Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами - 10.08.2022 Украина.ру
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Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами - 10.08.2022 Украина.ру
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами
Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.
2022-08-10T21:14
2022-08-10T21:14
беженцы
украина
европа
россия
новости
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По информации журналистов, так или иначе вынуждены были уехать около 30% жителей страны. "Украинские новости" подчеркивают, что около 5,5 миллионов граждан Украины уже вернулись домой. Издание ссылается на данные из отчета международной организации по миграции (МОМ), опросы населения и статистику МВД Украины.Также в посте отмечается, что довольно сложно подсчитать, какой именно процент жителей Украины покинул свои дома, посколько численность населения Украины известна только приблизительная. В последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году.
https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html
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беженцы, украина, европа, россия, новости
беженцы, Украина, Европа, Россия, Новости

Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами

21:14 10.08.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЭвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.
По информации журналистов, так или иначе вынуждены были уехать около 30% жителей страны.

6 645 000 (15% от общего населения) украинцев стали внутренне перемещенными лицами в пределах Украины. Более 6,4 млн украинцев (тоже почти 15%) выехали за границу и до сих пор там находятся.
"Украинские новости" подчеркивают, что около 5,5 миллионов граждан Украины уже вернулись домой.
Издание ссылается на данные из отчета международной организации по миграции (МОМ), опросы населения и статистику МВД Украины.

Также в посте отмечается, что довольно сложно подсчитать, какой именно процент жителей Украины покинул свои дома, посколько численность населения Украины известна только приблизительная. В последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:17
Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
 
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