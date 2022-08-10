https://ukraina.ru/20220810/1037517473.html
Российская нефть снова потекла в Европу
Российская нефть снова потекла в Европу - 10.08.2022 Украина.ру
Российская нефть снова потекла в Европу
Поставки нефти из России через территорию Украины в Венгрию и Словакию возобновились. Об этом 10 августа сообщил представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft.
2022-08-10T20:53
2022-08-10T20:53
2022-08-10T20:53
нефть
дружба
транзит
украина
россия
словакия
венгрия
новости
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Согласно сообщению организации, причиной сбоя поставок стала техническая проблема.Как сообщил представитель Slovnaft, руководство словацкой компании, а также представители венгерского нефтегазового гиганта MOL, сразу же после начала сбоя в поставках инициировали переговоры с российской и украинской стороной. Компаниям удалось быстро прийти к консенсусу.В заявлении сообщается, что словацкие и венгерские нефтяники взяли на себя обязательство по оплате тарифных сборов украинской стороне в дальнейшем.Также компания Slovnaft официально заявила, что "хочет продолжать быть активным посредником в поиске постоянного решения в отношении изменившихся условий, вызванных регулированием ЕС".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
нефть, дружба, транзит, украина, россия, словакия, венгрия, новости
Нефть, дружба, транзит, Украина, Россия, Словакия, Венгрия, Новости
Российская нефть снова потекла в Европу
Поставки нефти из России через территорию Украины в Венгрию и Словакию возобновились. Об этом 10 августа сообщил представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft.
Согласно сообщению организации, причиной сбоя поставок стала техническая проблема.
Нефть уже снова поступает в Словакию по нефтепроводу "Дружба", а в Венгрию ожидается восстановление поставок в течение завтрашнего дня. Техническая проблема, вызвавшая задержку, была решена оперативными действиями MOL и Slovnaft: компания перечислила транзитный сбор на оплату использования украинского участка, и украинцы, верные своему обещанию, начали транспортировку сырой нефти по южному участку трубопровода.
Как сообщил представитель Slovnaft, руководство словацкой компании, а также представители венгерского нефтегазового гиганта MOL, сразу же после начала сбоя в поставках инициировали переговоры с российской и украинской стороной. Компаниям удалось быстро прийти к консенсусу.
В заявлении сообщается, что словацкие и венгерские нефтяники взяли на себя обязательство по оплате тарифных сборов украинской стороне в дальнейшем.
Также компания Slovnaft официально заявила, что "хочет продолжать быть активным посредником в поиске постоянного решения в отношении изменившихся условий, вызванных регулированием ЕС".