещены аборты и однополые браки. Неудивительно, что Орбан категорически выступает за традиционную семью. По вероисповеданию он - кальвинист, как и примерно пятая часть венгров.Кстати, его жена Анико - католичка, и в этом случае Орбан совершенно не возражает против "многоконфессиональности". Наоборот, всячески демонстрирует этот факт как пример собственной веротерпимости - и как семьянина, и как президента.Кстати, у Виктора Орбана - прекрасная семья. Пятеро детей, четыре дочки и сын, и уже трое внуков.Кальвинизм, одна из разновидностей протестантизма, не признаёт монашества и очень строго следует "слову Библии", не принимая толкований, даже Вселенских соборов.Господь создал мужчин и женщин, чтобы они создавали семью, чтобы рождались дети - только такая версия нашего существования тут, на земле, признаётся кальвинистами. Поэтому монашество - не считается правильной идеей. Что уж говорить про "однополые" союзы.Виктор Орбан пошёл против общего мнения ЕС и в ситуации с мигрантами. Он категорически отказался принимать беженцев, которые заполонили другие страны Европы.В этом его противники тоже усматривали "популизм". Орбана вообще постоянно упрекают в том, что он идёт на поводу у избирателей.Кажется, популизмом уже называется простое выполнение желаний, чаяний и воли народа.Экономический популизм ОрбанаЗа время, которое Орбан управляет Венгрией, он добился значительных успехов в экономике.Предшественники накопили долгов с 55 до 80 процентов экономики. Орбан с 80 снизил долги до 73.Он ввёл налоги на зарубежные банки и торговые сети. Считали, что инвесторы уйдут из Венгрии.Но инвестиции только выросли.Дефицит ВВП в стране (7-8 процентов) сменился профицитом (3-4 процента).Цена электроэнергии и газа в Венгрии - самая низкая в Евросоюзе.В итоге все шесть оппозиционных партий, которые участвовали в последних выборах "против Орбана", получили вместе не более 30 процентов.20 процентов получил "Йоббик", партия такая же консервативная, но в оппозиции к "Фидез" Орбана."Фидез" набрали 48,5 процентов.И получили большинство в парламенте за счёт мажоритарных депутатов.Но есть ещё одна проблема, кроме общеевропейских вызовов, которая очень беспокоит Орбана, Венгрию, представителей абсолютно всех партий.Эта проблема называется "разделённая нация"."Они её разорвали"Венгрия лишилась большого количества территорий после Первой мировой войны. По Трианонскому договору, в 1920 году.Каждая семья Венгрии имеет в одной из этих частей, которые сегодня не являются Венгрией, близких или дальних родственников. В современных Румынии, Хорватии, Украине, Словакии.Да. Прошло сто лет. Ну и что?Не так давно венгры праздновали 1100-летие похода своего князя Арпада вместе с конфедерацией венгерских племен в места нынешнего обитания (так называемое "обретение родины").Что такое 100 лет для 1100-летнего государства? Небольшой промежуток времени, который потом назовут "разделение родины".Причем проблема эта чрезвычайно остра, как ни пытаются власти ЕС сделать вид, что её нет.Например, в Будапеште день столетия Трианона, в мае 2020 года, был объявлен днём скорби.Весь день звонили колокола в церквях. По предложению мэра столицы (кстати, политического противника Орбана), был остановлен на несколько минут транспорт в Будапеште.Возле парламента в Будапеште открыли стелу, на которой написали названия венгерских городов и земель, которые теперь Венгрии не принадлежат.В театре оперетты прошла премьера спектакля, посвященного этой теме - "Они её разорвали".А вот Румынский парламент решил наоборот, объявить этот день праздничным. Виктор Орбан выложил в интернете карту Великой Венгрии, которая включает в себя части территории нынешних Хорватии, Болгарии, Сербии, Словакии, Румынии и, конечно, Украины.Премьер Хорватии написал по этому поводу, что тоже мог бы опубликовать карты "великой Хорватии", но призывает сограждан этого не делать, дабы не уподобляться "картоманам" из соседних стран.