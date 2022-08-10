Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок - 10.08.2022 Украина.ру
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Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок
Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок - 10.08.2022 Украина.ру
Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок
Судебно-следственные органы Италии возбудили первое уголовное дело против гражданина Италии, присоединившего к "Иностранному легиону". Об этом 10 августа сообщает римская газета la Repubblica.
2022-08-10T20:31
2022-08-10T20:31
италия
наемник
украина
иностранный легион
новости
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Заместитель прокурора окружного Управления по борьбе с мафией и терроризмом Генуи Марко Дзокко предъявил обвинение в наемничестве 19-летнему генуэзцу крайне правых взглядов Кевину Кьяпаллоне. По этой статье итальянец может получить от двух до семи лет лишения свободы.По данным итальянских СМИ, следствие было начата еще в марте – тогда Кьяппалоне в интервью популярному еженедельнику Panorama заявил о своем желании отправиться на защиту Украины. Как сказал сам Кьяпаллоне, присоединиться к Украине в этом конфликте он решил, так как узнал, что в рамках специальной военной операции на Украине будет проводиться денацификация. В связи с обвинениями в адрес Кьяппалоне миланская газета Corriere della Sera опубликовала в среду имена других итальянских граждан, которые по ее сведениям, участвуют в боевых действиях на Украине.
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италия, наемник, украина, иностранный легион, новости
Италия, наемник, Украина, иностранный легион, Новости

Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок

20:31 10.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Судебно-следственные органы Италии возбудили первое уголовное дело против гражданина Италии, присоединившего к "Иностранному легиону". Об этом 10 августа сообщает римская газета la Repubblica.
Заместитель прокурора окружного Управления по борьбе с мафией и терроризмом Генуи Марко Дзокко предъявил обвинение в наемничестве 19-летнему генуэзцу крайне правых взглядов Кевину Кьяпаллоне. По этой статье итальянец может получить от двух до семи лет лишения свободы.
По данным итальянских СМИ, следствие было начата еще в марте – тогда Кьяппалоне в интервью популярному еженедельнику Panorama заявил о своем желании отправиться на защиту Украины.
Как сказал сам Кьяпаллоне, присоединиться к Украине в этом конфликте он решил, так как узнал, что в рамках специальной военной операции на Украине будет проводиться денацификация.
В связи с обвинениями в адрес Кьяппалоне миланская газета Corriere della Sera опубликовала в среду имена других итальянских граждан, которые по ее сведениям, участвуют в боевых действиях на Украине.
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:32
Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на УкраинеС начала российской спецоперации на Украину прибыли наемники из более чем 60 стран мира, следует из данных, опубликованных 12 июля Минобороны РФ
 
ИталиянаемникУкраинаиностранный легионНовости
 
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