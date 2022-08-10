https://ukraina.ru/20220810/1037518234.html

Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины

Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины - 10.08.2022 Украина.ру

Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины

Менее, чем 25% жителей Великобритании, участвующих в программе "Дома для Украины", согласны держать у себя беженцев более года. Об этом сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на данные опроса британского Бюро национальной статистики (ONS)

2022-08-10T21:48

2022-08-10T21:48

2022-08-10T21:48

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Опрос проходил среди участников британского правительственного проекта "Дома для Украины" - его участники помогают украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.По результатам опроса, 19% участников проекта согласны предоставить жилье лишь на 6 месяцев. Менее четверти, 23% - не более чем на год. Из тех, кто согласен предоставлять выходцам из Украины жилье на срок от 6 до 12 месяцев, около 70% заявили, что их стимулирует участвовать в проекте и дальше ежемесячная выплата в 350 фунтов. Почти все респонденты (99%) заявили, что они регулярно оказывают беженцам какую-либо помощь, помимо проживания. Наиболее распространенной формой поддержки оказалась демонстрация гостям окружающей местности (92%).

https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html

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новости, беженцы, украина, великобритания, жилье