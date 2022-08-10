https://ukraina.ru/20220810/1037518357.html

ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска

ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска - 10.08.2022 Украина.ру

ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска

Военнослужащие Вооруженных сил Украины размещают артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) во дворах жилых домов города Северска и ведут оттуда огонь, заявил 10 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

2022-08-10T21:55

2022-08-10T21:55

2022-08-10T21:55

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Мизинцев также подчеркнул, что эвакуация мирного населения при этом украинским военными не проводилась.Представитель Минобороны отметил, что похожие случаи наблюдаются и в других городах Донбасса. В частности, по его данным, в Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Мизинцев отметил, что одновременно с этим местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

https://ukraina.ru/20220806/1037368697.html

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северск, днр, донбасс, минобороны рф, новости, всу