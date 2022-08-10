https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html

Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами

Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами - 10.08.2022 Украина.ру

Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами

Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.

2022-08-10T21:14

2022-08-10T21:14

2022-08-10T21:14

беженцы

украина

европа

россия

новости

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По информации журналистов, так или иначе вынуждены были уехать около 30% жителей страны. "Украинские новости" подчеркивают, что около 5,5 миллионов граждан Украины уже вернулись домой. Издание ссылается на данные из отчета международной организации по миграции (МОМ), опросы населения и статистику МВД Украины.Также в посте отмечается, что довольно сложно подсчитать, какой именно процент жителей Украины покинул свои дома, посколько численность населения Украины известна только приблизительная. В последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году.

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, украина, европа, россия, новости