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Российская нефть снова потекла в Европу

Российская нефть снова потекла в Европу - 10.08.2022 Украина.ру

Российская нефть снова потекла в Европу

Поставки нефти из России через территорию Украины в Венгрию и Словакию возобновились. Об этом 10 августа сообщил представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft.

2022-08-10T20:53

2022-08-10T20:53

2022-08-10T20:53

нефть

дружба

транзит

украина

россия

словакия

венгрия

новости

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Согласно сообщению организации, причиной сбоя поставок стала техническая проблема.Как сообщил представитель Slovnaft, руководство словацкой компании, а также представители венгерского нефтегазового гиганта MOL, сразу же после начала сбоя в поставках инициировали переговоры с российской и украинской стороной. Компаниям удалось быстро прийти к консенсусу.В заявлении сообщается, что словацкие и венгерские нефтяники взяли на себя обязательство по оплате тарифных сборов украинской стороне в дальнейшем.Также компания Slovnaft официально заявила, что "хочет продолжать быть активным посредником в поиске постоянного решения в отношении изменившихся условий, вызванных регулированием ЕС".

https://ukraina.ru/20220809/1037449850.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нефть, дружба, транзит, украина, россия, словакия, венгрия, новости