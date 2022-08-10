https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами - 10.08.2022 Украина.ру
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами
Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.
2022-08-10T21:14
2022-08-10T21:14
2022-08-10T21:14
беженцы
украина
европа
россия
новости
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По информации журналистов, так или иначе вынуждены были уехать около 30% жителей страны. "Украинские новости" подчеркивают, что около 5,5 миллионов граждан Украины уже вернулись домой. Издание ссылается на данные из отчета международной организации по миграции (МОМ), опросы населения и статистику МВД Украины.Также в посте отмечается, что довольно сложно подсчитать, какой именно процент жителей Украины покинул свои дома, посколько численность населения Украины известна только приблизительная. В последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году.
https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, украина, европа, россия, новости
беженцы, Украина, Европа, Россия, Новости
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами
Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.
По информации журналистов, так или иначе вынуждены были уехать около 30% жителей страны.
6 645 000 (15% от общего населения) украинцев стали внутренне перемещенными лицами в пределах Украины. Более 6,4 млн украинцев (тоже почти 15%) выехали за границу и до сих пор там находятся.
"Украинские новости" подчеркивают, что около 5,5 миллионов граждан Украины уже вернулись домой.
Издание ссылается на данные из отчета международной организации по миграции (МОМ), опросы населения и статистику МВД Украины.
Также в посте отмечается, что довольно сложно подсчитать, какой именно процент жителей Украины покинул свои дома, посколько численность населения Украины известна только приблизительная. В последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году.