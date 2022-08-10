https://ukraina.ru/20220810/1037517350.html
Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году - 10.08.2022 Украина.ру
Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что уже 145 школ на освобожденной части Запорожской области готовы к началу учебного года. Об этом министр сообщил в ходе беседы с журналистами 10 августа.
2022-08-10T20:39
2022-08-10T20:39
2022-08-10T20:39
образование
школа
запорожская область
учебный год
новости
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Чиновник, находящийся в данный момент в рабочей поездке в Мелитополе, отметил, что с каждым днем школы получают все больше заявок на обучение.Кравцов тажке отметил, что министерство постарается открыть максимальное количество школ к 1 сентября, но стремиться за количеством ведомство не будет.Министр подчеркнул, что решения об открытии ряда образовательных учреждений примут, исходя из обстановки.
https://ukraina.ru/20220810/1037471655.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
образование, школа, запорожская область, учебный год, новости
Образование, Школа, Запорожская область, учебный год, Новости
Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что уже 145 школ на освобожденной части Запорожской области готовы к началу учебного года. Об этом министр сообщил в ходе беседы с журналистами 10 августа.
Чиновник, находящийся в данный момент в рабочей поездке в Мелитополе, отметил, что с каждым днем школы получают все больше заявок на обучение.
На сегодняшний день 145 общеобразовательных учреждений, школ. У нас вся статистика по каждому региону, мы видим, что происходит ежедневно - подготовка учителей, с каждым днем все больше и больше ребят приходят с заявлениями в школы. Это очень радует.
Сергей Кравцов
Министр просвещения России
Кравцов тажке отметил, что министерство постарается открыть максимальное количество школ к 1 сентября, но стремиться за количеством ведомство не будет.
Приоритет - это безопасность детей, окончательные решения будут приниматься исходя из обстановки. Но все работы идут по графику, мы очень подробно обсудили вопросы питания и условий. Плотно работаем с администрацией и Роспотребнадзором, чтобы у нас было четкое понимание дальнейших действий.
Сергей Кравцов
Министр просвещения России
Министр подчеркнул, что решения об открытии ряда образовательных учреждений примут, исходя из обстановки.