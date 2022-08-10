https://ukraina.ru/20220810/1037517140.html
Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок
Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок - 10.08.2022 Украина.ру
Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок
Судебно-следственные органы Италии возбудили первое уголовное дело против гражданина Италии, присоединившего к "Иностранному легиону". Об этом 10 августа сообщает римская газета la Repubblica.
2022-08-10T20:31
2022-08-10T20:31
2022-08-10T20:31
италия
наемник
украина
иностранный легион
новости
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Заместитель прокурора окружного Управления по борьбе с мафией и терроризмом Генуи Марко Дзокко предъявил обвинение в наемничестве 19-летнему генуэзцу крайне правых взглядов Кевину Кьяпаллоне. По этой статье итальянец может получить от двух до семи лет лишения свободы.По данным итальянских СМИ, следствие было начата еще в марте – тогда Кьяппалоне в интервью популярному еженедельнику Panorama заявил о своем желании отправиться на защиту Украины. Как сказал сам Кьяпаллоне, присоединиться к Украине в этом конфликте он решил, так как узнал, что в рамках специальной военной операции на Украине будет проводиться денацификация. В связи с обвинениями в адрес Кьяппалоне миланская газета Corriere della Sera опубликовала в среду имена других итальянских граждан, которые по ее сведениям, участвуют в боевых действиях на Украине.
https://ukraina.ru/20220712/1034342199.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
италия, наемник, украина, иностранный легион, новости
Италия, наемник, Украина, иностранный легион, Новости
Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок
Судебно-следственные органы Италии возбудили первое уголовное дело против гражданина Италии, присоединившего к "Иностранному легиону". Об этом 10 августа сообщает римская газета la Repubblica.
Заместитель прокурора окружного Управления по борьбе с мафией и терроризмом Генуи Марко Дзокко предъявил обвинение в наемничестве 19-летнему генуэзцу крайне правых взглядов Кевину Кьяпаллоне. По этой статье итальянец может получить от двух до семи лет лишения свободы.
По данным итальянских СМИ, следствие было начата еще в марте – тогда Кьяппалоне в интервью популярному еженедельнику Panorama заявил о своем желании отправиться на защиту Украины.
Как сказал сам Кьяпаллоне, присоединиться к Украине в этом конфликте он решил, так как узнал, что в рамках специальной военной операции на Украине будет проводиться денацификация.
В связи с обвинениями в адрес Кьяппалоне миланская газета Corriere della Sera опубликовала в среду имена других итальянских граждан, которые по ее сведениям, участвуют в боевых действиях на Украине.