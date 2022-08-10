Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках - 10.08.2022 Украина.ру
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Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках
Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках - 10.08.2022 Украина.ру
Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках
Следователи предъявили бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой обвинение в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом журналистам сообщил 10 августа адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.
2022-08-10T21:07
2022-08-10T21:07
новости
арест
фейк
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По его словам, бывшей сотруднице телеканала грозит вплоть до десяти лет лишения свободы. Адвокат отметил, что что обвинение предъявлено в связи с пикетом, который Овсянникова устроила 15 июля на Софийской набережной в Москве. По его словам, в настоящий момент экс-редактор задержана.Мера пресечения, которую назначат Овсянниковой, пока неизвестна.Напомним, в середине марта сотрудник Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир "Первого канала" с антивоенным плакатом - за это ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. После этого Овсянникова проработали несколько месяцев в Германии и попыталась выступить на Украине - однако на Украине ее подвергли травле.
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новости, арест, фейк, первый канал, россия, украина
Новости, арест, фейк, Первый канал, Россия, Украина

Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках

21:07 10.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСИЗО-4 УФСИН России по городу Москве
СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Следователи предъявили бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой обвинение в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом журналистам сообщил 10 августа адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.
По его словам, бывшей сотруднице телеканала грозит вплоть до десяти лет лишения свободы.
Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Дмитрий Захватов
Адвокат Марины Овсянниковой
Адвокат отметил, что что обвинение предъявлено в связи с пикетом, который Овсянникова устроила 15 июля на Софийской набережной в Москве. По его словам, в настоящий момент экс-редактор задержана.
Составлен протокол задержания, сегодняшнюю ночь она проведет в ИВС на Петровке, 38.
Дмитрий Захватов
Адвокат Марины Овсянниковой
Мера пресечения, которую назначат Овсянниковой, пока неизвестна.
Напомним, в середине марта сотрудник Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир "Первого канала" с антивоенным плакатом - за это ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.
После этого Овсянникова проработали несколько месяцев в Германии и попыталась выступить на Украине - однако на Украине ее подвергли травле.
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