Да, Виктор Орбан умеет раздражать соседей. Но тема эта возникает не просто так. Это не желание помедитировать над былым величием. Миллионы венгров живут за пределами своего государства. Больше всего их, правда, в США - полтора миллиона. Но рядом, в Румынии - миллион двести тысяч. В Словакии 500 тысяч. В Сербии 300 тысяч. 150 тысяч на Украине.В Венгрии население - 9 миллионов 500 тысяч (90 процентов из них - венгры).Тема разъединённого народа настолько важна и болезненна, что ее поддерживают представители всех партий, всего политического спектра. Далеко не только Орбан. Но он и его правительство сделали за это время очень многое для возвращения, объединения, помощи венграм за рубежами сегодняшней Венгрии.ЗакарпатьеВ Украине, в Закарпатье, есть территория, населенная преимущественно венграми. Руководство Венгрии делало громкие заявления о том, что не допустит дискриминации представителей венгерской нации, живущих на территории Украины.Из-за этого возникал даже серьезный конфликт. Закон Украины "Об образовании" в правительстве Венгрии называли полуфашистским. А Виктор Орбан сказал, что пока закон не изменят, Венгрия будет блокировать принятие Украины в ЕС и в НАТО.В Берегово, "венгерской столице" Закарпатья, многие говорят по-венгерски. На улицах повсюду флаги Венгрии, стоят монументы венгерским героям. В этой области проживает около 150.000 венгров.До границы с Венгрией - пять километров. Большинство "мадьяров", получивших паспорта либо другие документы (о натурализации и другие) доезжает до границы на такси, переходит ее пешком и садится в свою машину, которую предусмотрительно оставили на стоянке на территории Венгрии.И дальше - пара часов до Будапешта.Венгры Закарпатья чувствуют себя не просто соотечественниками, а гражданами Венгрии. Они получают помощь от Виктора Орбана. Врачи, учителя венгерских школ в Закарпатье получают добавку к зарплате. Бизнесмены - помощь для бизнеса, каким бы он ни был, хоть большим, хоть самым маленьким.И для Виктора Орбана их поддержка значит многое. Во-первых, все венгры "окраин", а это не только Украина, получают право голосовать на выборах в венгерском государстве. И за кого же им голосовать, как не за Виктора и его партию?А во-вторых, собственный электорат, население самой Венгрии, очень благожелательно настроен по поводу такой поддержки соотечественников.А это опять - голоса на выборах.ГороскопЧто говорит гороскоп Виктора Орбана? Должен ли он быть возмутителем спокойствия?Конечно, да.Марс соединение Уран.Крайняя независимость, бунтарство, дерзость. Непрактичность и иногда - гениальность.Но всё-таки человеку с таким бунтарским соединением планет трудно и практически невозможно усидеть в кресле руководителя страны четыре срока.Конечно, есть кое-что ещё.Меркурий квадрат Сатурн.Логика без абстракций. Способность взять на себя большую ответственность. Исключительная надёжность. Сдержанность, холодность. Точность формулировок. В словах - очень спокойно и жёстко отстаивает свою линию.У Виктора Орбана совмещаются обе эти тенденции.Чувствуется, что он очень энергичный, увлекающийся человек. Он чрезвычайно увлекался футболом, играл сам. Из-за этого иногда переносились даже заседания парламента.Второе его увлечение, по его же признанию - он любит писать свои речи и выступать публично. Можно прочитать его интервью - это четкая, ясная программа действий. Все по пунктам.Влиятельная ВенгрияИ что ещё очень важно для сограждан - Орбан сделал Венгрию узнаваемой. Кто раньше и что знал о стране в центре Европы? Бани на Дунае, гуляш, музыкальные фестивали, скрипка и чардаш. Что ещё?Сегодня Венгрия и сам Орбан - во всех заголовках политических газет. Венгрия имеет собственную позицию по очень многим вопросам.Более того, не просто имеет позицию, но начинает её диктовать.И пусть некоторые политологи в той же Венгрии предупреждают: Орбан забыл размеры Венгрии , мы слишком маленькая страна.Но ведь и небольшие по размерам страны могут быть чрезвычайно влиятельными.А Виктор Орбан точно позаботится о том, чтобы попасть во все заголовки мировых газет.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, астрология, виктор орбан, венгрия, гороскоп