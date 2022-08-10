Российская нефть снова потекла в Европу - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037517473.html
Российская нефть снова потекла в Европу
Российская нефть снова потекла в Европу - 10.08.2022 Украина.ру
Российская нефть снова потекла в Европу
Поставки нефти из России через территорию Украины в Венгрию и Словакию возобновились. Об этом 10 августа сообщил представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft.
2022-08-10T20:53
2022-08-10T20:53
нефть
дружба
транзит
украина
россия
словакия
венгрия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_0:297:2839:1894_1920x0_80_0_0_848016998a3b32e03eaba7850dca6716.jpg
Согласно сообщению организации, причиной сбоя поставок стала техническая проблема.Как сообщил представитель Slovnaft, руководство словацкой компании, а также представители венгерского нефтегазового гиганта MOL, сразу же после начала сбоя в поставках инициировали переговоры с российской и украинской стороной. Компаниям удалось быстро прийти к консенсусу.В заявлении сообщается, что словацкие и венгерские нефтяники взяли на себя обязательство по оплате тарифных сборов украинской стороне в дальнейшем.Также компания Slovnaft официально заявила, что "хочет продолжать быть активным посредником в поиске постоянного решения в отношении изменившихся условий, вызванных регулированием ЕС".
https://ukraina.ru/20220809/1037449850.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_299:0:2824:1894_1920x0_80_0_0_60a15a1b02e914a09793ed4994b7a80f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нефть, дружба, транзит, украина, россия, словакия, венгрия, новости
Нефть, дружба, транзит, Украина, Россия, Словакия, Венгрия, Новости

Российская нефть снова потекла в Европу

20:53 10.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
Поставки нефти из России через территорию Украины в Венгрию и Словакию возобновились. Об этом 10 августа сообщил представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft.
Согласно сообщению организации, причиной сбоя поставок стала техническая проблема.

Нефть уже снова поступает в Словакию по нефтепроводу "Дружба", а в Венгрию ожидается восстановление поставок в течение завтрашнего дня. Техническая проблема, вызвавшая задержку, была решена оперативными действиями MOL и Slovnaft: компания перечислила транзитный сбор на оплату использования украинского участка, и украинцы, верные своему обещанию, начали транспортировку сырой нефти по южному участку трубопровода.

Как сообщил представитель Slovnaft, руководство словацкой компании, а также представители венгерского нефтегазового гиганта MOL, сразу же после начала сбоя в поставках инициировали переговоры с российской и украинской стороной. Компаниям удалось быстро прийти к консенсусу.
В заявлении сообщается, что словацкие и венгерские нефтяники взяли на себя обязательство по оплате тарифных сборов украинской стороне в дальнейшем.
Также компания Slovnaft официально заявила, что "хочет продолжать быть активным посредником в поиске постоянного решения в отношении изменившихся условий, вызванных регулированием ЕС".
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 13:50
Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИТранзит российской нефти в направлении Польши и Германии продолжается через территорию Белоруссии, несмотря на препятствия, создаваемые Украиной, сообщает 9 августа РИА Новости, ссылаясь на источник
 
НефтьдружбатранзитУкраинаРоссияСловакияВенгрияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:00"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
22:13Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
21:55ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
21:48Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
21:39В Киеве рухнули цены на недвижимость
21:14Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами
21:07Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках
20:53Российская нефть снова потекла в Европу
20:39Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
20:31Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок
20:19Швейцария хочет представлять интересы Украины в России
20:01Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство
19:44Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине
19:06"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте
19:00Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа
18:50Не контрнаступление ВСУ. Военный эксперт о серьезной проблеме для русской армии
18:25Сергей Марков: Украина занимается ядерным терроризмом
18:17Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей
18:06Хроленко назвал условие, при котором спецоперация может завершиться в считанные дни. Видео
18:06Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ
Лента новостейМолния