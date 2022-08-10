https://ukraina.ru/20220810/1037517140.html

Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок

Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок - 10.08.2022 Украина.ру

Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок

Судебно-следственные органы Италии возбудили первое уголовное дело против гражданина Италии, присоединившего к "Иностранному легиону". Об этом 10 августа сообщает римская газета la Repubblica.

2022-08-10T20:31

2022-08-10T20:31

2022-08-10T20:31

италия

наемник

украина

иностранный легион

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/24/1034002499_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7b8b32addec713abb53fec6afbb6862.jpg

Заместитель прокурора окружного Управления по борьбе с мафией и терроризмом Генуи Марко Дзокко предъявил обвинение в наемничестве 19-летнему генуэзцу крайне правых взглядов Кевину Кьяпаллоне. По этой статье итальянец может получить от двух до семи лет лишения свободы.По данным итальянских СМИ, следствие было начата еще в марте – тогда Кьяппалоне в интервью популярному еженедельнику Panorama заявил о своем желании отправиться на защиту Украины. Как сказал сам Кьяпаллоне, присоединиться к Украине в этом конфликте он решил, так как узнал, что в рамках специальной военной операции на Украине будет проводиться денацификация. В связи с обвинениями в адрес Кьяппалоне миланская газета Corriere della Sera опубликовала в среду имена других итальянских граждан, которые по ее сведениям, участвуют в боевых действиях на Украине.

https://ukraina.ru/20220712/1034342199.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

италия, наемник, украина, иностранный легион, новости