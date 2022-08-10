ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска - 10.08.2022 Украина.ру
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ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска - 10.08.2022 Украина.ру
ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
Военнослужащие Вооруженных сил Украины размещают артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) во дворах жилых домов города Северска и ведут оттуда огонь, заявил 10 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
2022-08-10T21:55
2022-08-10T21:55
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Мизинцев также подчеркнул, что эвакуация мирного населения при этом украинским военными не проводилась.Представитель Минобороны отметил, что похожие случаи наблюдаются и в других городах Донбасса. В частности, по его данным, в Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Мизинцев отметил, что одновременно с этим местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
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северск, днр, донбасс, минобороны рф, новости, всу
Северск, ДНР, Донбасс, Минобороны РФ, Новости, ВСУ

ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска

21:55 10.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины размещают артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) во дворах жилых домов города Северска и ведут оттуда огонь, заявил 10 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев также подчеркнул, что эвакуация мирного населения при этом украинским военными не проводилась.

В Северске во дворах жилых домов (ул. Ямская) боевиками размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения не проводилась.

Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной России
Представитель Минобороны отметил, что похожие случаи наблюдаются и в других городах Донбасса. В частности, по его данным, в Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов.
Мизинцев отметил, что одновременно с этим местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
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