https://ukraina.ru/20220810/1037518234.html
Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины - 10.08.2022 Украина.ру
Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Менее, чем 25% жителей Великобритании, участвующих в программе "Дома для Украины", согласны держать у себя беженцев более года. Об этом сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на данные опроса британского Бюро национальной статистики (ONS)
2022-08-10T21:48
2022-08-10T21:48
2022-08-10T21:48
новости
беженцы
украина
великобритания
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/34/1034073495_0:48:5238:2994_1920x0_80_0_0_5dfbd8c3d2d0f1c206254e46eb833b2f.jpg
Опрос проходил среди участников британского правительственного проекта "Дома для Украины" - его участники помогают украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.По результатам опроса, 19% участников проекта согласны предоставить жилье лишь на 6 месяцев. Менее четверти, 23% - не более чем на год. Из тех, кто согласен предоставлять выходцам из Украины жилье на срок от 6 до 12 месяцев, около 70% заявили, что их стимулирует участвовать в проекте и дальше ежемесячная выплата в 350 фунтов. Почти все респонденты (99%) заявили, что они регулярно оказывают беженцам какую-либо помощь, помимо проживания. Наиболее распространенной формой поддержки оказалась демонстрация гостям окружающей местности (92%).
https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/34/1034073495_550:0:5238:3516_1920x0_80_0_0_72953d60b0b9ac9e205b2bcc232a39c0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беженцы, украина, великобритания, жилье
Новости, беженцы, Украина, Великобритания, жилье
Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Менее, чем 25% жителей Великобритании, участвующих в программе "Дома для Украины", согласны держать у себя беженцев более года. Об этом сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на данные опроса британского Бюро национальной статистики (ONS)
Опрос проходил среди участников британского правительственного проекта "Дома для Украины" - его участники помогают украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.
По результатам опроса, 19% участников проекта согласны предоставить жилье лишь на 6 месяцев. Менее четверти, 23% - не более чем на год.
Из тех, кто согласен предоставлять выходцам из Украины жилье на срок от 6 до 12 месяцев, около 70% заявили, что их стимулирует участвовать в проекте и дальше ежемесячная выплата в 350 фунтов.
Почти все респонденты (99%) заявили, что они регулярно оказывают беженцам какую-либо помощь, помимо проживания. Наиболее распространенной формой поддержки оказалась демонстрация гостям окружающей местности (92%).