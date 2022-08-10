https://ukraina.ru/20220810/1037517350.html

Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году

Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году - 10.08.2022 Украина.ру

Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что уже 145 школ на освобожденной части Запорожской области готовы к началу учебного года. Об этом министр сообщил в ходе беседы с журналистами 10 августа.

2022-08-10T20:39

2022-08-10T20:39

2022-08-10T20:39

образование

школа

запорожская область

учебный год

новости

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Чиновник, находящийся в данный момент в рабочей поездке в Мелитополе, отметил, что с каждым днем школы получают все больше заявок на обучение.Кравцов тажке отметил, что министерство постарается открыть максимальное количество школ к 1 сентября, но стремиться за количеством ведомство не будет.Министр подчеркнул, что решения об открытии ряда образовательных учреждений примут, исходя из обстановки.

https://ukraina.ru/20220810/1037471655.html

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образование, школа, запорожская область, учебный год, новости