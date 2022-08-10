Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины - 10.08.2022 Украина.ру
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Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины - 10.08.2022 Украина.ру
Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Менее, чем 25% жителей Великобритании, участвующих в программе "Дома для Украины", согласны держать у себя беженцев более года. Об этом сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на данные опроса британского Бюро национальной статистики (ONS)
2022-08-10T21:48
2022-08-10T21:48
новости
беженцы
украина
великобритания
жилье
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Опрос проходил среди участников британского правительственного проекта "Дома для Украины" - его участники помогают украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.По результатам опроса, 19% участников проекта согласны предоставить жилье лишь на 6 месяцев. Менее четверти, 23% - не более чем на год. Из тех, кто согласен предоставлять выходцам из Украины жилье на срок от 6 до 12 месяцев, около 70% заявили, что их стимулирует участвовать в проекте и дальше ежемесячная выплата в 350 фунтов. Почти все респонденты (99%) заявили, что они регулярно оказывают беженцам какую-либо помощь, помимо проживания. Наиболее распространенной формой поддержки оказалась демонстрация гостям окружающей местности (92%).
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новости, беженцы, украина, великобритания, жилье
Новости, беженцы, Украина, Великобритания, жилье

Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины

21:48 10.08.2022
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP / Martin Meissner
Читать в
Менее, чем 25% жителей Великобритании, участвующих в программе "Дома для Украины", согласны держать у себя беженцев более года. Об этом сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на данные опроса британского Бюро национальной статистики (ONS)
Опрос проходил среди участников британского правительственного проекта "Дома для Украины" - его участники помогают украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.
По результатам опроса, 19% участников проекта согласны предоставить жилье лишь на 6 месяцев. Менее четверти, 23% - не более чем на год.
Из тех, кто согласен предоставлять выходцам из Украины жилье на срок от 6 до 12 месяцев, около 70% заявили, что их стимулирует участвовать в проекте и дальше ежемесячная выплата в 350 фунтов.
Почти все респонденты (99%) заявили, что они регулярно оказывают беженцам какую-либо помощь, помимо проживания. Наиболее распространенной формой поддержки оказалась демонстрация гостям окружающей местности (92%).
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
21:14
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.
 
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