Швейцария хочет представлять интересы Украины в России - 10.08.2022 Украина.ру
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Швейцария хочет представлять интересы Украины в России
Швейцария хочет представлять интересы Украины в России - 10.08.2022 Украина.ру
Швейцария хочет представлять интересы Украины в России
Швейцария готова стать представителем дипломатических интересов Украины в России, если последняя будет не против, заявил 10 августа официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.
2022-08-10T20:19
2022-08-10T20:30
швейцария
дипломатия
украина
россия
новости
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По словам дипломата, речь идет о "мандате покровительствующей державы", который предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, поскольку между ними сейчас нет дипломатических отношений.Эльчингер отметил, что Швейцария предлагает свои услуги в качестве "дипломатического моста" обеим сторонам. В частности, швейцарская сторона готова быть принимающей стороны для переговоров и встреч.Дипломат добавил, что для того, чтобы соглашение вступило в силу, необходимо согласие России.
https://ukraina.ru/20220424/1033844039.html
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швейцария, дипломатия, украина, россия, новости
Швейцария, дипломатия, Украина, Россия, Новости

Швейцария хочет представлять интересы Украины в России

20:19 10.08.2022 (обновлено: 20:30 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Швейцария готова стать представителем дипломатических интересов Украины в России, если последняя будет не против, заявил 10 августа официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.
По словам дипломата, речь идет о "мандате покровительствующей державы", который предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, поскольку между ними сейчас нет дипломатических отношений.
Эльчингер отметил, что Швейцария предлагает свои услуги в качестве "дипломатического моста" обеим сторонам. В частности, швейцарская сторона готова быть принимающей стороны для переговоров и встреч.

"Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены.

Пьер Ален Эльчингер
Представитель МИД Швейцарии
Дипломат добавил, что для того, чтобы соглашение вступило в силу, необходимо согласие России.
Швейцария флаг
24 апреля, 10:52
Швейцария препятствует поставкам немецкого оружия на УкраинуШвейцария задержала поставки немецкого оружия в Украину, заблокировав отправку туда боеприпасов швейцарского производства, используемых в немецких боевых машинах пехоты. Об этом сообщила 23 апреля швейцарская газета SonntagsZeitung
 
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