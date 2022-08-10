Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году - 10.08.2022 Украина.ру
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Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году - 10.08.2022 Украина.ру
Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что уже 145 школ на освобожденной части Запорожской области готовы к началу учебного года. Об этом министр сообщил в ходе беседы с журналистами 10 августа.
2022-08-10T20:39
2022-08-10T20:39
образование
школа
запорожская область
учебный год
новости
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Чиновник, находящийся в данный момент в рабочей поездке в Мелитополе, отметил, что с каждым днем школы получают все больше заявок на обучение.Кравцов тажке отметил, что министерство постарается открыть максимальное количество школ к 1 сентября, но стремиться за количеством ведомство не будет.Министр подчеркнул, что решения об открытии ряда образовательных учреждений примут, исходя из обстановки.
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образование, школа, запорожская область, учебный год, новости
Образование, Школа, Запорожская область, учебный год, Новости

Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году

20:39 10.08.2022
 
© kyp.rs.gov.ruКипрская школа имени Примакова при посольстве РФ
Кипрская школа имени Примакова при посольстве РФ
© kyp.rs.gov.ru
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что уже 145 школ на освобожденной части Запорожской области готовы к началу учебного года. Об этом министр сообщил в ходе беседы с журналистами 10 августа.
Чиновник, находящийся в данный момент в рабочей поездке в Мелитополе, отметил, что с каждым днем школы получают все больше заявок на обучение.
На сегодняшний день 145 общеобразовательных учреждений, школ. У нас вся статистика по каждому региону, мы видим, что происходит ежедневно - подготовка учителей, с каждым днем все больше и больше ребят приходят с заявлениями в школы. Это очень радует.
Сергей Кравцов
Министр просвещения России
Кравцов тажке отметил, что министерство постарается открыть максимальное количество школ к 1 сентября, но стремиться за количеством ведомство не будет.

Приоритет - это безопасность детей, окончательные решения будут приниматься исходя из обстановки. Но все работы идут по графику, мы очень подробно обсудили вопросы питания и условий. Плотно работаем с администрацией и Роспотребнадзором, чтобы у нас было четкое понимание дальнейших действий.

Сергей Кравцов
Министр просвещения России
Министр подчеркнул, что решения об открытии ряда образовательных учреждений примут, исходя из обстановки.
Народный совет ЛНР принял отставку И. Плотницкого - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
07:58
Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будутГлава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что школьных учителей, работавших при Украине, никто не будет преследовать за проукранские взгляды. Об этом он заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами.
 
ОбразованиеШколаЗапорожская областьучебный годНовости
 
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20:53Российская нефть снова потекла в Европу
20:39Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
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