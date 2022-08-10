Швейцария хочет представлять интересы Украины в России
20:19 10.08.2022 (обновлено: 20:30 10.08.2022)
Швейцария готова стать представителем дипломатических интересов Украины в России, если последняя будет не против, заявил 10 августа официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.
По словам дипломата, речь идет о "мандате покровительствующей державы", который предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, поскольку между ними сейчас нет дипломатических отношений.
Эльчингер отметил, что Швейцария предлагает свои услуги в качестве "дипломатического моста" обеим сторонам. В частности, швейцарская сторона готова быть принимающей стороны для переговоров и встреч.
"Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены.
Дипломат добавил, что для того, чтобы соглашение вступило в силу, необходимо согласие России.
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