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Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках

Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках - 10.08.2022 Украина.ру

Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках

Следователи предъявили бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой обвинение в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом журналистам сообщил 10 августа адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.

2022-08-10T21:07

2022-08-10T21:07

2022-08-10T21:07

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По его словам, бывшей сотруднице телеканала грозит вплоть до десяти лет лишения свободы. Адвокат отметил, что что обвинение предъявлено в связи с пикетом, который Овсянникова устроила 15 июля на Софийской набережной в Москве. По его словам, в настоящий момент экс-редактор задержана.Мера пресечения, которую назначат Овсянниковой, пока неизвестна.Напомним, в середине марта сотрудник Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир "Первого канала" с антивоенным плакатом - за это ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. После этого Овсянникова проработали несколько месяцев в Германии и попыталась выступить на Украине - однако на Украине ее подвергли травле.

https://ukraina.ru/20220606/1034103304.html

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новости, арест, фейк, первый канал, россия, украина