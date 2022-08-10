https://ukraina.ru/20220810/1037517017.html

Швейцария хочет представлять интересы Украины в России

Швейцария хочет представлять интересы Украины в России - 10.08.2022 Украина.ру

Швейцария хочет представлять интересы Украины в России

Швейцария готова стать представителем дипломатических интересов Украины в России, если последняя будет не против, заявил 10 августа официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

2022-08-10T20:19

2022-08-10T20:19

2022-08-10T20:30

швейцария

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По словам дипломата, речь идет о "мандате покровительствующей державы", который предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, поскольку между ними сейчас нет дипломатических отношений.Эльчингер отметил, что Швейцария предлагает свои услуги в качестве "дипломатического моста" обеим сторонам. В частности, швейцарская сторона готова быть принимающей стороны для переговоров и встреч.Дипломат добавил, что для того, чтобы соглашение вступило в силу, необходимо согласие России.

https://ukraina.ru/20220424/1033844039.html

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швейцария, дипломатия, украина, россия, новости